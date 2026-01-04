深水埗警區刑事調查隊督察麥浿枬

去年聖誕節期間警方接獲3名獨居長者報案指，有人自稱為水務署職員，聲稱需要進入單位檢查水管，其後趁受害人不為意盜去當眼位置的財物，過程僅1至2分鐘。警方發現3宗案件犯案手法十分相似，其後以「入屋犯法」罪拘捕一名50歲本地男子。

案件的報案人同為70歲以上的獨居長者，分別居於屯門安定邨、長沙灣麗閣邨及深水埗唐樓，指聖誕節期間有一名訛稱是水務署職員、穿便服和沒有出示任何工作證明的男子，上門稱要入屋檢查水管，其後趁他們不為意盜去當眼位置財物，整個過程僅1至2分鐘。

廣告 廣告

警方 證物

起回現金存摺等部分失物

警方發現3宗案件手法十分相似，將案件合併調查，前日在打鼓嶺區拘捕一名50歲本地男子，據悉他無業、有犯罪紀錄、居無定所，他現正被扣留調查，相信他沒有同黨。

行動中警方起回3宗案件的部分失物，包括衣物、現金、八達通卡、銀包和存摺等，據悉3人合共損失共2萬元。深水埗警區刑事調查隊督察麥浿枬呼籲，市民切勿輕信陌生人，讓人進入單位前須檢查證件及核實身份，以及避免把貴重物品放於當眼位置。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/竊賊扮水務署職員入屋-3獨居長者中招失2萬/633344?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral