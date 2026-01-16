渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
穿得薄反而更暖？日本節目揭「羽絨最保暖穿法」專家：內搭XX才是保暖關鍵！（同場加映4折起保暖衣物）
每當寒流襲來，人們都習慣在羽絨外套內穿上厚厚的毛衣或多層衣物，但原來這個穿法不是最保暖的！究竟要怎樣穿才是正確的保暖方法呢？即睇內文：
天氣轉冷，許多人為了保暖，習慣在羽絨外套內穿上厚厚的毛衣或多層衣物來抵禦寒風。然而，日本知名綜藝節目《その差って何ですか？》（譯：為什麼會有這個差別？）卻揭露了一個令人意外的真相：羽絨外套內穿薄身衣物竟然比穿厚毛衣更保暖！以下為大家整理這項保暖秘訣的科學原理，再結合專家建議，並附上羽絨服及內搭衣物推介，讓您在這個冬天告別臃腫，穿得輕便又溫暖。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
日本專家實測結果：薄襯衫勝過厚毛衣
在《その差って何ですか？》節目中，製作組進行了一項有趣的實驗。他們讓兩名測試者分別穿上薄襯衫與厚重毛衣，外面再套上同樣的羽絨外套。在室溫攝氏10度的環境下待30分鐘，期間會透過紅外線熱像儀觀察兩人的體溫變化。結果顯示，穿薄襯衫者的體溫明顯高於穿厚毛衣者。這項實驗顛覆了許多人「穿越多越暖」的直覺。
為什麼「穿得薄」反而更暖？
節目解釋原理在於羽絨外套的保暖機制。羽絨外套並非直接產生熱量，而是靠羽絨纖維捕捉人體散發出的熱氣，形成一個「空氣隔熱層」。
1.熱量傳導︰如果內搭衣物太厚，體溫產生的熱量會被厚衣物阻隔，無法傳遞到羽絨層。
2.體溫蓄熱︰當穿著貼身且輕薄的內搭時，體溫能迅速傳導至羽絨使其受熱膨脹，進而鎖住熱氣，達到最佳的隔熱效果。
專家進一步解釋：體溫才是最佳發熱源
除了節目實測，東京服飾專門學校的專家古賀由紀夫（Yukio Koga）也針對此現象提出了專業見解。古賀老師指出，許多人對禦寒穿搭存有誤區，認為層層堆疊才有安全感。但事實上，羽絨外套的保暖力取決於它與肌膚之間的「熱互動」。古賀由紀夫老師的建議：「羽絨外套內最理想的穿搭是選擇合身且輕薄的衣物，例如薄款發熱衣或貼身的棉質長袖。這樣能讓外套更貼合身體，減少冷空氣在衣物縫隙中流動的空間。如果內搭過於寬鬆或厚重，會阻礙熱能循環，甚至讓人感到悶熱而出汗，汗水一旦冷卻反而會奪走更多體溫。」
羽絨服推介1.tout a coup羽絨背心
這款tout a coup羽絨背心以簡約大方的設計展現冬日時尚感，採用純白色調，清新百搭。正面設有摁扣拉鏈設計，方便穿脫並提升保暖效果；高領剪裁能有效阻擋寒風，增添俐落感。無袖設計讓穿搭更具靈活性，可輕鬆疊搭在毛衣或衛衣外，既保暖又不顯臃腫。
tout a coup羽絨背心
4折優惠：$660｜
原價：$1,649
羽絨服推介2.Hiking Patrol連帽絎縫外套
以沙黃色為主色，展現低調又充滿戶外氛圍的質感。外套採用絎縫設計，不僅提升保暖效果，也增添立體層次感。同時設有兜帽，在天氣多變時提供額外防護。
Hiking Patrol連帽絎縫外套
6折優惠：$1,297｜
原價：$2,164
羽絨服推介3.CHOCOOLATE刺繡蓬鬆外套
正面設有拉鏈設計，方便穿脫並提升整體俐落感；搭配兩個正面口袋，兼具實用性與造型感，方便收納日常小物。外套的抽繩下擺可依個人喜好調整鬆緊，既能塑造不同輪廓，又增添休閒氛圍。蓬鬆剪裁帶來舒適與保暖效果，搭配刺繡細節更顯精緻。
CHOCOOLATE刺繡蓬鬆外套
6折優惠：$1,079｜
原價：$1,799
羽絨服推介4.Columbia Lake 22™ II 連帽絎縫外套
胸前的logo細節低調點綴，彰顯品牌質感。內裡填充100% RDS認證羽絨，確保保暖同時符合責任羽絨標準，兼顧舒適與環保理念。無論是日常生活還是戶外活動，這款外套都能以輕盈、保暖與時尚的特質，成為冬季衣櫥中的必備單品。
Columbia Lake 22™ II 連帽絎縫外套
6折優惠：$1,157｜
原價：$1,929
內搭衣物推介1.CRAFT Warm Intensity長袖T恤
專為寒冷環境下高強度運動設計的貼身層，使用輕盈且具保暖效果的中空纖維，能有效調節體溫，兼具保暖、透氣與彈性，適合跑步、滑雪、登山等戶外活動。
CRAFT Warm Intensity長袖T恤
8優惠：$512｜
原價：$673
內搭衣物推介2.Labo Art長袖貼身上衣
簡約設計與舒適剪裁著稱的單品，適合日常穿搭與內搭使用。採用長袖貼身剪裁，貼合身形卻不緊繃，能夠修飾線條。以棉質及彈性纖維製成，柔軟親膚，兼具保暖與透氣。
Labo Art長袖貼身上衣
45折後：$509｜
原價：$1,212
內搭衣物推介3.Helly Hansen花卉圓領打底上衣
兼具功能性與時尚感的基層衣物，採用美利諾羊毛混紡材質，保暖、透氣又舒適，適合戶外活動與日常穿搭。搭配羽絨背心或外套，既保暖又不顯臃腫。
Helly Hansen花卉圓領打底上衣
72折優惠：$774｜
原價：$1,076
內搭衣物推介4.Varley Edna長袖貼身T恤
兼具舒適與時尚的日常必備單品，採用柔軟透氣的材質，貼合身形卻不緊繃，適合疊搭或單穿。長袖圓領設計，加上合身剪裁，線條簡潔俐落，展現極簡美感。輕盈貼身，適合長時間穿著，無論是運動或休閒都能保持自在。
