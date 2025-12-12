立山黑部3日團早鳥優惠，日均$1,333起｜名古屋出發＋入住星野OMO5及淺間溫泉酒店＋白川鄉＋兼六園｜附2026開山日程

錯過了雙11？年尾這波「雙12」才是真·壓軸！Klook年尾最後一擊「旅行抵Deal大放送」將於12月12日至15日一連四日大派旅行福利，當中大家最愛的「日本線」更是焦點區域，3大超人氣樂園及景點門票均有做買一送一優惠！ 無論你是想去東京打卡最新的 TeamLab、帶小朋友去名古屋玩 LEGO，還是去九州豪斯登堡感受歐洲風情，這次優惠都能幫你慳回一筆可觀旅費。優惠將於12月12日早上11時準時開搶，手快有手慢無，Yahoo Travel馬上幫大家劃重點，記得先 Copy 定優惠碼！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前