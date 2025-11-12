突發！NewJeans兩成員Haerin及Hyein將重返ADOR繼續活動（Haerin及Hyein｜左一、中）

韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。

ADOR今日發聲明表示： Haerin「兩位成員與家人經過深思熟慮，並與ADOR充分討論後，決定尊重法院判決，遵守專屬合約。」公司亦呼籲外界「停止對成員的臆測與惡意揣測，並給予成員溫暖支持」。

據了解，距離NewJeans上訴期限只剩兩日，不過仍未見成員正式提交上訴申請。

