經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
穿透人性 筆下老師的黑暗與光明｜夏日少年 寫作如風系列（5）｜冼麗婷
夏天有夏天的氣味，青春有青春的顏色。暑假，是屬於學生的。寫作，屬於愛寫作的人。
邀請了五位「愛寫作」的高中生（中四至中六）修改人物作品，趁暑假未完，放在《Yahoo 新聞》〈見字如見人〉刊登。年輕叛逆又愛幻想，精力消耗在文字，有趣刺激。他們像沙灘淺水下的海星，欣賞就是孕育，不能捉摸。
年輕流動的思緒，如海風吹來散去，留在心裏的，甚麼味道、顏色都有。
五個少年的性格與文章特色，有不同也有相同：自由、幻想、理性、執着、沉溺。寫心裏話，建構思考故事，從童稚過渡至成長，寫作會有陣痛。如夏夜雷雨閃電的爆發力，年少寫作，燃亮的光火，許是一生最純美，最熱炙。最重要是，文字裏，有少年人最深深處的憧憬與在乎。
五位同學是香港中文大學資優計劃過去兩年「愛寫作 — 筆下留人」寫作班的學生，其中兩人要上大學了。他們的作品，將陸續刊登，讓讀者「吹吹風」。在每一位學生的作品之前，我也會寫一篇「老師篇」，紀錄我們相遇的深刻對話、感受及關於寫作的看法。
文：冼麗婷
圖 / 插畫：孫梓皓
【老師篇】
現實與寫作，是兩個世界；我們活着的世界，也是有兩面。
前後兩個不同寫作班上的女學生碰巧都寫老師，一個在這次刊出；另一個，因為一些問題令我猶豫，暫時沒有邀請刊登。今次刊登的學生作品，是以小說形式，描述學校師長的黑暗人性；沒刊登的，是描寫一個始終不放棄學生的好老師。前者把一個學生推到絕地，活得像陰溝裏的老鼠；後者令學生從絕望中找到希望，改變了她所看見的人生。
前者寫得咄咄逼人，描述學生對老師的嚴峻質問，讓我笑了出來，因為，拿出道理，問中要害，當然大快人心；後者一層一層，理性中感受人性，慢慢領略真心的關懷，絕不矯情地寫出好老師跟學生堅定不放棄的真摯感受，令人相信，有好人的地方，教育就有希望。
開始感受到，只要讓學生有寫作的動力，有寫作的自主，文字裏相遇的年輕人，絕對有自己一套，感情收放，字裏的個人品味很強烈。
兩個女生的寫作心態，完全迴異，這一次的學生作品〈何為正義〉，是香港中文大學資優計劃春季課程的學生孫梓晧，中四升中五。她原本堅決要寫魯迅，喜歡他尖刻的批評，說起他的風格，被同學笑她出口就是滿分的答題內容。可是，看了對上一季課程李思齊的作品後，她又堅決要轉寫另一虛構人物，不管已過了大半課程。她對思齊的作品評價是：「還有些沙石的，但寫得很好。」
追求完美，其實，對小學生，對中學生，是一種動力，他們各方面正在成形，本身就很想追求完美，很想與別不同，所以，我又不禁想說，跟年紀小的人在一起，很夾很開心。梓皓的筆觸，以這年紀，我是感覺非常辛辣。她愛看日本動漫故事，看中文翻譯本，她說，那些筆法，類近如此。正統小說她看不多，也會看內地文學創作網站。
我以為她是個內地生，「為甚麼只看內地的？」「因為香港很少這類網站。」
重讀她這篇作品時，掌握了內容包括一些用詞，例如「激靈」（類近打冷顫）和「黃謠」（包括淫穢、色情的不實傳播和謠言）後，看到她建構故事的能量，深遠的思考，邏輯中見辛辣的文筆，再看到下面句子，就笑了出來。此生遊歷過的學校世界，我跟師長關係不過不失，無論真實或虛構，從無想過要老師向學生「道歉」這種情節。
// 老師，不必這麼咄咄逼人吧，對於歷史人物，本來每人就能有不同的見解。」她舉手，待黃老師不耐煩地示意她說話，便說，「而且，只是看法不同，你便人身攻擊小你三十多年的同學，不論是身為教師，或是長輩，這都是嚴重的失德。」
事實上，對這種野史亂噴還自認高明的教畜，她真的沒什麼話好說。「請您向她道歉，承認自己的錯誤。」顯然，從中四開始讀的林檎並不清楚生存之道。 //
為同學說公道話，要老師道歉，是有原因的，大家可以看另文「學生篇」。
如果說這是追求創新的年代，學生寫作，更應讓他們釋放心靈自由。別擔心寫作要成為職業，害苦了學生一生。真正的寫作，是人格與價值的修煉，學習了解人性的穿透力，醫生、律師、科學家、金融界等等，都需要這種修煉。有朋友跟我笑說，在美國，最頂尖的人是作家，跟着才是醫生與律師，但在香港當然不同。
有追求的寫作，是沒有長勝秘訣更沒有格式的。寫作是永遠做不好、永遠都有可以改得更好的工作，所以，海明威喜歡這種挑戰。有學生被文筆與情感浸得天花亂墜，我稍稍提出疑問，想她再進一步，請她再深思故事內容，到底是在建構人物，還是把重點放在暗暗抒發自己？可不可以再多了解主題人物，再多寫人與事？課後，學生主動留步來問我，其實是心裏不服，可能，平日被讚慣了。老老實實了解一個人物，跟自我陶醉去借題抒發自己的感覺，是不同的。
「總該有個格式，可以怎樣寫出來？例如，寫動作後，再加心理描寫？那就完成了？」看得出，她在克制挑戰。
