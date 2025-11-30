空中巴士停飛A320急修 HK Express：已完成軟件更新無航班取消

HK Express已順利完成空中巴士就A320系列客機所要求的軟件更新，昨日沒有任何航班取消。(資料圖片／蘇文傑攝)

歐洲飛機製造商空中巴士(Airbus)周五宣布，需要緊急召回全球6,000架A320系列客機，進行維修和緊急更新軟件。擁有逾40架A320系列客機的香港快運(HK Express)表示，已順利完成空中巴士就A320系列客機所要求的軟件更新，昨日沒有任何航班取消。

航班運作維持正常

HK Express回覆《am730》查詢時，確認已順利完成空中巴士就A320系列客機所要求的軟件更新，所有受影響的飛機均已完成相關工作，強調所有更新作業均按照空中巴士指引進行，並在相關監管機構的監督下完成。在更新客機軟件期間，HK Express航班運作維持正常，昨日並無任何航班取消。香港快運營運總監Sinéad Conroy表示，很高興團隊能夠高效、安全地完成所有必要的更新工作。

