突彈奏神曲〈Secret〉 ROSÉ夢幻聯動周杰倫
[NOWnews今日新聞] BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）近日上美國脫口秀《吉米法倫的今夜秀》，且在昨（26）日上傳一系列花絮照。沒想到其中暗藏驚喜，彈奏周杰倫電影《不能說的秘密》經典鋼琴曲〈Secret〉，影片曝光後，周杰倫也興奮的轉發，留言：「哇，沒想到妳會彈這首曲子，太厲害了，謝謝妳」，瞬間引爆話題。
ROSÉ驚喜彈周杰倫神曲 周董轉發嗨翻：「哇，沒想到」
ROSÉ在IG貼文上傳自己彈琴片段，選曲正是周杰倫2007年自導自演電影《不能說的秘密》中的配樂〈Secret〉，令粉絲超驚訝。但其實這並非她首次演奏，在2017年直播時，ROSÉ就曾演奏過這首曲子，並在訪談中提到對這部電影的喜愛。周杰倫看到影片後，也立刻在IG限時動態轉發，並用英文留言：「哇，沒想到妳會彈這首曲子，太厲害了，謝謝妳」，表達驚喜與感謝。
夢幻聯動太突然 網友瘋猜合作
這場夢幻聯動來得太突然，掀起粉絲熱議，不少人猜測是否有後續合作計畫，尤其周杰倫近年來多次與各大韓星互動，先前還曾與G-Dragon交流，當時也被流傳有合作，如今ROSÉ又驚喜彈奏〈Secret〉，讓粉絲相當期待是否有「亞洲音樂天王＋韓流女神」同台的可能。
網友熱烈反應 音樂無國界
影片一出，雙方紛絲湧入留言：「ROSÉ彈得太好聽，神還原」、「周董的經典曲能被韓星演繹，證明音樂真的無國界」，還有人直呼：「快安排合作」， 該影片也迅速在各大平台上瘋傳，讓粉絲直呼：「真的是神級夢幻聯動」。
《頭文字D》20週年揭祕！周杰倫擠下陳冠希 劉德華也曾在名單內
子瑜、Corbyn Besson新歌〈Blink〉曝！MV狂放電 魅力低音引大讚
周杰倫演唱會賣水哥爆紅！不聽歌、不看人 潛伏場館16小時只賣水
昆凌驚曝小三緊黏周杰倫！自己無力介入甘願放棄 否認已懷第4胎
BLACKPINK《MTV VMAs》網內互打！Lisa這首歌擊敗Jennie、Rosé
ROSÉ〈APT.〉拿MTV大獎！手握2頁小抄激動謝BLACKPINK 全文公開
Rosé《APT.》突重摔滾下樓！驚悚瞬間曝光 她受傷1反應全場讚嘆
