立春湯水｜立春養生要護肝 有冇爆肝要睇手掌？中醫教你湯水/穴位/養肝時間

二十四節氣中立春為首個春天節氣，由冬天轉至春天，養生湯水、穴位等養生方法自然不同，不少人都知道春天要護肝，但該如何做？這次就請來註冊中醫師李依融為我們講解一下。
中西肝臟大不同 睇手掌看肝臟
立春為二十四節氣中的第一個節氣，意味著春天的來臨，氣候稍為開始回暖，但晝夜氣溫仍然冷暖交替，仍應注意保暖。「四季當中春天對應的臟腑為肝藏，故立春的養生方法更應注意肝臟的調養，好好護肝。」李醫師說，但原來中醫的肝與西醫中的肝臟並不完全一樣。
李醫師表示：「在中醫理論中，肝的功能主疏泄及藏血，以及調情志作用，與西醫理論中對肝臟的解釋不同。於中醫角度中，若果肝的疏泄功能失常，則可能出現胸脅部不舒，痛經，月經失調，消化不良以及情緒不穩等等。」當肝的藏血功能失常，則容易有出血傾向，女性月事可能表現為延期不淨、崩漏等等。
想知道自己的肝臟是否良好？李醫師表示有一簡單方法，「根據理論而言，肝血不足則筋腱或關節肌肉都有機會出現麻木或抽搐等問題；肝血不充盈，則指甲容易斷裂，膚色失去光澤，更為乾燥；肝火旺盛以及肝有病變時，雙目則會發黃或發紅，甚則掌心顏色改變或有斑點病變等等，要判斷自己的肝臟調養是否良好亦都可從以上部位見微知著。」
唔想爆肝要早瞓 低成本護肝飲食法
香港人工作時數長，常常聽到朋友說做到「爆肝」，但爆肝到底是甚麼意思？「爆肝一詞是俚語，意指長期捱夜，工作超時無法得到好好休息，或者嗜酒過度，濫用藥物等等而令肝臟負荷太重，影響循環系統，肝臟猶如準備壞掉一樣。」李醫師解釋，肝臟除了為人體排毒器官之一，亦是幫助消化代謝以及幫助供血的器官之一，一旦肝臟出現問題則會造成許多疾病，除了難以攝取到有營物質外，更難以自我代謝廢物，影響造血及供氧功能，常見會引起的現代疾病有黃疸、肝炎、脂肪肝等等。
「根據中醫的角度，每個時段都對應人體不同的臟腑經絡，而肝膽相表里，晚上十一點至凌晨三點時為肝與膽的經絡循行較活躍的時段，此時段應要熟睡方可助肝膽排毒，以做到養血護肝。」她說，當然想在立春護肝還少不了養生食物，「立春有迎新意味，飲食上除了建議多服時令新鮮果蔬外，亦可多吃甘味之品以及有助陽氣升發之物，例如白蘿蔔、韮菜等等。」
（1）白蘿蔔：立春大多遇上喜慶節日，聚餐宴會時刻亦較多，故脾胃容易出現食滯狀況，而白蘿蔔入肺胃之經，功效有助消化與促進腸胃蠕動，且可化痰，有助和胃消滯。但性味稍涼，故脾胃虛寒者應注意服用量。
（2）韭菜：性辛溫，有助肝氣的升發，且溫陽行氣，有利陽氣生長。但皮膚病患者及陰虛火旺者則應注意服食。
立春則應少服酸性之物，因為肝臟有生發陽氣及疏泄作用，而酸味主收斂之意，不利於陽氣生長及氣機的疏泄，另外亦應少服難消化及辛辣之品等等以防肝火太過，影響肝臟疏泄。
進補變過補 立春必飲2款養生湯水
冬天為陰中之陰，意在萬物收藏，在飲食中多以溫補為主。而春天為陰中之陽，意在萬物甦醒的季節，是氣機疏泄的季節，「若果此時繼續行冬季食療的方法，過於進補者則陽氣易鬱而不發，影響肝臟氣機疏泄而發生疾病，其中肝炎則是春季好發疾病之一。」李醫師提醒。
所以春季飲食養身宜甘忌酸，且清淡有度以及多曬太陽，盡量放鬆心情暢情志等等。李醫師亦提供了2款養生湯水供大家於立春享用。
立春養生湯水
（1）薏米赤小豆五指毛桃瘦肉湯水
功效：健脾利水，益氣補肺
份量：薏苡仁20克、赤小豆30克、五指毛桃30克、瘦肉100克
步驟：
1.煲滾水，將瘦肉放進滾水，燙一分鐘「飛水」後備用。
2.將薏苡仁、赤小豆、五指毛桃簡單沖水洗淨。
3.所有材料放進煲中，加入適量的水，煲煮一小時至一個半小時即可。
（2）佛手瓜粟米紅蘿蔔鯉魚湯水
功效：疏肝理氣，健脾開胃
材料：佛手瓜2個、鯉魚1條、粟米1條、紅蘿蔔1條
步驟：
1.紅蘿蔔跟粟米去皮切件，佛手瓜去頭尾切件，鯉魚洗淨切件。
2.將所有材料放進煲中，加水煮一至一個半小時煲煮即可。
立春穴位
太衝：屬肝經，為肝經原穴，可疏肝調肝。位於足背的第一、二跖骨結合前的凹陷中。
章門：屬肝經，為脾經募穴，可疏肝利膽，位於側腹部，第十一肋游離端下方。
