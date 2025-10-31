Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。
兩人今年已經多次同框。元旦期間，竇靖童曬出編織娃娃，宋妍霏穿上同款圖案衣服，被部分網友解讀為隔空互動；去年11月，她們在新加坡街頭牽手逛街的畫面也曾引發關注。據悉，兩人因2023年合作拍攝劇集《她的生存之道》結識，劇中互動頻繁，戲外也保持聯繫。
對於這次狗仔爆出的影片，網友反應兩極。一部分CP粉表示興奮，稱「連遛狗都像偶像劇」，也有人提醒「閨蜜間牽手也很常見」，認為應以「姐妹情深」解讀。更引人矚目的是，有爆料指出宋妍霏「已見過王菲並獲認可」，但消息尚未得到任何來源證實。
近期宋妍霏剛度過30歲生日，推出十年演藝生涯單曲《Be with You》，並因綜藝節目《門把手主理人》受到關注；竇靖童則因過往與周冬雨、周迅的互動備受媒體注意。至目前為止，雙方經紀團隊尚未對此次互動回應。
延伸閱讀
王菲愛女竇靖童爆新戀情！疑與宋妍霏穿「情侶款」PO照秒刪 更多細節被扒
其他人也在看
陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方
陳奕迅與徐濠縈女兒陳康堤今年出道成為歌手，同時戀事亦備受關注，本月初更曾高調放閃，與日本混血模特兒男友Shou Honda合照，但今日康堤已宣布分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 4 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 3 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意
曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！
戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
胡歌自爆無法走出母親陰霾 遠赴西藏緬懷
【on.cc東網專訊】內地演員胡歌，憑劇集《琅琊榜》、《繁花》等圈粉無數，加上樂善好施的親民性格，人氣高踞不下。而日前出席活動的他，更罕有提起2019年，因乳腺癌離世的母親，直言自己至今仍難忘母親之餘，更因朋友的一場夢境，遠赴西藏緬懷母親。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
新聞女王2 ｜佘詩曼黑／白女強人造型強勢回歸 迎戰黃宗澤李施嬅高海寧陳曉華四面夾擊
由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的最後一炮台慶劇《新聞女王2》，領銜主演：佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕；特別主演：馬國明、夏文汐；主演：譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付
前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
法國郵政限量發售「牛角包香味郵票」！加入特色酥皮可口香氣，令寄信都充滿幸福感
「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你～」也許這些甜蜜話語，都不及一枚擁有「牛角包香味」的郵票來得可口。說的是法國郵政的新作，最新推出「牛角包香味郵票」，成為搶手貨。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。Yahoo Food ・ 11 小時前
太妍設計親自操刀！Casetify 聯名浪漫薰衣草紫色手機殼亮點一次看
少女時代隊長太妍為慶祝 Solo 出道十週年，與 CASETiFY 攜手打造充滿心意的獨家聯名系列！系列設計靈感源自太妍十年的音樂旅程，並她最愛的薰衣草紫為基調，融入親手寫下的「Purpose」、「Happy 10th Anniversary TY」等真摯字句，以及充滿回憶的拼貼照片，，將她對音樂的熱愛與對粉絲的感謝，化為可隨身攜帶的溫暖紀念。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 10 小時前