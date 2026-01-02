穿出成功：墨西哥總統穿搭所欲展現的意識

（法新社墨西哥聖貝德羅馬蒂爾1日電） 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的服裝不僅展現個人風格，更成為她推動女性與原住民權益政治主張的展示舞台。

這位左派領袖、墨西哥首位女性總統一如自身承諾，始終堅持選用小規模、本地裁縫師的作品，避開「那些價格非常昂貴的品牌」。

相反地，63歲的薛恩鮑姆最近向媒體表示，她支持的是「我們國家的織工、刺繡師，以及所有使用背帶式織機的人，這些人大多是女性，也是墨西哥自豪的來源」。

墨西哥政府過去曾指控Adidas、Shein、Zara和Carolina Herrera等知名品牌在設計時涉嫌剽竊墨西哥的傳統文化。

在自己的穿衣選擇上，薛恩鮑姆同樣強調歸功於應得者，也盡可能發揚一些值得被看到的群體。

墨西哥政府形象顧問馬蒂娜（Gabriela Medina）說：「她的理念一向非常重視人民權利與平等，這點甚至反映在她的穿著風格上。」