竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可​

10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。

兩人今年已經多次同框。元旦期間，竇靖童曬出編織娃娃，宋妍霏穿上同款圖案衣服，被部分網友解讀為隔空互動；去年11月，她們在新加坡街頭牽手逛街的畫面也曾引發關注。據悉，兩人因2023年合作拍攝劇集《她的生存之道》結識，劇中互動頻繁，戲外也保持聯繫。

對於這次狗仔爆出的影片，網友反應兩極。一部分CP粉表示興奮，稱「連遛狗都像偶像劇」，也有人提醒「閨蜜間牽手也很常見」，認為應以「姐妹情深」解讀。更引人矚目的是，有爆料指出宋妍霏「已見過王菲並獲認可」，但消息尚未得到任何來源證實。

近期宋妍霏剛度過30歲生日，推出十年演藝生涯單曲《Be with You》，並因綜藝節目《門把手主理人》受到關注；竇靖童則因過往與周冬雨、周迅的互動備受媒體注意。至目前為止，雙方經紀團隊尚未對此次互動回應。

