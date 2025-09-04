Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
片場少年如何變新生代王者！ 窪塚愛流的超狂人生揭秘！
片場偶遇，誤打誤撞進演藝圈
你有沒有想過，一個跟著爸爸去片場看熱鬧的少年，竟然被導演抓去演戲，還一腳踢開了星途大門？😺 窪塚愛流，2003年10月3日生的神奈川男孩，作為傳奇演員窪塚洋介的兒子，本來只是個在片場晃悠的「星二代」。
2018年，他在爸爸拍《プラネティスト》時被導演豐田利晃相中，鼓勵他試鏡《泣き虫しょったんの奇跡》（愛哭鬼的棋蹟），結果一試就中，演了松田龍平的少年時代！
這位177公分的帥氣少年，到底怎麼從片場小透明變成日本演藝圈的新寵？跟Japhub小編一起來扒一扒吧！😉
初試啼聲，螢幕小鮮肉誕生
2018年，窪塚愛流靠著《泣き虫しょったんの奇跡》出道，雖然只是小配角，但那自然不做作的演技已經讓人眼睛一亮！
2021年，他開始進軍小螢幕，先在《ネメシス》（Nemesis）客串一波，接著在TBS的《この初恋はフィクションです》（這初戀是虛構的）演了個活潑的同學，正式成為連續劇常客。
2022年，他在《ファイトソング》（Fight Song）演主角的好哥們，穩穩的表現讓X上的粉絲（@airu_kubozuka，6287粉絲）直喊：「這小子帥得太低調了！」😲
他的IG（@airu_kubozuka，26.6萬粉絲）也因為清新帥照，迷倒一堆少女心！💖
主演電影，演技直接戳心
2024年，窪塚愛流的事業直接開大！他跟蒔田彩珠搭檔主演電影《ハピネス》（Happiness），改編自嶽本野ば拉的青春小說，飾演身患絕症的少年由紀夫。他的表演細膩到不行，導演直誇：「愛流把青春的脆弱和堅強演得太真了！」
X上粉絲感動到淚崩：「看完直接哭成狗，愛流演技炸裂！」😢 同年，他還參演《大きな玉ねぎの下で》（在巨大的洋蔥下）和《THE KILLER GOLDFISH》，角色一個比一個有梗，業界直接封他「星二代裡的明日之星」！
NHK首挑大樑，陽光男孩來了
2025年，窪塚愛流直接放大招，首次主演NHK夜劇《あおぞらビール》（青空啤酒），飾演一個超愛戶外活動的陽光青年森川行男，跟藤岡真威人飆戲。
這部劇改編自森沢明夫的小說，愛流的清爽氣質跟角色簡直天作之合，粉絲在X上已經炸鍋：「愛流主演，我要熬夜追！」😎
他還在TBS日曜劇場《御上先生》演學生次元賢太，跟松坂桃李、吉岡里帆同台，沉穩的演技讓人完全忘了他才21歲！業界媒體大讚：「他有洋介的叛逆味，但又有自己的獨特光環！」
時尚與舞台，全面開掛
窪塚愛流不只會演戲，還跨界當模特兒！2024年，他在Polo Ralph Lauren x MLB發佈會上跟新田真劍佑、小栗旬同台，帥氣外型直接搶鏡！
他的首本寫真集《Lila》（2023年3月，小学館）超有看頭，收錄爸爸窪塚洋介拍的家族旅行照，展現「白愛流」清純和「黑愛流」酷帥的雙面魅力，粉絲直呼：「這基因簡直逆天！」📸
他還挑戰舞台劇《ボクの穴、彼の穴。W》（2024年5月），跟篠原悠伸搭檔，舞台上的爆發力讓X上的粉絲驚呼：「愛流現場感太強了！」😄
社群大男孩，親和力爆棚
窪塚愛流的社群簡直是圈粉神器！他的IG常po拍攝花絮和生活日常，2024年10月分享被好友出口夏希驚喜慶生的照片，笑得超陽光，粉絲留言：「這笑容我可以看一整天！」😻
他在《めざましテレビ》當9月主持人時，聊到家裡養了兩隻「めざましくん」玩偶，親切又搞笑的模樣讓觀眾超愛！
他在訪問中說，跟爸爸洋介無話不談，常一起聊台詞和人生，粉絲感動喊：「這父子也太暖了吧！」這種鄰家大男孩的親和力，真的讓人完全招架不住！
走出父親光芒，未來星途無限
雖然頂著窪塚洋介的星二代光環，愛流卻用實力證明自己！2025年，他將聲演電影《次元を超える TRANSCENDING DIMENSIONS》和參演《こんな事があった》，跟前田旺志郎、井浦新等大咖合作，角色一個比一個有挑戰性！
繼母Pinky在IG上po母子合照，笑說「愛流是我的頭號偶像！」粉絲回應：「這家人顏值高到犯規！」2025年3月，Pinky還為愛流的寫真集《Lila》宣傳，說「20歲的愛流純粹又耀眼」，讓粉絲超感動！愛流的努力，讓他一步步走出父親的影子，成為自己的傳奇！
Japhub小編有話說
天哪！Japhub小編真的被窪塚愛流帥到暈船！從片場誤打誤撞出道，到主演電影、NHK劇場，還跨界模特兒和舞台劇，這21歲小鮮肉簡直全能到炸！😸
他的清秀外型、超強演技，還有那鄰家男孩的親和力，誰能不愛？小編已經準備好追《あおぞらビール》啦！大家最喜歡愛流的哪個角色？快來留言跟小編聊聊吧！
