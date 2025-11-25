小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
穩定幣快速成長 歐銀專家：須嚴控風險
（法新社法蘭克福24日電） 歐洲央行（ECB）經濟學家今天警告，隨著穩定幣這類與傳統資產掛鉤、用以維持價值穩定的加密貨幣的迅速擴張，市場必須「嚴密監控」。
經濟學家表示，目前穩定幣帶來的風險仍屬「有限」，但正在「快速成長」，意味著監管機構必須對潛在危險保持警覺。
專家在歐洲央行的部落格貼文指出：「穩定幣成長快速，並可能被廣泛應用於各種新用途，未來可能帶來金融穩定的風險。」
穩定幣由現金或美國國債等傳統資產作為支持，理論上能維持固定價值，因此可作為購物、買賣、資金轉移等用途，且可繞過銀行體系。
經濟學家指出，目前穩定幣約占所有加密資產的8％，市值達2800億美元，有些預測顯示，到2028年，穩定幣流通規模到可能增至2兆美元。
經濟學家表示，倘若穩定幣被廣泛採用，民眾可能會將部分銀行存款轉持穩定幣，這將導致銀行存款流失，「削弱了銀行一項重要的資金來源，讓銀行資金結構變得不穩」。
專家寫道，如果市場對某一穩定幣信心驟失，可能出現集體擠兌，導致穩定幣的資產準備被「拋售」，「這恐影響到美國國債市場正常運作」。
經濟學家說：「若穩定幣及其相對應的資產準備持續快速成長，將構成重大風險。」（編譯：紀錦玲）
