立山黑部3日團早鳥優惠，日均$1,333起｜名古屋出發＋入住星野OMO5及淺間溫泉酒店＋白川鄉＋兼六園｜附2026開山日程

宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
立山黑部以雪之大谷、黑部水庫聞名，有「日本阿爾卑斯山」之稱，被譽為一生必到景點之一。2026年預計4月15日開山，計劃到訪的各位不妨參考KKday這個三天團早鳥優惠，折後每位$3,999起，名古屋出發，乘坐6種登山工具登山，立山站入、扇沢站出，入住星野OMO5及淺間溫泉酒店，同時造訪上高地、白川鄉、兼六園等著名景點，未遊過北陸地區的話，十分值得參加。
4月中開山 漫步20米高巨大雪牆
立山黑部橫跨富山縣、長野縣，是全世界少數的豪雪地區，每年約4月中開山、開放立山黑部阿爾卑斯山脈路線（Alpen Route），日本鐵道會使用巨型鏟雪車，沿登山路線鏟走積雪開闢出一條長長車道，兩側高達20米的雪牆就好像峽谷一樣，所以稱為雪之大谷，是難得一見的壯觀景象。4至6月為觀賞雪之大谷的黃金時間，往後日子雪牆就會逐漸融化。
中文導遊帶領 遊覽立山黑部
要欣賞這個壯觀景色，需要在立山黑部不同景點之間轉乘各種交通工具，如果懶得做功課的話，可以參加KKday這個三天團，從名古屋站出發，由中文導遊帶領乘坐6種登山工具登山，立山站入、扇沢站出，先後欣賞雪之大谷、大觀峰360度賞雪觀景台、立山倒影的御庫里池等，足足停留4-5小時，時間充裕不會感到倉促。其他行程還有白川鄉合掌村、金澤近江町市場、日本三名園之一兼六園、上高地、高山古街等著名景點，集靚景、美食、文化等多種元素。
日均每位$1,333起 31天前免費取消
住宿方面，入住星野集團旗下OMO5金澤片町酒店，以及伊東園酒店淺間之湯，前者設計展現出濃厚的金澤特色；後者可浸泡歷史悠久的「淺間溫泉」源泉流水，能舒緩關節風濕、腰痛症、神經痛等。如今KKday正進行85折早鳥優惠，二人一室計，每位只需$3,999，除開每日每位只是$1,333，出發日期為2026年4月14日至6月3日期間的指定日子，31天前可免費取消，先訂無妨呢！
【日本】立山黑部大雪谷三天團 ｜保證入住星級酒店-OMO5星野集團｜白川鄉、上高地、立山黑部雪之迴廊、高山古街、近江町市場、古式溫泉浅間の湯｜名古屋出發
價錢：每位$3,999起
（原價每位 $4,699）
