專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
戴耳機也上榜！空姐籲飛機上別做３件事，過來人：有夠丟臉
在現代生活中，搭乘飛機已成為許多人出遊或商務往來的重要交通工具。然而，在高空密閉的環境中，一些看似平常的行為可能會帶來意想不到的麻煩。近日，一名空服員在社交平台上分享了乘客在飛機上最好避免的３種行為，引發網友熱烈討論，不少人更分享了自身的尷尬經歷。
搭機別做３件事
一名空服員在社交平台Threads上發文，列舉了乘客在飛機上最好避免的３種行為：
１. 使用AirPods
２. 戴透明牙套並在用餐時拆下放在餐盤上
３. 在飛機降落時更換SIM卡
這位空服員解釋道，這些小物品很容易在飛機上遺失，「這些東西只會消失在飛機上無盡的黑洞裡，然後你就會看到一堆空服員拿著手電筒，無濟於事的趴在地板上尋找黑洞。」
網友分享親身經歷
這則貼文引發了許多網友的共鳴，紛紛分享自己的親身經歷：「我有次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裡。下飛機後，全部只剩下我跟一群空服員，她們又是拆椅子、又是翻餐車，在放棄之餘，總算在餐車裡一群餐盤裡找到了耳機」「我親眼看到旁邊或前面的人SIM卡和筆掉地上後找超過10分鐘的」「第二點超好笑，我媽昨天才在飛機上面看到有人掉了下排（牙套）在走道，回來就命令我上飛機不能拆牙套」「過來人奉勸大家飛機上真的是無底洞 」「我之前就是掉一個AirPods，找都找不到，還麻煩一群空姐四周尋找，有夠丟臉的」。
機上遺失貴重物品
更有乘客分享了遺失更貴重物品的經驗：「有次我坐商務艙，躺平時，護照掉到椅子縫隙裡，下了飛機發現護照沒了衝回去，也是拆椅子啥的。裡面除了我的護照，還有手機啥的雜七雜八」「我更厲害，在飛機上用Gucci耳環換SIM卡，SIM卡沒丢，Gucci耳環一下子滑到不知哪兒去了，在下降到落地的時候都在找後排的椅子，結果它躺在前一排椅子的下方」「有次我兒Switch遊戲卡掉商務艙椅縫，但空姐叫我自己找」。
▲機上使用AirPods要小心，以免掉下之後找不到。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
Threads
網址：https://www.threads.net/@ritachen5875/post/DBq32wTzZ4Y?hl=zh-tw
更多食尚玩家報導
寧夏夜市整修後嗨喊「重新開幕」！遊客到現場見１幕傻眼：騙很大
來一客出新口味了！家樂福「辛辣香菇風味」免費試吃，網友：媲美韓國辛拉麵
好市多優惠只有７天！超夯「薄皮炸雞」１隻不到32元，家電、零食優惠一次收
白飯怎麼煮才好吃？米其林大廚授１獨門祕訣，網友讚：比電鍋煮還香Q
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
超幸運！他搭飛機意外被升等商務艙，內行人曝「２祕訣」升等機率高
航空旅行中，能夠意外升等到商務艙，無疑是許多旅客夢寐以求的幸運體驗。近日，一名醫師在社群平台分享了自己搭乘星宇航空時，意外被升等至商務艙的經歷，引發網友熱烈討論。這次難得的升等經驗不僅讓醫師驚喜萬分，食尚玩家 ・ 23 小時前
51歲林志玲現身深圳「人群中回眸」超美！ 網友驚呼：真人比電視美十倍
近日，林志玲在深圳出席品牌活動，以亮眼的外貌再度引發討論。有網友在社群平台分享照片，大讚她氣質突出、「真人比電 […]姊妹淘 ・ 36 分鐘前
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山 主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
河南南太行山一隻叫「豆豆」的家貓近日在內地網絡爆紅，但紅的原因卻讓人哭笑不得。這隻住在山頂飯店的貓咪，因為性格親人又喜歡四處巡視地盤，經常被熱心行山人士誤以為走失的流浪貓，結果頻頻被「救」落山。最誇張的一次，豆豆一日之內被三批遊客帶落山三次，每次都要自己辛苦爬回山頂的家，直到天黑才精疲力盡地癱倒在石階上。這條被稱為「絕望坡」的陡峭山路，普通人單程就要花1.5至2.5小時，還需要登山杖輔助，難怪豆豆每次回家都累到「生無可戀」。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
