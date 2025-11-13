男星穿搭神技一次看！跟著朴寶劍、玉澤演、劉以豪穿出高級感，V這套皮衣帥出新高度

（圖／品牌提供）

秋冬街頭最需要的不只是保暖，更要兼具風格與態度，不妨從男星的穿搭中找靈感！秋冬男生穿搭重點在於：色彩沉穩、層次感搭配保暖又有型，外套選擇利落剪裁提升整體氣場，配件則是造型點睛的秘密武器。

男星穿搭技巧： V（金泰亨）同色系穿搭、都會叛逆皮革高手

V（金泰亨）這次以CELINE 深棕皮革外套搭配同色長褲現身，全身俐落廓形讓人感受到都市叛逆氣息，他選擇霧面皮革與簡潔線條對比，巧妙在沉穩色系中透出鋒芒，展現自由與自信。單色系的層次感與材質對比，就能打造低調卻難以忽視的男士氣場。而手提CELINE波士頓包，不只是配件，更是街頭氣場加分神器，行走間自然流露存在感。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

男星穿搭技巧：朴寶劍以層次疊穿、打造旅人風範

朴寶劍以棕色針織上衣疊搭淡藍襯衫，肩背CELINE印花旅行袋，整體造型散發自然率性。善用針織衫與襯衫的色彩層次打造舒適感，又用印花旅行袋增加亮點，完美演繹「輕鬆旅程風」。內搭與外搭色彩對比不必太強烈，用相近暖色調就能創造層次，非常適合秋冬出行，既舒適又有型，讓隨性中帶點精緻感。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





男星穿搭技巧：玉澤演主打保暖與線條感、玩出紳士魅力

韓國魅力男星玉澤演日前出席 Loro Piana 台北 101 精品店開幕活動，以從容紳士的氣度成為全場焦點。近日透過社群可見他分享在台生活的片段，這次他以玉澤演的 Loro Piana立體麻花紋圓領上衣搭配俐落羊毛長褲，再配Oliver Walk麂皮切爾西靴，最外層套上輕盈 Kensington 風衣。

（圖／品牌提供）





多層次搭配既保暖又不顯臃腫，色彩沉穩、質感細膩，散發自在優雅氣息。麻花紋理與羊毛材質形成視覺焦點、切爾西靴拉長腿型，風衣選擇輕盈面料營造疊穿流暢感，展現紳士魅力與隨性態度。

（圖／品牌提供）





男星穿搭技巧：劉以豪，駝色系風格打造流動優雅

劉以豪駕馭Max Mara駝色 101801 Icon Coat，沒有肩線的剪裁完美詮釋「性別流動的優雅」。大衣溫暖而不沉重，簡約中透露高級感，搭配內搭基本款就能完成整季造型。選擇駝色或中性色大衣作為造型核心，利用無肩線或寬鬆剪裁增加流動感，讓整體造型更有生命力，秋冬街頭立刻成焦點。

（圖／品牌提供）





