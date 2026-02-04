立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺

立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：

甚麼是「躲春」？5類人切記2月4日凌晨勿出街

所謂「躲春」，是指在立春交節的時辰，透過獨處守靜來隔絕外界混亂氣場的干擾，為新一年打好基礎。2026年立春交節時間為2月4日凌晨4時01分，以下5類人士建議留在家中，拉上窗簾靜心休息，避免出夜街：

【需要躲春人士】

屬馬（犯太歲）： 本命年易情緒焦慮，人際摩擦多，需平穩氣場。 屬鼠（衝太歲）： 子午相衝，易遇事業變動或突發破財。 屬牛（害太歲）： 易招小人暗算，需留意脾胃健康。 屬兔（破太歲）： 情緒易隱躁，人際內耗增加。 逢「九」人士：明九： 虛歲尾數為 9（如 9歲、19歲、29歲...）；暗九： 虛歲為 9 的倍數（如 18歲、27歲、36歲...）

立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺

立春8大禁忌：剪髮斷財路、睇醫生招霉運

除了躲春，一般人亦要留意以下8大禁忌，以免破壞全年運勢：

忌剪頭髮：「髮」諧音「發」，立春剪髮猶如剪斷來年財路，亦有損大地生機。 忌看病/去醫院：避免去醫院、殯儀館等負能量場所，以免沾染晦氣，導致新一年難行好運。 忌搬家/裝修：新舊交替日磁場不穩，動土搬家容易驚擾太歲，破壞能量。 忌吵架爭執：應保持心平氣和，和氣生財，口舌之爭會破壞氣場，招惹官非。 忌做重大決定：氣場動盪期容易判斷失誤，不宜進行投資、簽約或轉工等決策。 忌睡懶覺/躺著：雖然不能太操勞，但亦不可整天躺著或沉迷遊戲，應適量活動筋骨，迎接萬物復甦。 忌劇烈運動：立春是養生時刻，過於激烈的運動會損耗陽氣。 忌出夜街（針對犯太歲）：如上文所述，犯太歲及逢九人士應避免在交節時辰外出。

忌剪頭髮：「髮」諧音「發」，立春剪髮猶如剪斷來年財路，亦有損大地生機。（Getty Images）

忌搬家/裝修：新舊交替日磁場不穩，動土搬家容易驚擾太歲，破壞能量。（Getty Images）

立春開運小貼士

雖然禁忌多多，但立春也是開運的好時機。建議大家當日保持心情愉快，多說吉利話，亦可穿著紅色或鮮艷衣服，以提升正能量，迎接馬年好運氣！寧可信其有，特別係屬馬、鼠、牛、兔嘅朋友，2月4日凌晨記得乖乖地留喺屋企瞓覺，唔好周圍去啦！祝大家新一年順順利利！

忌睡懶覺/躺著：雖然不能太操勞，但亦不可整天躺著或沉迷遊戲，應適量活動筋骨，迎接萬物復甦。（Getty Images）

資料來源：埔鹽紫竹觀音宮、小孟老師星座塔羅牌之清水孟、柯柏成/命理