「如果真有一個格式就可以完成故事，為何還要來寫作班？」我回答。這是真心想法，最後一課，當她看到「倉鼠」鄧子愉的「萬年孤寂」故事，靈敏的心靈，就折服並明白另一種寫作態度。如果想以多於一種的格式來追求致勝之道，那何不找 AI 寫文？一個人去寫一個人，每次都有不同的躁動，每一次都有新的化學反應帶動新的形式。了解一個人，要了解這個人經歷的事以至世界，一字一句，都可以是學問，最後，按自己的判斷及喜好，決定該寫甚麼，不想寫甚麼。
誰不喜歡盡情把自己的感受寫到人物去，但至少應該在辛勞的了解與建構之後，灑幾滴濃縮了的感情，人物在特有的筆下就提升了。相對於梓皓，文首所述的不具名女學生，寫真實的好老師，不一定比梓皓的虛構故事容易。她每一段筆觸，都包含了對這個老師的觀察、相處感覺、真實對話。在人物故事前題底下，釋放因人物而起的平等情緒及溝通。
梓皓說不懂得寫真實的人物，誠實並且知道，要寫好真實世界，是另一種駕馭。我也對思齊說過要寫虛構的小說，真的不知從何學起，他立刻教導：「多寫多練習就會知道。」相處過程中，很明顯，他對現實生活的不同學問，都有所掌握或懂得搜集資料。
「自由是由心發起的」
回說那個從不發怒，對着學生只會微笑的老師，花名叫「和尚」，是那個不具名的傳統名校女生筆下的人物。她會把白先勇《臺北人》放在書包，又喜歡那位老師介紹劉以鬯的意識流：
「最喜歡的就是他介紹給我 —— 劉以鬯的「對倒」。他說覺得我會喜歡意識流的作品，的確，我從此不能自拔於這種心裏自由的流動，讓意識如流水般自由的流竄。他說：『自由是由心發起的。』看着自己為了證明自己的自由而痛苦，再看著他如泉水清澈的雙眸，我好像讓自由變成自己的囚牢困住自己。」
第一堂她說過想寫張國榮後，再沒有出現，尾二的課堂突然又回來。我跟她慢慢聊起張國榮，直覺告訴我，她心裏好像是有難解的問題。她說喜歡張國榮的《玻璃之情》，於是我讓堂上播放了一次 MV，讓她感覺，無論距離多遠，我們都可以嘗試拉近關係。結果，最後一課之前的凌晨四時多，我起床後看到她的訊息，說不想再寫張國榮了，已草稿了另一個故事。在下午二時進入課室前，收到她的最後文章，留在車內看畢中文老師教導她的「人生四課」。
「嘩，真的感動到幾乎唔想再講落去。」班房最後一課我第一句開場白。以下，是女同學所寫的真實老師，好看的，不只這些，但現在只能引述這些。
// 我以為他一定會通報給學校，但他沒有，他說：「想和我談談嗎？」我沒作聲，只是在他面前低頭站著，我不敢看他。他把聲音放得很輕很輕，細聲說：「你是一個有靈魂的人，我遇過對中文最有熱誠的學生，不只是以科目，以成績看待。」他頓了一頓，又說到：「我一直都很想對你伸出援手，我想你知道你並不是負累，只要你開口我都會幫你。」我低聲問了他一句：「為什麼？」這次他沒有以「大道理」回答我，只是又微微一笑答道：「因為你是我的學生。」 //
兩個學生所寫的兩個世界，虛構與現實，重點都是，如何反思？包括老師和學生自己。
(看過冼麗婷的短篇，再看看孫梓皓的作品：〈何為正義〉）
其他人也在看
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華姐冠軍廖碧兒轉戰商界近日歸隱田園自給自足 備受TVB力捧曾被冠上拜金之名
2001年華姐冠軍廖碧兒 （Bernice）近年投身商界，並忙於經營紅酒生意。她最近於小紅書分享田園生活的點滴，自給自足的她親田下田種植，又親身示範煮岀農家菜。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《九龍城寨》後傳搶先開拍 導演親揭「陳浩南」鄭伊健客串可能
電影《九龍城寨之圍城》爆紅，全城期待開拍前傳《龍頭》及後傳《終章》，近日導演鄭保瑞亮相網上頻道，披露續作進度，大爆主角林峯今年1月已開始再接受訓練，會先開拍《終章》：「其實兩邊劇本都同時發展緊，既然阿峯訓練中，加上市場上考慮，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢角色未出世。」東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」
歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B
【on.cc東網專訊】內地超模何穗與男神陳偉霆被爆戀情多年，關係一直備受關注，近日何穗社交網忽然清空，貼文全被隱藏，即時引起外界熱議，有指她近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調退圈，繼而惹起揣測，有網民估計因她與陳偉霆秘婚東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 1 天前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前