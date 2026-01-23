戴耳機也上榜！空姐籲飛機上別做３件事，過來人：有夠丟臉

在現代生活中，搭乘飛機已成為許多人出遊或商務往來的重要交通工具。然而，在高空密閉的環境中，一些看似平常的行為可能會帶來意想不到的麻煩。近日，一名空服員在社交平台上分享了乘客在飛機上最好避免的３種行為，引發網友熱烈討論，不少人更分享了自身的尷尬經歷。

搭機別做３件事

一名空服員在社交平台Threads上發文，列舉了乘客在飛機上最好避免的３種行為：

１. 使用AirPods

２. 戴透明牙套並在用餐時拆下放在餐盤上

３. 在飛機降落時更換SIM卡

這位空服員解釋道，這些小物品很容易在飛機上遺失，「這些東西只會消失在飛機上無盡的黑洞裡，然後你就會看到一堆空服員拿著手電筒，無濟於事的趴在地板上尋找黑洞。」

網友分享親身經歷

這則貼文引發了許多網友的共鳴，紛紛分享自己的親身經歷：「我有次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裡。下飛機後，全部只剩下我跟一群空服員，她們又是拆椅子、又是翻餐車，在放棄之餘，總算在餐車裡一群餐盤裡找到了耳機」「我親眼看到旁邊或前面的人SIM卡和筆掉地上後找超過10分鐘的」「第二點超好笑，我媽昨天才在飛機上面看到有人掉了下排（牙套）在走道，回來就命令我上飛機不能拆牙套」「過來人奉勸大家飛機上真的是無底洞 」「我之前就是掉一個AirPods，找都找不到，還麻煩一群空姐四周尋找，有夠丟臉的」。

機上遺失貴重物品

更有乘客分享了遺失更貴重物品的經驗：「有次我坐商務艙，躺平時，護照掉到椅子縫隙裡，下了飛機發現護照沒了衝回去，也是拆椅子啥的。裡面除了我的護照，還有手機啥的雜七雜八」「我更厲害，在飛機上用Gucci耳環換SIM卡，SIM卡沒丢，Gucci耳環一下子滑到不知哪兒去了，在下降到落地的時候都在找後排的椅子，結果它躺在前一排椅子的下方」「有次我兒Switch遊戲卡掉商務艙椅縫，但空姐叫我自己找」。

