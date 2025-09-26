空陸鮮活產品專屬快線啟用 海產水果簡化清關三小時經本港直達珠海（蘇敬華報道）

【Now新聞台】粵港兩地政府共同推出空陸鮮活產品專屬快線，鮮活產品可經香港國際機場及港珠澳大橋運抵廣東省，最快3小時由香港機場運抵珠海。

海關關長陳子達、機管局行政總裁張李佳蕙主持啟動儀式。空陸鮮活產品專屬快線容許冰鮮水產、活海鮮及水果毋須入境，同時簡化這些貨品由海外進口的清關流程，減少通關時被重複查驗的機會，最快3小時就可從機場經港珠澳大橋直接運至珠海。

快線由今年4月起，經歷10次試運，全部貨品都順利運抵內地。陳子達感謝兩地專班的工作，令快線可於半年內啟用，減低業界運輸成本，期望未來可協助引進海外產品至大灣區，同時協助內地貨品走出去。

海關關長陳子達：「鮮活快線開通之前，事實上你是不能透過香港國際機場，再透過港珠澳大橋將鮮活產品運上珠海以至珠江西岸及廣東省其他地方，其實整條鮮活快線開通是經特區政府以至廣東省相關單位努力配合才可以達成。」

陳子達又指，跨境運輸車輛會使用電子鎖及全球定位系統，海關人員亦會全程監督，確保產品經機場轉運不會離開禁區，相信有人利用快線走私的風險極低。

