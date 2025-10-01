WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
突現身大學餐廳 吳克群脫上衣狂秀逆齡身材
[NOWnews今日新聞] 45歲的創作才子吳克群，曾推出過多首經典歌曲，近年來他前往在中國發展，舉辦過多場演唱會。近日他因為校園音樂節，驚喜現身浙江大學食堂用餐，畫面中，他親自拿餐盤排隊點餐，毫無明星架子，卻因緊實健壯的身材，意外成為話題焦點，讓許多學生驚呼：「根本比大學生還年輕」。
吳克群現身大學食堂 身材結實搶鏡
當天吳克群身穿白色背心搭配襯衫外套，下身則是黑色寬褲與厚底皮鞋，造型簡約又時尚。因為食堂人潮擁擠、天氣炎熱，他脫下襯衫僅著背心，結實手臂與小麥色肌膚一覽無遺，精實的肩背線條完全不輸年輕學生，讓粉絲讚嘆：「完全不像45歲」。
親民排隊取餐 粉絲直呼幸運
吳克群全程面帶笑容，面對學生想合照也都來者不拒，展現十足親和力。事後就有粉絲在網上發文：「在食堂巧遇偶像」，留言區更是被灌爆：「從小聽《大舌頭》、《時光機》長大，竟然能在學校食堂遇到他，太夢幻了」、「笑容還是那麼陽光，完全沒有架子」、「這身材比我們大學生還好」。
自律健身維持狀態 展現凍齡魅力
吳克群近年來積極健身，經常在社群平台分享運動日常，包括重量訓練、有氧運動與核心強化。他透露自己每週至少運動4次，並搭配高蛋白飲食與規律作息，避免中年發福。他曾說過：「自律是保持年輕的秘訣，運動讓我更有活力。」這次現身大學食堂不僅展現親民一面，也再度證明他對身材管理的嚴格自律。
