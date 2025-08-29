穿透人性 筆下老師的黑暗與光明｜夏日少年 寫作如風系列（5）｜冼麗婷

suen chi ho

夏天有夏天的氣味，青春有青春的顏色。暑假，是屬於學生的。寫作，屬於愛寫作的人。



邀請了五位「愛寫作」的高中生（中四至中六）修改人物作品，趁暑假未完，放在《Yahoo 新聞》〈見字如見人〉刊登。年輕叛逆又愛幻想，精力消耗在文字，有趣刺激。他們像沙灘淺水下的海星，欣賞就是孕育，不能捉摸。



年輕流動的思緒，如海風吹來散去，留在心裏的，甚麼味道、顏色都有。



五個少年的性格與文章特色，有不同也有相同：自由、幻想、理性、執着、沉溺。寫心裏話，建構思考故事，從童稚過渡至成長，寫作會有陣痛。如夏夜雷雨閃電的爆發力，年少寫作，燃亮的光火，許是一生最純美，最熱炙。最重要是，文字裏，有少年人最深深處的憧憬與在乎。



五位同學是香港中文大學資優計劃過去兩年「愛寫作 — 筆下留人」寫作班的學生，其中兩人要上大學了。他們的作品，將陸續刊登，讓讀者「吹吹風」。在每一位學生的作品之前，我也會寫一篇「老師篇」，紀錄我們相遇的深刻對話、感受及關於寫作的看法。



文：冼麗婷



圖 / 插畫：孫梓皓

【老師篇】

現實與寫作，是兩個世界；我們活着的世界，也是有兩面。

前後兩個不同寫作班上的女學生碰巧都寫老師，一個在這次刊出；另一個，因為一些問題令我猶豫，暫時沒有邀請刊登。今次刊登的學生作品，是以小說形式，描述學校師長的黑暗人性；沒刊登的，是描寫一個始終不放棄學生的好老師。前者把一個學生推到絕地，活得像陰溝裏的老鼠；後者令學生從絕望中找到希望，改變了她所看見的人生。

前者寫得咄咄逼人，描述學生對老師的嚴峻質問，讓我笑了出來，因為，拿出道理，問中要害，當然大快人心；後者一層一層，理性中感受人性，慢慢領略真心的關懷，絕不矯情地寫出好老師跟學生堅定不放棄的真摯感受，令人相信，有好人的地方，教育就有希望。

開始感受到，只要讓學生有寫作的動力，有寫作的自主，文字裏相遇的年輕人，絕對有自己一套，感情收放，字裏的個人品味很強烈。

兩個女生的寫作心態，完全迴異，這一次的學生作品〈何為正義〉，是香港中文大學資優計劃春季課程的學生孫梓晧，中四升中五。她原本堅決要寫魯迅，喜歡他尖刻的批評，說起他的風格，被同學笑她出口就是滿分的答題內容。可是，看了對上一季課程李思齊的作品後，她又堅決要轉寫另一虛構人物，不管已過了大半課程。她對思齊的作品評價是：「還有些沙石的，但寫得很好。」

追求完美，其實，對小學生，對中學生，是一種動力，他們各方面正在成形，本身就很想追求完美，很想與別不同，所以，我又不禁想說，跟年紀小的人在一起，很夾很開心。梓皓的筆觸，以這年紀，我是感覺非常辛辣。她愛看日本動漫故事，看中文翻譯本，她說，那些筆法，類近如此。正統小說她看不多，也會看內地文學創作網站。

我以為她是個內地生，「為甚麼只看內地的？」「因為香港很少這類網站。」

重讀她這篇作品時，掌握了內容包括一些用詞，例如「激靈」（類近打冷顫）和「黃謠」（包括淫穢、色情的不實傳播和謠言）後，看到她建構故事的能量，深遠的思考，邏輯中見辛辣的文筆，再看到下面句子，就笑了出來。此生遊歷過的學校世界，我跟師長關係不過不失，無論真實或虛構，從無想過要老師向學生「道歉」這種情節。

// 老師，不必這麼咄咄逼人吧，對於歷史人物，本來每人就能有不同的見解。」她舉手，待黃老師不耐煩地示意她說話，便說，「而且，只是看法不同，你便人身攻擊小你三十多年的同學，不論是身為教師，或是長輩，這都是嚴重的失德。」



