天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
立即行動 搶佔先機 Caravel Group的Angad Banga敦促全球航運加速綠色轉型
2025年香港海運週世界航商大會上，Angad Banga呼籲採取果斷投資， 以發揮香港海事與金融優勢，實現航運業淨零排放目標
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 在2025香港海運週期間舉行的世界航商大會論壇上， Fleet Management 母公司Caravel Group營運總監、香港船東會及香港海運港口發展局推廣及對外關係委員會主席Angad Banga呼籲業界攜手加大協同投資力度，加速海運業邁向淨零排放目標的轉型進程。
在題為《Unlocking Global Maritime Capital: Hong Kong's Role in Leading the Green Transition》的主題演講中，Banga強調：「若等待萬事俱備，我們將失去先機。」他呼籲船東、監管機構及金融機構在國際海事組織（IMO）決定將「淨零框架」（Net-Zero Framework, NZF）的討論延後一年要果斷行事。「這創造了領導的契機——而香港已準備好帶領航運業走向未來。」
Banga將香港定位為連接中國與全球市場的樞紐，結合其國際海運中心與國際金融中心的雙重角色，為減碳轉型提供資金，並探討創新的金融工具——從永續貸款到穩定幣及數字人民幣——以推動轉型進程。
基礎建設與綠色燃料準備進度
以載重噸位計算，香港船東控制近全球10%商船隊，全球十大船舶管理公司中有四家總部位於香港。Banga重申香港正積極擴充另類燃料（包括氨、甲醇、氫氣、生物燃料及液化天然氣）的供應能力，此舉獲得香港政府《綠色船用燃料加注行動綱領》支持。香港海運週結束時，本港將完成三項液化天然氣加注作業及貨物處理。他向與會代表表示：「我們位於大灣區，毗鄰中國可再生燃料生產中心，這賦予我們獨特優勢，成為兼備實用性與效率的綠色燃料供應中心之一。」
推動綠色轉型的融資
香港目前在全球金融中心指數中位列第三，僅次於倫敦和紐約，並處理全球逾七成離岸人民幣支付業務。單單2025年，已有80家企業成功上市，另有300家企業正籌備上市，企業透過首次公開招股、配售、發行可換股債券及可交換債券籌集近600億美元資金。Banga強調，基礎設施建設必須配合激勵措施與政策確定性，以支持早期採用者並避免資產閒置。航運是全球貿易的命脈，所有因減碳而產生的燃料、技術及服務造就需要大量資金支持的新市場。香港憑藉深厚的資本市場、創紀錄的IPO及強大的綠色金融生態系統，為轉型提供資金方面的獨特優勢。
政策協調與全球領導力
針對國際海事組織（IMO）近期決定推遲「淨零框架」（Net-Zero Framework, NZF）的討論一年。Banga警告，諸如碳強度指標（CII）、能效指標（EEXI）、歐盟碳排放交易體系（EU ETS）及歐盟海運燃料倡議（FuelEU）等分散的法規，正形成重疊的「拼湊式」體系，此舉不僅拖慢投資進程，更會導致資產淪為滯留資產。他強調缺乏明確的激勵措施和可預測框架，資產滯留風險的確存在，他敦促船東、監管機構與金融機構「攜手協調框架、建立供應鏈並攤分成本」。
創新與數碼資產
香港政府自2018年以來已發行總值2,400億港元綠色債券，而2022年推出Core Climate碳交易平台則串聯起資本與氣候行動。Banga強調香港在金融科技領域的優勢，並提到穩定幣的潛在應用場景。
「穩定幣——即與穩定資產掛鉤的數字代幣——透過縮短結算時間並降低匯率風險，可能為可追溯的跨境交易帶來潛在效益。」他補充，若能將此類工具與中國數字人民幣整合，在滿足合規與安全要求前提下，將進一步提升海事金融的效率與透明度。談及更廣泛的海運減碳使命時，Banga總結：「政府與產業間沒有比這更重要的合作目標了。」
Hashtag: #FleetManagement
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於Fleet Management Limited
隸屬The Caravel Group 的Fleet Management Limited，是全球第二大船舶管理公司，管理逾600艘船舶。此排名見證了27,000多名海員與1,300多名陸上海事專業人員的韌性與奉獻精神，其27個戰略性佈局的辦事處遍佈全球。該公司管理船隊涵蓋各類船舶，包括散貨船、貨櫃船、汽車運輸船、油輪、液化氣運輸船及化學品運輸船，載重噸位從600至320,000噸不等——其中多數為船齡低於行業平均水平的年輕高效能船隻。公司另設有動態的新船建造監督部門。
了解更多:
關於The Caravel Group Limited
總部位於香港的The Caravel Group，是家私營且業務遍及全球多元化的企業集團，業務涵蓋海事服務、乾散貨商品貿易、機構投資管理及慈善事業。其海事部門旗下擁有全球第二大船舶管理公司——Fleet Management Limited，該公司提供技術管理服務的船舶逾600艘，並監督建造中的新船逾120艘。該集團同時擁有印度的國際海事學院（IMI），強化其對海事人才培育的承諾。透過Caravel Asset Management，集團在全球公開市場及私募股權領域進行投資；其慈善機構嘉威基金會則致力支持香港、中國及印度弱勢青年的教育與福祉發展。
了解更多:
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
