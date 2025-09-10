空襲卡達引川普譴責 以色列大使：並非總依美國利益行事

（法新社耶路撒冷10日電） 以色列對巴勒斯坦組織哈瑪斯位於卡達首都杜哈的據點發動空襲，罕見引起美國總統川普譴責；以色列駐聯合國大使今天表示，以色列並非總是依照美國這個盟友的利益行事。

白宮昨天表示，川普並不認同以色列在盟邦領土上採取軍事行動的決定，且事先已警告卡達即將發生攻擊。然而，卡達否認事先獲得任何預警，強調是在致命攻擊發生後才接獲通知。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）對一家以色列電台說：「我們並非總是依照美國的利益行事。我們彼此協調，他們給予我們極大支持，我們非常感謝，但我們有時會自行作出決定，再告知美國。」

他補充說：「這場攻擊不是針對卡達，而是針對哈瑪斯（Hamas）。我們不反對卡達，也不反對任何阿拉伯國家，我們當前目標是對抗這個恐怖組織。」

哈瑪斯表示，此次攻擊造成6人死亡，其中包括加薩停火談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）的兒子，領導階層則倖免於難。卡達則說，還有一名維安人員也在這場攻擊中喪命。

達諾說，以色列仍在「等待行動結果」，「現在置評還為時過早，但這麼做是正確決定」。（編譯：劉文瑜）