事實上，對這種野史亂噴還自認高明的教畜，她真的沒什麼話好說。「請您向她道歉，承認自己的錯誤。」顯然，從中四開始讀的林檎並不清楚生存之道。 //

為同學說公道話，要老師道歉，是有原因的，大家可以看另文「學生篇」。

除了文章外，孫梓皓亦為她的文章畫了兩幅插畫。

如果說這是追求創新的年代，學生寫作，更應讓他們釋放心靈自由。別擔心寫作要成為職業，害苦了學生一生。真正的寫作，是人格與價值的修煉，學習了解人性的穿透力，醫生、律師、科學家、金融界等等，都需要這種修煉。有朋友跟我笑說，在美國，最頂尖的人是作家，跟着才是醫生與律師，但在香港當然不同。

有追求的寫作，是沒有長勝秘訣更沒有格式的。寫作是永遠做不好、永遠都有可以改得更好的工作，所以，海明威喜歡這種挑戰。有學生被文筆與情感浸得天花亂墜，我稍稍提出疑問，想她再進一步，請她再深思故事內容，到底是在建構人物，還是把重點放在暗暗抒發自己？可不可以再多了解主題人物，再多寫人與事？課後，學生主動留步來問我，其實是心裏不服，可能，平日被讚慣了。老老實實了解一個人物，跟自我陶醉去借題抒發自己的感覺，是不同的。

「總該有個格式，可以怎樣寫出來？例如，寫動作後，再加心理描寫？那就完成了？」看得出，她在克制挑戰。

「如果真有一個格式就可以完成故事，為何還要來寫作班？」我回答。這是真心想法，最後一課，當她看到「倉鼠」鄧子愉的「萬年孤寂」故事，靈敏的心靈，就折服並明白另一種寫作態度。如果想以多於一種的格式來追求致勝之道，那何不找 AI 寫文？一個人去寫一個人，每次都有不同的躁動，每一次都有新的化學反應帶動新的形式。了解一個人，要了解這個人經歷的事以至世界，一字一句，都可以是學問，最後，按自己的判斷及喜好，決定該寫甚麼，不想寫甚麼。

誰不喜歡盡情把自己的感受寫到人物去，但至少應該在辛勞的了解與建構之後，灑幾滴濃縮了的感情，人物在特有的筆下就提升了。相對於梓皓，文首所述的不具名女學生，寫真實的好老師，不一定比梓皓的虛構故事容易。她每一段筆觸，都包含了對這個老師的觀察、相處感覺、真實對話。在人物故事前題底下，釋放因人物而起的平等情緒及溝通。

梓皓說不懂得寫真實的人物，誠實並且知道，要寫好真實世界，是另一種駕馭。我也對思齊說過要寫虛構的小說，真的不知從何學起，他立刻教導：「多寫多練習就會知道。」相處過程中，很明顯，他對現實生活的不同學問，都有所掌握或懂得搜集資料。

「自由是由心發起的」

回說那個從不發怒，對着學生只會微笑的老師，花名叫「和尚」，是那個不具名的傳統名校女生筆下的人物。她會把白先勇《臺北人》放在書包，又喜歡那位老師介紹劉以鬯的意識流：

「最喜歡的就是他介紹給我 —— 劉以鬯的「對倒」。他說覺得我會喜歡意識流的作品，的確，我從此不能自拔於這種心裏自由的流動，讓意識如流水般自由的流竄。他說：『自由是由心發起的。』看着自己為了證明自己的自由而痛苦，再看著他如泉水清澈的雙眸，我好像讓自由變成自己的囚牢困住自己。」

第一堂她說過想寫張國榮後，再沒有出現，尾二的課堂突然又回來。我跟她慢慢聊起張國榮，直覺告訴我，她心裏好像是有難解的問題。她說喜歡張國榮的《玻璃之情》，於是我讓堂上播放了一次 MV，讓她感覺，無論距離多遠，我們都可以嘗試拉近關係。結果，最後一課之前的凌晨四時多，我起床後看到她的訊息，說不想再寫張國榮了，已草稿了另一個故事。在下午二時進入課室前，收到她的最後文章，留在車內看畢中文老師教導她的「人生四課」。

「嘩，真的感動到幾乎唔想再講落去。」班房最後一課我第一句開場白。以下，是女同學所寫的真實老師，好看的，不只這些，但現在只能引述這些。

// 我以為他一定會通報給學校，但他沒有，他說：「想和我談談嗎？」我沒作聲，只是在他面前低頭站著，我不敢看他。他把聲音放得很輕很輕，細聲說：「你是一個有靈魂的人，我遇過對中文最有熱誠的學生，不只是以科目，以成績看待。」他頓了一頓，又說到：「我一直都很想對你伸出援手，我想你知道你並不是負累，只要你開口我都會幫你。」我低聲問了他一句：「為什麼？」這次他沒有以「大道理」回答我，只是又微微一笑答道：「因為你是我的學生。」 //

兩個學生所寫的兩個世界，虛構與現實，重點都是，如何反思？包括老師和學生自己。