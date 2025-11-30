空中巴士介入軟體修復 緩解航班混亂憂慮

（法新社巴黎29日電） 飛機製造商空中巴士迅速為其約6000架A320型飛機實施緊急軟體升級，該公司先前表示，這項升級必須立即進行，此舉緩解外界對歐洲乃至全球旅行混亂數日的擔憂。

這家歐洲最大的飛機製造商28日晚間宣布，在完成軟體升級前，這些飛機無法再次飛行。此前，美國發生類似事件，引發人們對數百架飛機可能需要長期停飛的擔憂。

但幾家歐洲主要航空公司表示，此次升級並未造成或僅造成極少的航班取消，儘管有跡象表明，拉丁美洲和亞洲的情況更為複雜。

空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）坦言，這項修正「確實帶來重大後勤挑戰與延誤」，但強調各航空公司正日以繼夜，確保所需更新「能以最快速度完成，讓飛機盡快重返藍天」。

佛喜於Linkedin發文表示：「我要誠摯向所有受影響航空公司客戶與乘客致歉。但我們認為，沒有什麼比飛行安全更重要。」

今年10月捷藍航空（JetBlue）一架班機發生技術故障，空中巴士昨天指示客戶採取「立即預防措施」。此故障牽涉強烈的太陽輻射，恐會破壞對飛行控制至關重要的數據。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）接受BFM電視台（BFMTV）訪問時表示，製造商已於昨天起陸續完成逾5000架飛機的調整作業。

他指出，實際上需要較長時間維修的飛機數量，恐遠低於原先估計的1000架。

塔巴羅補充說，「我們一度擔心多達千架的飛機須要調整，目前看來僅剩百餘架需要更長的作業時間。」