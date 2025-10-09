一穿羊水就開直播 女實況主拍生仔8.5小時(有片)

一穿羊水就直播，女實況主拍生仔8.5小時。(X)

全球最大遊戲直播平台Twitch周三(8日)一名美國女實況主Fandy在社交平台宣佈「羊水破了」，隨即開直播，將自己完整的分娩過程搬上螢幕，歷經約8.5小時，直至她順利誕下健康寶寶，直播最高同時在線人數突破2.7萬，被形容是Twitch創立以來最特殊的一場直播。

綜合報道，Fandy於8日上午近8時，突然在社交平台X宣佈「羊水破了所以我打算開台」，隨後就在Twitch開啟實況。鏡頭裡，從她陣痛、等待到醫護到場協助，全程毫無保留，讓觀眾驚呼：「這不是在玩遊戲，而是見證奇蹟」。

Twitch CEO 留言祝福及祝賀

至於現場，不僅有伴侶、親友相伴安撫，聊天室亦被訊息洗版，網民留言加油、祈福，就連Twitch行政總裁Dan Clancy都現身留言祝福：「Fandy，祝妳好運並恭喜妳！願妳在這段旅程中一切順利。」令不少觀眾錯愕驚喜。最終整個實況直播持續約8.5小時，直至傳來嬰兒哭聲，Fandy平安產下孩子，那一刻聊天室瞬間就被「恭喜」洗版，觀眾直呼「史上最真實的內容」，更有人笑稱「完全刷新實況定義」。

