穗禾苑大維修或以吊船完成 業界：防火較好 惟施工限制多

正在大維修的穗禾苑陸續拆除棚網。(資料圖片)

大埔宏福苑五級大火，死傷慘重，同時引發市民對屋苑大維修工程的關注。正在進行大維修工程的火炭穗禾苑，日前逐步移除棚網，並考慮以吊船完成餘下部分工序。此外，是次大火「火燒連環船」，引發討論大維修工程是否可分期進行。資深電機及屋宇裝備工程師何永業和建造業總工會理事長周思傑均表示，使用吊船限制較多，除需時較長外，亦有部分工序未必能做到。對於大維修工程的方式，周思傑稱並非一定要同時完工，視乎施工計劃與進度。何永業則指，同時進行工程有助減低成本，要汲取今次教訓，未來仍須靠政府把關。

火炭穗禾苑正在進行大維修工程，屋苑物管公司日前向住戶發信，稱將會移除9座大廈的棚網，又指正探討以吊船方式完成餘下維修工程，包括上油漆等工序。周思傑向本報指，從防火角度而言，使用吊船確實相對安全，惟他指，吊船的限制較多，包括要視乎施工的屋苑是否配備吊船設備，若沒有，則要使用臨時吊船設備，而穗禾苑應沒有相關設備，較新的屋苑，「近10年8年的才有」。

除了屋苑設備受限外，周思傑續指，並非每個工序都適合使用吊船，例如一些打鑿工程，就未必能做到；若然有些大廈「中間有位置凸出，在施工上便有限制。」此外，使用吊船的工業意外亦不容忽視，例如大風時吊船會搖晃。

何永業則表示，相信穗禾苑使用的方案並非具代表性，估計是外牆要修補，或者進行一些防水工作。他續指，竹棚具有靈活性，例如有些工程可能涉及兩層，搭建棚架可方便工人「行來行去」。此外，使用竹棚有利工人大面積的施工，若然使用吊船，則需要升上升落，較為費時。對於會否有其他方案，何指曾有一些樓層不高的大廈，施工時會使用有升降台的車輛，惟這屬極端情況，因使用這些車輛限制較多，包括樓宇高度、道路闊度，以至會否阻塞消防通道等。

同時進行工程省時省錢 災難後或須汲取教訓

今次災難致命原因之一，是宏福苑內的8座大廈同時大維修，最終火勢蔓延，連燒7座樓。何永業表示，屋苑內所有大廈同時進行工程，有助更有效率地運用人力資源，以及採購材料，「講到底都是錢的問題」。他表示，慘劇發生後也是時候反思，修改法律或許較難，但可以採用行政手段，例如勞工處和建築署可以加強監管。

宏福苑的大維修工程由宏業建築工程有限公司承建，其負責的28個私樓項目已停工，惟有正進行大維修的屋苑尚未拆除棚網。對於是否要拆除，周思傑認為須全面考慮，他指，是次起火原因尚待調查，應該要作全面檢視。

另外，宏福苑大火期間，有居民指聽不到消防警鐘響，香港測量師學會資深會員陳旭明指出，現時沒有法例要求普通住宅大廈安裝自動感應器，火警警報通常要靠住戶或管理員手動啟動。警鐘響起後，消防泵才會運行，水壓才會提升。他強調，居民應熟悉大廈的消防裝置位置及操作方法，並建議業主立案法團檢視現有系統，考慮增設自動感應設備，以提升防火安全。