Varley Edna長袖貼身T恤
價錢：$629
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
更多相關文章：
消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點
Salomon鞋怎能錯過的行山潮鞋！認識Hoka以外，法國話題機能鞋品牌
HOKA x HAVEN聯名跑鞋登場！「機能神鞋」GORE-TEX防水款，灰啡皮革加麂皮設計太好看
Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場
行山鞋推薦2024｜推薦5款防水防滑、抓地力強勁行山鞋！Salomon熱門神鞋低至$549入手
其他人也在看
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 1 天前
COS必買清單2026｜8大極簡服飾推介半價起 低至$4XX入手「靜奢風」手袋！打造高質感辦公室穿搭
說到近年最流行的時尚關鍵字，非「靜奢風（Quiet Luxury）」莫屬。靜奢風指的是低調奢華的時尚風格，強調優雅不張揚，重視服裝本身的質感、細節與舒適度，而非明顯的品牌Logo，這種穿搭哲學讓來自瑞典的COS成為不少時尚人士的私藏愛牌。以下精選了8款不買絕對會後悔的寶藏級單品，極低預算便能打造出高級時尚感！Yahoo Style HK ・ 32 分鐘前
過年穿搭怎麼穿？跟著Jisoo掌握配色3原則，加碼Tommy Hilfiger同系列單品推薦
每到農曆新年，紅色總是穿搭裡繞不開的關鍵字，但如何把「喜氣」穿得不流於節慶制服感，反而成了許多人最頭痛的問題。2026農曆馬年前夕，Jisoo 再度為 Tommy Hilfiger 拍攝全新新年限定形象廣告，給了一個相當聰明的解法，不靠滿身紅，而是以三個核心色系，層層堆疊出既有節慶氛圍、又保有個人風格的過年穿搭示範。這組造型延續品牌一貫的美式學院語彙，卻透過剪裁、材質與比例重新調整，讓紅色不再侷限於新年符號，而是自然融入日常的穿搭語言。bella儂儂 ・ 20 小時前
回收衣物｜港九新界8間舊衣回收機構！銀杏館寒衣轉贈行動／專人上門回收衫褲／流動回收車
每次收拾轉季衣服，總有一大堆衫不會再穿著，此時將二手衣物拿去回收亦是個不錯得選擇！香港有不少機構一年四季都有回收衣物服務，即睇Yahoo著數整合港九新界多間回收衣物機構，遍布各大屋苑及商場，就連連鎖服飾店都有回收箱，部份更有專人上門免費回收，十分方便，一於將不再需要的衣物回收給有需要的人！YAHOO著數 ・ 1 天前
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏送$455禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$455豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$40禮品；買維他奶常溫豆奶類飲品滿$70，即送總值$40豐富禮品；買李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$74豐富禮品！YAHOO著數 ・ 53 分鐘前
方力申全家入住月子中心 愛女Isla萌樣激似爸爸
「小方」方力申自從榮升為爸爸後，其社交平台幾乎都變成了女兒Isla的相集，為大家展示愛女的萌樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 23 小時前
100萬里亞爾僅兌1美元 伊朗權貴「棄船」急轉走百億資金 美國矢言追查
伊朗里亞爾「價值清零」，匯價跌至100萬兌1美元，外媒披露伊朗權貴短短48小時內急轉走約15億美元至海外，美國財政部表明正追蹤金流。Yahoo財經 ・ 49 分鐘前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 17 小時前
【萬寧】一日限定全場88折
今日（1月16日）到萬寧指定分店購物滿 $188，即享全單 88 折，官網都有同步優惠（優惠碼「26JANHH」）。快啲趁今日入手日常必備、保健品同新年精選！而家入手任何護膚產品滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝on.cc 東網 ・ 22 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 21 小時前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬
樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。28Hse.com ・ 19 小時前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
2025全球最昂貴城市排行榜出爐，新加坡再次奪冠，台北名次揭曉！
現代人對於生活品質的追求不只是買車買房，更重視在日常享受精緻、高端的生活方式。瑞士私人銀行巨頭瑞士寶盛（Julius Baer）近日公布《2025 全球財富與生活指數報告》，分析全球 25 座城市的生活成本與高端消費趨勢。bella儂儂 ・ 17 小時前