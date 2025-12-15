竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。

日前有網民喺小紅書出PO，表示喺早前於京都偶遇竇驍及何超蓮，而當時佢哋就正正坐喺呢位網民隔離枱，並話二人喺用膳期間不斷用英文傾偈：「我先感覺女生像何超蓮，但是我不認識竇驍，所以開始不太確定，而且他們兩個開始一直都在說英語（更不確定了）後來他們倆說了幾句中文，竇驍刷卡付了帳單光速吃完。他們兩個走了之後另一桌中國人說這是竇驍和何超蓮我才確認就是！」

呢個PO一出，唔少網民紛紛猜測佢哋用英文傾偈嘅原因，例如「會不會人家不想周圍有中國人聽他們聊天，所以故意說英文」、「講英文正常呢，國外長大的首選英文」、「國人到處都是，所以說英語能防止一大部分偷拍偷聽的中國人」、「粵語和國語他倆程度差距太大，只有英文程度差不多同頻」、「故意說英文 就是不想讓人聽」及「還沒結婚前 鏡頭後影片看到都是講英文的」等等。

何超蓮IG

何超蓮IG

何超蓮IG

小紅書圖片

小紅書圖片

