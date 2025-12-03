窪田正孝37歲辭所當自由人！ 從加油站小弟到金髮義賊！

高中打工直接被星探拖進坑

神奈川出生，高中在加油站兼職，結果2006年被挖角，直接丟進《チェケラッチョ!! in TOKYO》當男主角，電影也跟著上。

當時他那雙眼睛又亮又狠，粉絲一看就知道：「這小子不是來玩的！」從此開啟掛逼模式😎

不良少年時期直接打出名號

2010年開始接《ガチバン》系列，演ヤンキー拳頭硬到螢幕都快裂開，2012年大河劇《平清盛》又變成文藝美少年，2013年直接橫掃橫濱電影祭新人獎

粉絲笑說：「他到底是會打還是會哭啊？兩樣都行！」

晨間劇《エール》把全國阿姨圈粉

2019年演古山裕一，唱歌演戲樣樣來，還拿東京戲劇大獎，家家戶戶早餐時間都在看他。老婆水川あさみ在旁邊看電視應該都忍不住偷笑：「我老公也太會了吧～」

退所那天IG一句話直接炸翻

2025年3月31日，IG突然po：「一度きりの人生で、何を大切に生きていくのか」，宣布離開スターダスト，轉身當フリーランス。

留言區直接淪陷：「まさたか你是要飛去哪啊？」「不要嚇我，心臟受不了！」他淡定回：「想迎接新挑戰」，粉絲聽完只能含淚鼓掌。

9月《宝島》瘦到讓人想哭

《宝島》首映那天，金髮黑西裝超帥，但臉瘦得跟紙片一樣，媒體直接寫「表情沒力氣」，粉絲心疼到爆炸：「老婆快餵飯！」「再瘦下去我要去沖繩搶他回來！」

他本人卻笑說跟妻夫木聡搭檔超爽，感覺這部義賊片又要讓他再拿一波獎。

10月舞台劇直接開燒腦模式

10月8日起主演《チ。-地球の運動について-》，演異端審判下的オクジー，預告一出粉絲已經在排隊搶票：「這眼神又要殺人了！」

同時NHK《宙わたる教室》客串那句「想定外の結果から本番だよ」，直接變成金句，粉絲刷到手軟。

IG32.7萬追蹤卻超低調

@masatakakubota_ 很少發文，但一發就是狠的。2月倫敦巴寶莉秀跟水川あさみ同框，粉絲尖叫：「這對夫妻也太甜！」「金髮まさたか我直接原地結婚！」

結婚六年還能撒糖，真的沒天理～

2023年頸椎骨折那段最催淚

去年第一頚椎剝離骨折，停工兩個月，9月復出後直接橫掃《ある男》三個助演獎。復工訪談他只說：「感謝大家讓我回來。」

粉絲看完眼淚直接掉：「努力家まさたか，誰敢黑我跟誰拼命！」

Japhub小編有話說

窪田正孝根本把人生當RPG在玩，37歲不只沒慢下來，還直接把事務所辭了開新圖！《宝島》、舞台劇、下一部不知道又是什麼驚喜，

反正他一句「一度きり的人生」已經讓我雞皮疙瘩。兄弟們，票準備好，老婆飯煮好，我們一起等這男人繼續炸場吧～