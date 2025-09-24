突直播求救！林欣彤崩潰喊「記住他要殺我」

▲35歲林欣彤今（24）日突直播求救，指著後面鬍鬚男崩潰狂喊「記住他要殺我」，還叫觀眾一定要保存直播，讓大家都非常擔心，而經紀人也曝光了她的現況。（圖／Mag Lam FB）

[NOWnews今日新聞] 35歲香港歌手林欣彤（Mag）近年較少露面，不料突然在今（24）日於Instagram凌晨開直播，神情緊張、情緒激動的狂喊「有人要殺我」，還指出畫面後方的男子就是殺人兇手，懇求觀眾一定要把直播保存，「記住他，他想殺我」，而期間該名男子不斷安撫林欣彤情緒，不久後就結束了約43秒的直播，讓外界非常擔心林欣彤的安危。而對此，她的經紀人也出面回應，表示她已到當地醫院急診接受治療。

廣告 廣告

林欣彤今日凌晨突開直播求救，情緒激動狂喊「有人要殺我」，表示：「我在靈裡面聽見他做了什麼，這只有我們兩個人知道，總之你們要保存這個影片」，接著指出後面鬍鬚男是兇手，「如果我發生什麼意外，我死了不重要，你們要記住他，他就是殺人兇手，認清楚他」，還直接把鏡頭拍向鬍鬚男。

▲林欣彤直播求救狂喊「記住他要殺我」。（圖／Mag Lam FB）

林欣彤直播後粉絲擔心她安危 經紀人曝最新狀態

林欣彤說到一半，出現一個女聲問：「What are you doing？（妳在幹嘛）」，鬍鬚男也不斷說：「Calm down clam down」，想安撫林欣彤的情緒，背景似乎在醫院。接著不久後直播就結束，讓外界非常擔心，而林欣彤經紀人也做出回應，承認林欣彤目前在英國的醫院，因為擔心媽媽與愛犬，又因颱風無法按時回到香港，才會一時情緒激動，現已安排進了急診室，正在接受妥善照顧。

林欣彤《超級巨聲2》冠軍出道 聲帶受損淡出螢光幕

林欣彤在2010年以歌唱選秀節目《超級巨聲2》的冠軍出道，擁有好歌聲的她，出道後也成功受到外界關注，專輯銷量都非常好。但在2012年7月，林欣彤透露聲帶撕裂，喉嚨非常痛，已經2個月沒有說話，還因此罹患憂鬱症。

2013年情況好轉後，林欣彤再度積極投入工作，但期間還是繼續服用藥物，直到2023年才透露可以停藥，並於2024年與唱片公司解約後，改以獨立歌手活動。不過沒想到今又突然情緒激動開直播，再度讓外界擔心她的狀況。

資料來源：林欣彤IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

郭書瑤不要看！春風、小S當眾玩親親「來真的」 場面曝光超害羞

郭書瑤敢愛敢恨3情史曝！戀金陽4年他呼麻被逮、決裂以綸照片刪光

郭書瑤牽手春風全被拍！加入乾哥經紀公司有內幕：我帶資進組欸