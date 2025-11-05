雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
窒息或掐頸情節色情影片泛濫 英國政府擬修例禁止 科技大臣：助長虐待文化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國政府宣布，網上色情影片若出現掐頸或窒息情節，將被列為非法內容，作為打擊針對女性及女孩暴力行為的新措施之一。此舉源於一項審查報告，指相關畫面在主流色情網站上「極為普遍」，並導致年輕人把此類行為視為正常。
綜合外媒報道，根據現正於英國國會審議的《罪行及警政法案》修訂，無論是發佈或持有涉及掐頸情節的色情內容，均屬刑事罪行。網上平台亦須主動偵測及移除相關內容，否則將面臨媒體監管機構 Ofcom 的執法行動。
與兒童性虐待、恐怖主義屬同等級別
英國科技、創新及科技部表示，修例將把掐頸內容列為《網上安全法》下的「優先罪行」，與兒童性虐待及恐怖主義內容屬同等級別。科技大臣 Liz Kendall 稱，「觀看及分享此類內容既令人不安，又極為可怕，那些散播或宣傳此類影片的人，正在助長暴力與虐待文化，這在社會上毫無立足之地。」
保守黨上議員 Baroness Bertin 早前警告，政府長期缺乏對色情產業的監察。她於 2 月發表的獨立審查中提到，有一名 14 歲男學生曾詢問教師如何在性行為中掐女生頸，並指出模仿此類行為的人「可能會面臨毀滅性後果」。
38% 的 18 至 39 歲女性曾在性行為中被掐頸
根據 BBC 於 2019 年的調查，38% 的 18 至 39 歲女性曾在性行為中被掐頸。「反掐頸研究機構（Institute for Addressing Strangulation）」負責人 Bernie Ryan 讚揚政府的修訂，指掐頸行為會向女性傳遞「混亂及有害的訊息」，並強調「掐頸是一種嚴重的暴力形式，常被用作家暴手段，以控制、恐嚇或令受害者噤聲」。
「終止針對女性暴力聯盟(End Violence Against Women Coalition)」主任 Andrea Simon 指出，「沒有任何所謂『安全的掐頸』，女性不能同意這種會造成長期傷害的行為，包括認知及記憶受損。」
色情網站從未受到法律制裁
「我們不能同意這種行為(We Can't Consent To This)」組織創辦人 Fiona Mackenzie 則質疑新法是否有效，認為現有法律早已禁止展示掐頸的色情內容，但從未被真正執行。她提到，《2008 年刑事司法及移民法》已將展示危及生命的極端色情影像定為犯罪。
Mackenzie 指，「五年前，年輕女性已告訴我們，社交媒體把掐女性頸包裝成正常、甚至激情的表現。色情網站讓這成為男性眼中的常態，但從未受到法律制裁。雖然這次政府或會採取行動，但在看到實際執行前，我仍不相信新法會真正落實。」