【7-11】買啤酒、零食滿$100即享8折（即日起至25/01）
由即日起至1月25日，到7-Eleven買任何啤酒及指定零食 (包括卡樂B/品客/樂事/珍珍/多樂脆零食、Meadows薯片及IRVINS魚皮) 滿$100，即可以享有8折優惠！YAHOO著數 ・ 59 分鐘前
Starbucks「小熊杯」掀全球搶購潮！eBay驚現千元炒價？更多打卡必備杯子推介：$200買到招財貓掌玻璃杯
這兩天大家的社群平台被一隻「熊」洗版了，這隻顏值極高的Starbucks Bearista玻璃杯，從歐美一路紅到香港，登錄後火速宣告全線Sold Out。這隻小熊究竟有什麼魔力，原本$228的杯子，在eBay等二手交易平台翻倍炒至近千港元？喜歡玻璃杯的朋友們也不用心急，Starbuck及其他網購平台有更多可愛的玻璃杯選擇，即看內文搶購攻略！Yahoo Food ・ 1 天前
【壽司郎】新主菜單商品 極上刺身盛合 $75
壽司郎新主菜單商品有多款刺身登場，包括生三文魚腩刺身 $48、生三文魚腩刺身・寒鰤魚腩刺身 $48及極上刺身盛合 $75，款款都咁吸引！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Rosé BLACKPINK演唱會後被捕獲現身東京Donki！5款超人氣Donki隱藏好物，藥妝美妝零食推薦
BLACKPINK巡迴演唱會東京站完結，見到Rosé私下也在東京Donki掃貨，買了手信並在演唱會場上品嚐，到底她買的是什麼Donki好物呢？下一站來到香港時，Rosé又會去香港哪兒買手信在演唱會場上品嚐呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
關懷愛滋藝術展香氣連結記憶 破除HIV污名 感染者：怕父母擔心 隱瞞病情︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香氣」看不到，摸不著，卻往往最能連結某段回憶，某段故事。關懷愛滋基金會的《縈迴》藝術展，以擴香石「香氣」為媒介連結「護理」與「記憶」，讓HIV感染者以獨特氣味喚起個人故事，將不可見的情感壓力具象化，促進公眾理解與共感。展覽上月完結，但使命未完。主辦方希望繼續透過藝術，破除HIV感染者的污名，鼓勵他們積極求醫。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股及中資股焦點股名單(Focus List)： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│8.8% 長江電力(600900.SH)│29.7% 寧德時代(300750.SZ)│40.3% 映恩生物-B(09606.HK)│38.9% 樂鑫科技(688018.SH)│25.1% 港交所(00388.HK)│17.7% 香港電訊—SS(06823.HK)│12.9% 國電南瑞(600406.SH)│1.1% 中國平安(02318.HK)│30.1% 匯川技術(300124.SZ)│18.3% 中材科技(002080.SZ)│23.6% 春秋航空(601021.SH)│6.7% 舜宇光學(02382.HK)│39.1% 騰訊(00700.HK)│20.5% 紫金礦業(02899.HK)│17.3% (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
香港美食指南｜旅發局推介「香港好味」免費下載！50位名廚私藏清單公開 全港18區250間必食餐廳/大排檔/隱世小店
去香港邊度食好西？與其睇普通食評，不如跟住大廚去搵食！香港旅遊發展局（旅發局）聯同中華廚藝學院（CCI），近日推出最強美食企劃——「香港好味」名廚精選美食指南。 這份指南含金量極高，由超過 50 位本地名廚親自帶路，無私分享他們收工後最愛的「私藏飯堂」，涵蓋全港 18 區超過 250 間餐廳，無論是旅客定港人，即日起均可免費查閱或下載！Yahoo Food ・ 1 小時前
權恩妃「水彈女王」最強防水妝全靠Laura Mercier定妝噴霧，「不脫妝恩物」防護及鎖水且透薄
還記得去年在Waterbomb，「水彈女王」權恩妃的最強防水妝，點用水噴都唔甩妝的神奇化妝技術嗎？秘訣就是用了一支超強、來自Laura Mercier的定妝噴霧，未上架經已在Threads掀熱話，就算不在夏天，都會想買來定妝。Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本旅遊剩一堆零錢怎麼處理？達人教１招秒解決，不怕尷尬還有莫名快感