比特幣市值暴跌6000億美元 三大引擎為何突然熄火？
曾被華爾街資本、政治背書與機構資金三大引擎同時點火的比特幣 (BTC) ，近期意外「熄火」，自上月突破 12.6 萬美元歷史新高後大幅跳水，一度回吐今年全部漲幅，直至周一 (17 日) 亞洲早盤才暫趨穩定。數據顯示，比特幣總市值已從上月高點暴跌約 6000 億美元。鉅亨網 ・ 1 天前
日圓跌破重要心理關口155 日本財務大臣加強口頭警告
日圓兌美元匯率跌破155關口之際，日本財務大臣片山皋月加強對日圓貶值的警告力度。此前有報導稱日本政府將推出規模超預期的經濟刺激方案，這加劇了市場對首相高市早苗主張刺激的立場可能延緩日本央行加息步伐的擔憂。Bloomberg ・ 8 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 1 天前
湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億
工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。信報財經新聞 ・ 16 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
小米-W(01810.HK)今日(18日)將公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合15間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.65億元，按年升61%。 綜合9間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101億元，按年升89.1%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出19間券商對小米-W(01810.HK) 投資評級及目標價： 券商│評級│AASTOCKS ・ 7 小時前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份│較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│26.7% 長江電力(600900.SH)│21.6% 寧德時代(300750.SZ)│26.6% 映恩生物-B(09606.HK)│60.5% 樂鑫科技(688018.SH)│40.4% 港交所(00388.HK)│16.1% 香港電訊-SS(06823.HK)│8.1% 國電南瑞(600406.SH)│10% 中石油(00857.HK)│12.9% 中國財險(02328.HK)│12.3% 匯川技術(300124.SZ)│32.9% 春秋航空(601021.SH)│5.9% 舜宇(02382.HK)│26.8% 騰訊(00700.HK)│6.5% 紫金礦業(02899.HK)│41.2% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》大摩予恒指明年底基本目標27,500點 「牛」情境目標34,700點 籲增持高質科技龍頭股
摩根士丹利發表中國2026年市場策略報告，MSCI中國指數和恒生指數年內迄今均上漲超過30%，使中國成為2025年主要股市中表現最佳的市場之一，這反映了結構性改善。該行料2026年為2025年高回報後的穩定之年，估計指數上漲空間溫和，伴隨著適度的每股盈利增長，以及估值穩定在較高區間，因為中國在全球科技競賽中重新站穩陣腳，且貿易緊張局勢緩解。基本面和主題性個股挑選仍是關鍵，料A股與離岸市場表現相當。AASTOCKS ・ 1 天前
花旗調查：本港千萬富翁人口增至39.5萬人 續看好明年股市
花旗香港調查報告顯示，截至目前，今年本港千萬富翁人口增至約39.5萬人，佔21歲至79歲人口約7%，而2024及23年千萬富翁人口分別為39萬及31萬；這些千萬富翁的總資產淨值中位數為2,050萬元，相比2020年的1,550萬有所上升；流動資產中位數則為1,000萬元。AASTOCKS ・ 2 小時前
中國奢侈品牌迅速崛起 衝擊LVMH等國際巨頭
今年9月，世界頂級富豪、LVMH集團董事長Bernard Arnault去了上海，許多人以為他會例行公事地巡視路易威登、迪奧等集團旗下品牌在中國最著名購物中心的精品門店。但是，Arnault干了一件誰都沒想到的事。Bloomberg ・ 1 天前
翻新完再重回舊主懷抱！英皇蝕賣灣仔中國華融大廈予華僑銀行 持貨12年賬蝕逾4億
本港商廈投資市場近期再現大額成交。英皇國際（00163）宣布，以11.6億元出售旗下灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢物業予華僑銀行（香港），用作自用總部用途。該大廈樓高28層，總樓面面積約95,515平方呎，以成交價推算，平均呎價約12,144元。閱讀更多：老牌家族入市撈底 羅氏成員2150萬購灣仔永威閣 三房創九年新低允記17萬續租灣仔莊士敦道三層巨舖 業主1981年525萬買入 回報率高達39%交易反映市場對核心地段商廈仍有承接力，不過是次成交價較英皇集團12年前購入價15.88億元低約4.28億元，跌幅約27%。英皇表示，考慮到近期香港樓市，尤其商廈市場的市況，以及交易代價與物業初步估值相若，出售大廈屬適時鎖定投資收益的決定。集團指出，是次交易可為公司帶來資金回籠，有助優化資產組合及減輕債務負擔。同時強調，是次交易不會確認任何收益或虧損，最終財務影響將待核數師審核後確定。據了解，大廈最大租戶將於今年底租約期滿，預料華僑銀行完成交易後將收回自用。翻查資料，該物業前身為永亨金融中心，1982年落成，樓高28層。2013年永亨銀行將物業公開招標，當時市況熾熱，英皇集團以15.88億元28Hse.com ・ 1 天前
