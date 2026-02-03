立春湯水｜立春養生要護肝 有冇爆肝要睇手掌？中醫教你湯水/穴位/養肝時間

二十四節氣中立春為首個春天節氣，由冬天轉至春天，養生湯水、穴位等養生方法自然不同，不少人都知道春天要護肝，但該如何做？這次就請來註冊中醫師李依融為我們講解一下。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

中西肝臟大不同 睇手掌看肝臟

立春為二十四節氣中的第一個節氣，意味著春天的來臨，氣候稍為開始回暖，但晝夜氣溫仍然冷暖交替，仍應注意保暖。「四季當中春天對應的臟腑為肝藏，故立春的養生方法更應注意肝臟的調養，好好護肝。」李醫師說，但原來中醫的肝與西醫中的肝臟並不完全一樣。

廣告 廣告

李醫師表示：「在中醫理論中，肝的功能主疏泄及藏血，以及調情志作用，與西醫理論中對肝臟的解釋不同。於中醫角度中，若果肝的疏泄功能失常，則可能出現胸脅部不舒，痛經，月經失調，消化不良以及情緒不穩等等。」當肝的藏血功能失常，則容易有出血傾向，女性月事可能表現為延期不淨、崩漏等等。

想知道自己的肝臟是否良好？李醫師表示有一簡單方法，「根據理論而言，肝血不足則筋腱或關節肌肉都有機會出現麻木或抽搐等問題；肝血不充盈，則指甲容易斷裂，膚色失去光澤，更為乾燥；肝火旺盛以及肝有病變時，雙目則會發黃或發紅，甚則掌心顏色改變或有斑點病變等等，要判斷自己的肝臟調養是否良好亦都可從以上部位見微知著。」

中醫理論中「肝開竅於目，在體合筋，其華在爪」，故人體肝臟有病變問題時都有可能會反映在以上部位中，大家可以留意一下眼部跟手掌有沒有出現異樣。

唔想爆肝要早瞓 低成本護肝飲食法

香港人工作時數長，常常聽到朋友說做到「爆肝」，但爆肝到底是甚麼意思？「爆肝一詞是俚語，意指長期捱夜，工作超時無法得到好好休息，或者嗜酒過度，濫用藥物等等而令肝臟負荷太重，影響循環系統，肝臟猶如準備壞掉一樣。」李醫師解釋，肝臟除了為人體排毒器官之一，亦是幫助消化代謝以及幫助供血的器官之一，一旦肝臟出現問題則會造成許多疾病，除了難以攝取到有營物質外，更難以自我代謝廢物，影響造血及供氧功能，常見會引起的現代疾病有黃疸、肝炎、脂肪肝等等。

醫學病名雖無爆肝一詞，但類近的比喻則是急性肝衰竭，又稱為猛爆性肝炎，嚴重者更可引起肝昏迷造成危殆。

「根據中醫的角度，每個時段都對應人體不同的臟腑經絡，而肝膽相表里，晚上十一點至凌晨三點時為肝與膽的經絡循行較活躍的時段，此時段應要熟睡方可助肝膽排毒，以做到養血護肝。」她說，當然想在立春護肝還少不了養生食物，「立春有迎新意味，飲食上除了建議多服時令新鮮果蔬外，亦可多吃甘味之品以及有助陽氣升發之物，例如白蘿蔔、韮菜等等。」

（1）白蘿蔔：立春大多遇上喜慶節日，聚餐宴會時刻亦較多，故脾胃容易出現食滯狀況，而白蘿蔔入肺胃之經，功效有助消化與促進腸胃蠕動，且可化痰，有助和胃消滯。但性味稍涼，故脾胃虛寒者應注意服用量。