近年來日本成為國人最愛的旅遊勝地，但在當地購物時常會收到大量零錢，特別是日幣１円硬幣最令人頭疼。這些零錢不僅攜帶不便，在結帳時拿出來慢慢算也往往讓人感到尷尬。對此，旅日達人林氏璧分享了一個既方便又快速食尚玩家 ・ 23 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 1 天前
《大行》大摩列出新興市場及中國「長倉」基金經理持有前50大港股及中資股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出新興市場和中國「長倉」基金經理持有的前50大港股及中資股名單(Top 50 China/HK holdings among long-only EM and China active managers)： 股份│國際及美國基金的組合所持權重 騰訊(00700.HK)│17.9% 阿里巴巴-W(09988.HK)│10% 寧德時代(300750.SZ)│3.2% 中國平安(02318.HK)│3.1% 建行(00939.HK)│2.7% 拼多多(PDD.US)│2.5% 友邦(01299.HK)│2.5% 網易(09999.HK)│2.1% 招行(03968.HK)│2.1% 美團-W(03690.HK)│1.8% 小米(01810.HK)│1.6% 紫金(02899.HK)│1.5% 攜程(09961.HK)│1.4% 美的集團(000333.SZ)│1.2% 華住酒店(HTHT.US)│1.1% 貴州茅台(600519.SH)│1.1% 匯川技術(300124.SZ)│1.0% 比亞迪(01211.HK)│1.0% 滿幫(YMM.US)│1.0%AASTOCKS ・ 1 小時前
盧特尼克在達沃斯晚宴痛批歐洲 歐央行行長拉加德中途離場
【彭博】— 據知情人士透露，在達沃斯一場僅限受邀人士參加的閉門晚宴上，美國商務部長盧特尼克對歐洲大肆批評後，歐洲央行行長拉加德突然中途離場。Bloomberg ・ 1 天前
哈爾濱、漠河旅行團買1送1優惠｜人均低至$2,586！獨立包團追極光、睇銀河星空
2026年旅行大勢或者是旅行團，特別是內地深度遊路線！Yahoo Travel發現Trip.com現正推出獨立包團買一送一優惠，當中最抵玩一定是遠走哈爾濱、漠河行程，人均$2,586起，可以把握極光大爆發機會，到漠河追極光、睇銀河星空，以及感受哈爾濱的冰雪世界！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球
講到「劣食界王者」，急凍三色豆（青豆、粟米、甘筍）一定榜上有名，是不少香港人的童年陰影。但近日觀塘竟然有拉麵店「玩命」，劍走偏鋒推出極具爭議性的「三色豆拉麵」！這款衝擊視覺與味蕾的新品發布未夠一日，已獲超過五千人轉發，引發全港網民熱烈討論，更有人揚言要店家「滾出地球」！Yahoo Food ・ 5 小時前
2026馬年旺財銀包顏色選購指南！火旺之年必選「這3大色」最招財、切記避開鮮紅色等5種破財顏色
2026丙午馬年屬火氣偏旺的年份，這一年將特別容易衝動消費。因此，026年的理財重點不在於賺得多，而在於能否穩住。想要穩守財富，銀包絕對是關鍵之一。銀包實際上是風水中極具象徵性的「行動財庫」，更反映一個人如何對待金錢、管理資源與控制慾望。若你正打算在新一年換新銀包，錢包顏色的搭配就可以成為你穩住錢財的第一步！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
配合紅色旅遊景點 原居民申請深涌設度假營 規定客人帶走自己垃圾
深涌原居民上月向城規會申請在深涌設立臨時度假營及康體文娛場所，以呼應政府的「無處不旅遊」及「紅色旅遊」政策。項目計劃設置十二個帳幕及六個燒烤爐，佔地近七千平方米，接近一個國際標準足球場的面積，每晚可接待五十人。綠色和平近日前往現場考察，發現申請範圍附近已放置了多個帳幕，擔心度假營項目獲批，會造成潛在生態破壞，威脅該區具特殊科學價值地點的生境。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 20 小時前