【投資搏擊】揀股愈來愈難 走勢弱不宜死守
美國聯儲局12月議息可能按兵不動，加上中日關係緊張，中港股市借勢向下。恒指昨日午後最多插320點，收市跌188點，50天線失而復得，全日下跌股份比例達63%，情況之差，幾乎拍得住上周五跌500點（69%），京東集團（09618）刷52周低；今日派季績的小米（01810）創近7個月低，其50天線跌穿200天線譜出「終極死亡交叉」，果然北水愈買愈跌。 EJFQ綠紅比率近兩個月持續向下，最新挫至近5個月低，跟恒指走勢明顯背馳，弱勢股愈來愈多，揀股難度逐步提升，騰訊（00700）及港交所（00388）一向擁躉不少，分析員評級亦正面，但雙雙受制50天線，ROC（30）均低於0中軸，後向不容樂觀。 明明是弱勢股卻獲大行唱行，又引你買。野村報告指出，老鋪黃金（06181）「雙11」期間銷售動力維持完好，儘管公司10月第三次提價，但部分分店外繼續見大排長龍。近期內地修改黃金稅收政策，但野村認為對實際毛利率影響較小，因老鋪早前提價及在較低成本時累積黃金庫存，且已在早前以較低成本購入黃金庫存，重申給予「買入」評級，目標價1160元。留意老鋪周四除息約10.415元。 「雙箭頭」策略考驗應變力 周四還有寧德信報財經新聞 ・ 16 小時前
美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市
美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。Yahoo財經 ・ 13 小時前
89,600美元關口被擊穿 比特幣ETF投資者陷入虧損
通過便於買賣的交易所交易基金(ETF)吸引大量新投資者入場的比特幣上漲行情正式宣告破產。Bloomberg ・ 3 小時前
擺脫財赤｜德勤料港府本財年或錄156億盈餘 冀北部都會區成增長新引擎
港府近年不時出現財政赤字，過去六個財年除了2021/22年度有盈餘，其餘五年都出現赤字後，終迎來曙光。四大會計師之一的德勤預期，港府今個財年會大致收支平衡，有望錄得約156億元盈餘，而財政儲備截至2026年3月底預計可達6,699億元。BossMind ・ 1 天前
大摩：2026年美股跑贏全球 標指目標升至7800點
《路透》周一 (17 日) 報導，摩根士丹利 (MS) 在最新發布的全球經濟與策略展望報告中表示，預期明年美國股市將優於其他主要市場，人工智慧 (AI) 相關資本支出持續成長、以及政策環境偏向有利，將是推動 2026 年風險資產表現的主要因素。該行並上調標普 500 指數 2026 年底的目標至 7,800 點，意味較目前水準仍有約 16% 的上行空間。鉅亨網 ・ 22 小時前
小米第三季non-IFRS淨利潤按年升80.9%至113.1億人民幣 勝預期
小米集團－W(01810.HK)公布截至今年9月底止第三季業績，收入1,131.21億元人民幣(下同)，按年升22.3%，高於本網綜合16間券商預測的中位數1,124.17億元。毛利按年升37.4%至259.36億元。純利122.71億元，按年升129.3%，高於本網綜合9間券商預測介乎89.39億至109.41億元；每股盈利47分。AASTOCKS ・ 1 小時前
《大行》高盛對內銀股投資評級及目標價(表)
高盛發表研究報告，對內銀股H股最新投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 工商銀行(01398.HK) | 中性 | 5.69元 → 5.81元 中國銀行(03988.HK) | 買入 | 4.9元 → 4.93元 建設銀行(00939.HK) | 買入 | 8.55元 → 8.39元 農業銀行(01288.HK) | 中性 | 4.88元 → 4.96元 交通銀行(03328.HK) | 沽售 | 5.68元 → 5.78元 郵儲銀行(01658.HK) | 買入 | 6.09元 → 6.06元 (gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
今日我咁睇｜美股持續積弱 阿里千問難挽劣勢 恒指料試26000點｜小編苟豪
1. 昨日美股雖然有谷歌表現強勁，但整體向下，英偉達在業績前走弱，大家對人工智能的前景愈來愈多疑問，加上12月...BossMind ・ 9 小時前
比特幣跌破9萬美元 分析料加密貨幣市場將持續受壓
據《彭博》報道，比特幣跌破90,000美元大關，延續長達一個月的跌勢，不僅抵消年內升幅，更衝擊數字資產市場的信心。 報道指，市場重新評估美聯儲12月減息的可能性，加上股市自近期高位下跌，市場風險偏好(risk appetite)已經惡化，令比特幣面臨進一步下行風險。有分析表示，目前市場預期美聯儲12月減息的機率已低於50%，在比特幣失守10萬美元重要關卡後，加密貨幣市場將持續走低。 另外，自10月初拋售潮引發平倉後，加密貨幣市場始終難以獲得有效支持。雖然機構持有者大致維持穩定，但散戶參與度及趁低吸納的情況逐漸減少，尤其在其他加密貨幣市場。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前