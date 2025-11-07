針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
立冬｜周末至下周初有陽光最高 28 度 下周中最低氣溫 20 度｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今日（7 日）是二十四節氣中的「立冬」，如以華北地區計，立冬意味着冬季揭開序幕，不過位於廣東沿岸的本港就明顯未感受到冬季氣息。香港天文台就表示，一股達強烈東北季候風正影響廣東沿岸，今日本港普遍地區受強風影響，港島以西的青洲在凌晨更一度錄得持續烈風。不過，天文台指周末至下周初天色都不俗有陽光，氣溫介乎 22 至 28 度。天文台又預期，下週中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼，下周四（13 日）最低氣溫降至 20 度。
最新的「九天天氣預報」表示，高空反氣旋會在未來一兩日影響廣東，該區天色大致良好，周六（8 日）本港部分時間有陽光，初時有一兩陣微雨，氣溫介乎 23 至 27 度；至於周日（9 日）就大致天晴，日間炎熱，氣溫介乎 23 至 28 度，晴朗天氣並且會延續至下周一（10 日）。
秋颱動向方面，天文台指熱帶氣旋鳳凰會逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，而受下週初至中期的乾燥東北季候風影響，鳳凰會逐漸減弱，但轉向位置及減弱速度存在變數。
立冬氣候概況：華北地區可能出現初雪
雖然今日是「立冬」，但因為中國幅員廣闊，立冬前後的降溫強度往往不一致。中國氣象局公共氣象服務中心旗下的「中國天氣網」就指，在立冬時節，冷空氣活動更加頻繁，南北溫差會拉闊，全國夏、秋、冬三季並存。除了早前已經入冬的西北地區、華北、東北地區等地，黃淮至江淮一帶也會先後進入氣象學意義上的冬天。至於江南等地仍然屬於秋天，晝夜溫差逐漸加大，早晚時段涼意明顯，至於華南南部則是「夏日未盡，暑氣猶存。」
另外，立冬亦是全年降溫最強烈的節氣，霜凍線將會向南推進，去到江蘇南部、安徽南部至湖北中部，至於北方大部份地區會頻繁受冷空氣影響，寒意愈發明顯，入冬進程也明顯加速；華北地區可能在立冬時節出現初雪，東北地區及新疆北部、青海、甘肅等地需要警惕強風雪影響。至於香港身處的廣東南部，立冬前後的最高氣溫仍然有機會接近 30 度，民眾要繼續補水，可適當使用空調和風扇降溫、多吃瓜果蔬菜等。
