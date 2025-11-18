2025年香港海運週世界航商大會上，Angad Banga呼籲採取果斷投資， 以發揮香港海事與金融優勢，實現航運業淨零排放目標

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 在2025香港海運週期間舉行的世界航商大會論壇上， Fleet Management 母公司Caravel Group營運總監、香港船東會及香港海運港口發展局推廣及對外關係委員會主席Angad Banga呼籲業界攜手加大協同投資力度，加速海運業邁向淨零排放目標的轉型進程。





廣告 廣告

立即行動 搶佔先機 Caravel Group的Angad Banga敦促全球航運加速綠色轉型



在題為《Unlocking Global Maritime Capital: Hong Kong's Role in Leading the Green Transition》的主題演講中，Banga強調：「若等待萬事俱備，我們將失去先機。」他呼籲船東、監管機構及金融機構在國際海事組織（IMO）決定將「淨零框架」（Net-Zero Framework, NZF）的討論延後一年要果斷行事。「這創造了領導的契機——而香港已準備好帶領航運業走向未來。」



Banga將香港定位為連接中國與全球市場的樞紐，結合其國際海運中心與國際金融中心的雙重角色，為減碳轉型提供資金，並探討創新的金融工具——從永續貸款到穩定幣及數字人民幣——以推動轉型進程。



基礎建設與綠色燃料準備進度



以載重噸位計算，香港船東控制近全球10%商船隊，全球十大船舶管理公司中有四家總部位於香港。Banga重申香港正積極擴充另類燃料（包括氨、甲醇、氫氣、生物燃料及液化天然氣）的供應能力，此舉獲得香港政府《綠色船用燃料加注行動綱領》支持。香港海運週結束時，本港將完成三項液化天然氣加注作業及貨物處理。他向與會代表表示：「我們位於大灣區，毗鄰中國可再生燃料生產中心，這賦予我們獨特優勢，成為兼備實用性與效率的綠色燃料供應中心之一。」



推動綠色轉型的融資



香港目前在全球金融中心指數中位列第三，僅次於倫敦和紐約，並處理全球逾七成離岸人民幣支付業務。單單2025年，已有80家企業成功上市，另有300家企業正籌備上市，企業透過首次公開招股、配售、發行可換股債券及可交換債券籌集近600億美元資金。Banga強調，基礎設施建設必須配合激勵措施與政策確定性，以支持早期採用者並避免資產閒置。航運是全球貿易的命脈，所有因減碳而產生的燃料、技術及服務造就需要大量資金支持的新市場。香港憑藉深厚的資本市場、創紀錄的IPO及強大的綠色金融生態系統，為轉型提供資金方面的獨特優勢。



政策協調與全球領導力



針對國際海事組織（IMO）近期決定推遲「淨零框架」（Net-Zero Framework, NZF）的討論一年。Banga警告，諸如碳強度指標（CII）、能效指標（EEXI）、歐盟碳排放交易體系（EU ETS）及歐盟海運燃料倡議（FuelEU）等分散的法規，正形成重疊的「拼湊式」體系，此舉不僅拖慢投資進程，更會導致資產淪為滯留資產。他強調缺乏明確的激勵措施和可預測框架，資產滯留風險的確存在，他敦促船東、監管機構與金融機構「攜手協調框架、建立供應鏈並攤分成本」。



創新與數碼資產



香港政府自2018年以來已發行總值2,400億港元綠色債券，而2022年推出Core Climate碳交易平台則串聯起資本與氣候行動。Banga強調香港在金融科技領域的優勢，並提到穩定幣的潛在應用場景。



「穩定幣——即與穩定資產掛鉤的數字代幣——透過縮短結算時間並降低匯率風險，可能為可追溯的跨境交易帶來潛在效益。」他補充，若能將此類工具與中國數字人民幣整合，在滿足合規與安全要求前提下，將進一步提升海事金融的效率與透明度。談及更廣泛的海運減碳使命時，Banga總結：「政府與產業間沒有比這更重要的合作目標了。」



Hashtag: #FleetManagement



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於Fleet Management Limited

隸屬The Caravel Group 的Fleet Management Limited，是全球第二大船舶管理公司，管理逾600艘船舶。此排名見證了27,000多名海員與1,300多名陸上海事專業人員的韌性與奉獻精神，其27個戰略性佈局的辦事處遍佈全球。該公司管理船隊涵蓋各類船舶，包括散貨船、貨櫃船、汽車運輸船、油輪、液化氣運輸船及化學品運輸船，載重噸位從600至320,000噸不等——其中多數為船齡低於行業平均水平的年輕高效能船隻。公司另設有動態的新船建造監督部門。



了解更多:

www.fleetship.com





關於The Caravel Group Limited

總部位於香港的The Caravel Group，是家私營且業務遍及全球多元化的企業集團，業務涵蓋海事服務、乾散貨商品貿易、機構投資管理及慈善事業。其海事部門旗下擁有全球第二大船舶管理公司——Fleet Management Limited，該公司提供技術管理服務的船舶逾600艘，並監督建造中的新船逾120艘。該集團同時擁有印度的國際海事學院（IMI），強化其對海事人才培育的承諾。透過Caravel Asset Management，集團在全球公開市場及私募股權領域進行投資；其慈善機構嘉威基金會則致力支持香港、中國及印度弱勢青年的教育與福祉發展。



了解更多:

www.caravel-group.com







新聞稿由客戶提供

