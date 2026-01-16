Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

穿得薄反而更暖？日本節目揭「羽絨最保暖穿法」專家：內搭XX才是保暖關鍵！（同場加映4折起保暖衣物）

天氣轉冷，許多人為了保暖，習慣在羽絨外套內穿上厚厚的毛衣或多層衣物來抵禦寒風。然而，日本知名綜藝節目《その差って何ですか？》（譯：為什麼會有這個差別？）卻揭露了一個令人意外的真相：羽絨外套內穿薄身衣物竟然比穿厚毛衣更保暖！以下為大家整理這項保暖秘訣的科學原理，再結合專家建議，並附上羽絨服及內搭衣物推介，讓您在這個冬天告別臃腫，穿得輕便又溫暖。

日本專家實測結果：薄襯衫勝過厚毛衣

在《その差って何ですか？》節目中，製作組進行了一項有趣的實驗。他們讓兩名測試者分別穿上薄襯衫與厚重毛衣，外面再套上同樣的羽絨外套。在室溫攝氏10度的環境下待30分鐘，期間會透過紅外線熱像儀觀察兩人的體溫變化。結果顯示，穿薄襯衫者的體溫明顯高於穿厚毛衣者。這項實驗顛覆了許多人「穿越多越暖」的直覺。

節目解釋原理在於羽絨外套的保暖機制。(圖片來源︰topics.tbs.jp)

為什麼「穿得薄」反而更暖？

節目解釋原理在於羽絨外套的保暖機制。羽絨外套並非直接產生熱量，而是靠羽絨纖維捕捉人體散發出的熱氣，形成一個「空氣隔熱層」。

1.熱量傳導︰如果內搭衣物太厚，體溫產生的熱量會被厚衣物阻隔，無法傳遞到羽絨層。

2.體溫蓄熱︰當穿著貼身且輕薄的內搭時，體溫能迅速傳導至羽絨使其受熱膨脹，進而鎖住熱氣，達到最佳的隔熱效果。

(圖片來源︰topics.tbs.jp)

專家進一步解釋：體溫才是最佳發熱源

除了節目實測，東京服飾專門學校的專家古賀由紀夫（Yukio Koga）也針對此現象提出了專業見解。古賀老師指出，許多人對禦寒穿搭存有誤區，認為層層堆疊才有安全感。但事實上，羽絨外套的保暖力取決於它與肌膚之間的「熱互動」。古賀由紀夫老師的建議：「羽絨外套內最理想的穿搭是選擇合身且輕薄的衣物，例如薄款發熱衣或貼身的棉質長袖。這樣能讓外套更貼合身體，減少冷空氣在衣物縫隙中流動的空間。如果內搭過於寬鬆或厚重，會阻礙熱能循環，甚至讓人感到悶熱而出汗，汗水一旦冷卻反而會奪走更多體溫。」

羽絨服推介1.tout a coup羽絨背心

這款tout a coup羽絨背心以簡約大方的設計展現冬日時尚感，採用純白色調，清新百搭。正面設有摁扣拉鏈設計，方便穿脫並提升保暖效果；高領剪裁能有效阻擋寒風，增添俐落感。無袖設計讓穿搭更具靈活性，可輕鬆疊搭在毛衣或衛衣外，既保暖又不顯臃腫。

tout a coup羽絨背心

4折優惠：$660｜ 原價：$1,649

SHOP NOW

tout a coup羽絨背心

羽絨服推介2.Hiking Patrol連帽絎縫外套

以沙黃色為主色，展現低調又充滿戶外氛圍的質感。外套採用絎縫設計，不僅提升保暖效果，也增添立體層次感。同時設有兜帽，在天氣多變時提供額外防護。

Hiking Patrol連帽絎縫外套

6折優惠：$1,297｜ 原價：$2,164

SHOP NOW

Hiking Patrol連帽絎縫外套

羽絨服推介3.CHOCOOLATE刺繡蓬鬆外套

正面設有拉鏈設計，方便穿脫並提升整體俐落感；搭配兩個正面口袋，兼具實用性與造型感，方便收納日常小物。外套的抽繩下擺可依個人喜好調整鬆緊，既能塑造不同輪廓，又增添休閒氛圍。蓬鬆剪裁帶來舒適與保暖效果，搭配刺繡細節更顯精緻。

CHOCOOLATE刺繡蓬鬆外套

6折優惠：$1,079｜ 原價：$1,799

SHOP NOW

CHOCOOLATE刺繡蓬鬆外套

羽絨服推介4.Columbia Lake 22™ II 連帽絎縫外套

胸前的logo細節低調點綴，彰顯品牌質感。內裡填充100% RDS認證羽絨，確保保暖同時符合責任羽絨標準，兼顧舒適與環保理念。無論是日常生活還是戶外活動，這款外套都能以輕盈、保暖與時尚的特質，成為冬季衣櫥中的必備單品。

Columbia Lake 22™ II 連帽絎縫外套

6折優惠：$1,157｜ 原價：$1,929

SHOP NOW

Columbia Lake 22™ II 連帽絎縫外套

內搭衣物推介1.CRAFT Warm Intensity長袖T恤

專為寒冷環境下高強度運動設計的貼身層，使用輕盈且具保暖效果的中空纖維，能有效調節體溫，兼具保暖、透氣與彈性，適合跑步、滑雪、登山等戶外活動。

CRAFT Warm Intensity長袖T恤

8優惠：$512｜ 原價：$673

SHOP NOW

CRAFT Warm Intensity長袖T恤

內搭衣物推介2.Labo Art長袖貼身上衣

簡約設計與舒適剪裁著稱的單品，適合日常穿搭與內搭使用。採用長袖貼身剪裁，貼合身形卻不緊繃，能夠修飾線條。以棉質及彈性纖維製成，柔軟親膚，兼具保暖與透氣。

Labo Art長袖貼身上衣

45折後：$509｜ 原價：$1,212

SHOP NOW

Labo Art長袖貼身上衣

內搭衣物推介3.Helly Hansen花卉圓領打底上衣

兼具功能性與時尚感的基層衣物，採用美利諾羊毛混紡材質，保暖、透氣又舒適，適合戶外活動與日常穿搭。搭配羽絨背心或外套，既保暖又不顯臃腫。

Helly Hansen花卉圓領打底上衣

72折優惠：$774｜ 原價：$1,076

SHOP NOW

Helly Hansen花卉圓領打底上衣

內搭衣物推介4.Varley Edna長袖貼身T恤

兼具舒適與時尚的日常必備單品，採用柔軟透氣的材質，貼合身形卻不緊繃，適合疊搭或單穿。長袖圓領設計，加上合身剪裁，線條簡潔俐落，展現極簡美感。輕盈貼身，適合長時間穿著，無論是運動或休閒都能保持自在。

Varley Edna長袖貼身T恤

價錢：$629

SHOP NOW

Varley Edna長袖貼身T恤