雖然白蘿蔔有有助消化，但千萬別以為蘿蔔糕有同樣功效，最有效的還是簡單水灼蘿蔔片。

（2）韭菜：性辛溫，有助肝氣的升發，且溫陽行氣，有利陽氣生長。但皮膚病患者及陰虛火旺者則應注意服食。

清炒韭菜健康又美味！

立春則應少服酸性之物，因為肝臟有生發陽氣及疏泄作用，而酸味主收斂之意，不利於陽氣生長及氣機的疏泄，另外亦應少服難消化及辛辣之品等等以防肝火太過，影響肝臟疏泄。

進補變過補 立春必飲2款養生湯水

冬天為陰中之陰，意在萬物收藏，在飲食中多以溫補為主。而春天為陰中之陽，意在萬物甦醒的季節，是氣機疏泄的季節，「若果此時繼續行冬季食療的方法，過於進補者則陽氣易鬱而不發，影響肝臟氣機疏泄而發生疾病，其中肝炎則是春季好發疾病之一。」李醫師提醒。

所以春季飲食養身宜甘忌酸，且清淡有度以及多曬太陽，盡量放鬆心情暢情志等等。李醫師亦提供了2款養生湯水供大家於立春享用。

立春養生湯水

（1）薏米赤小豆五指毛桃瘦肉湯水

功效：健脾利水，益氣補肺

份量：薏苡仁20克、赤小豆30克、五指毛桃30克、瘦肉100克

步驟：

1.煲滾水，將瘦肉放進滾水，燙一分鐘「飛水」後備用。

2.將薏苡仁、赤小豆、五指毛桃簡單沖水洗淨。

3.所有材料放進煲中，加入適量的水，煲煮一小時至一個半小時即可。

（2）佛手瓜粟米紅蘿蔔鯉魚湯水

功效：疏肝理氣，健脾開胃

材料：佛手瓜2個、鯉魚1條、粟米1條、紅蘿蔔1條

步驟：

1.紅蘿蔔跟粟米去皮切件，佛手瓜去頭尾切件，鯉魚洗淨切件。

2.將所有材料放進煲中，加水煮一至一個半小時煲煮即可。

這款湯水清甜美味，材料需要也不多。

立春穴位

太衝：屬肝經，為肝經原穴，可疏肝調肝。位於足背的第一、二跖骨結合前的凹陷中。

大家在空閒時間可以打圈按壓太衝穴，有助護肝。

章門：屬肝經，為脾經募穴，可疏肝利膽，位於側腹部，第十一肋游離端下方。

德善堂註冊中醫師李依融為香港大學中醫學碩士跟南京中醫藥大學中醫學學士。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

相關文章

大寒湯水│大寒唔想凍到頭痛？中醫話呢款湯水一定有幫助(內附頭痛穴位)

【二十四節氣】小寒養生溫補食物12款！中醫教保暖分層穿衣大法+保健穴位

【二十四節氣】冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛按咩穴道！

【二十四節氣】男朋友要學！大雪M到唔洗淨飲暖水 中醫幾招舒緩經痛+去水腫

【二十四節氣】小雪唔想手腳冰冷？中醫湯水推介+5個動作即時暖返

【二十四節氣】立冬湯水│轉天氣易鼻敏感？中醫一招解決眼腫/流鼻水/乞嗤三大問題

【二十四節氣】霜降補身好時機 中醫解答7大備孕疑問 暖宮/寒熱底補身/增加懷孕機會

【二十四節氣】寒露壯陽唔洗食人參？中醫解答男人最重要8大問題 壯陽/陽痿/養腎

【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神

【二十四節氣】立秋易咳嗽喉嚨痛？一文教你防咳嗽喉嚨痛/預防湯水/民間偏方

【二十四節氣】大暑熱氣戴口罩引口臭？口臭6大迷思+防口臭湯水

【二十四節氣】小暑出汗有體味6個迷思？中醫止汗偏方+飲食注意

【二十四節氣】夏至養生飲食指南：吹冷氣多皮膚差？五款食物保嫩滑肌膚

【二十四節氣】芒種濕氣重易有濕疹？西瓜皮去濕湯水原來好有效

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？