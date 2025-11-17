窮人禧年活動 教宗籲各國莫忘世間苦人多

（法新社梵蒂岡16日電） 教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在教廷舉行的「窮人禧年」活動呼籲消除貧窮，盼各國領袖與天主教徒關懷弱勢族群，適逢教會。

窮人禧年（Jubilee of the Poor）是指羅馬天主教會為關懷窮人而舉辦的活動，與每年設立的「世界窮人日」（World Day of the Poor）有關，並在2025年與禧年（Jubilee year）一起舉辦。

方濟各（Pope Francis）去世後，美國籍的良十四世自5月接任全球天主教領袖，如今上任滿6個月，任內將社會正義列為重要施政主題。

廣告 廣告

良十四世在聖伯多祿大殿主持彌撒時表示，教會「至今仍受新舊各種貧窮形態所傷」，但仍期盼成為貧者之母、接納與正義的殿堂。

彌撒結束後，良十四世在梵蒂岡的保祿六世大廳與超過1300名無家者、弱勢者、身心障礙者及難民共進午餐。在開始享用千層麵與炸肉排前，教宗帶領他們進行禱告，感謝天賜食物，並祝福所有參與者。當天羅馬各地也舉辦多項社區關懷貧困者的活動。