立春2026│立春食賀年飯食到胃漲？中醫推介消滯湯水食譜加減肥穴位

新年食完團年飯、開年飯，不少人都有胃漲跟「食滯」問題，Yahoo Food請來註冊中醫師教大家新年減肥兼消滯湯水食譜，即睇食譜：
立春是二十四節氣中第一個節氣，新年食完團年飯、開年飯，不少人都有胃漲跟「食滯」問題，對減肥人士來說更有復胖危機，不過原來減肥都可以按穴位跟湯水幫助，這次請來註冊中醫師馮佳賢教大家新年減肥兼消滯湯水食譜。
葱蒜有助疏肝 春盤應節又養胃
立春是二十四節氣之一，中國以立春為春季的開始，春季養生之道，以「生」為要，陽氣始升。 在中醫的角度，春天是要着重肝氣的疏泄，肝氣疏泄失常，肝氣犯胃，就可以引致胃脹、噯氣等問題。食物方面，要避免太温補的食物，宜食一些較辛散，即有助散氣行氣的食物，例如芫茜、蒜、芽菜、葱、春筍、韭菜、菠菜等，以助肝木升發。
馮醫師建議大家在立春可多食冒出的嫩芽，例如春餅，又名春盤，它是將蛋皮、高麗菜、芹菜、蘿蔔等七、八種新鮮蔬菜，包入薄餅內捲而食之，其實我們常常食的春卷就是由立春之日食用的春盤演變而來。春卷是用乾麵皮包餡心，經煎、炸而成。中醫名家孫思邈曾經提過可以在此節氣食這些立春冒出的嫩芽，又應該少食酸，稍食甘味的食物，以養脾胃。
糯米有助補中益氣 角仔又肥又燥熱
由於二十四節氣中的立春臨近新年，難免要吃不少賀年糕點跟年菜，原來對中醫來說，賀年糕點也未必一定是差，「傳統賀年糕點以糯米粉及蔗糖為主要材料，現代營養學認為一般都高澱粉質、高糖。從中醫角度看，糯米是家常糧食之一，其性溫味甘，入脾胃經，有補中益氣，健脾養胃，止虛汗的功效。」馮佳賢醫師說，糯米更含有蛋白質、鈣、磷、鐵、維生素B1、維生素B2及澱粉等。不過年糕較難消化，所以消化力弱、老人、小孩、糖尿病患者則不宜多食。
她同時提醒，「傳統酥脆油角內包著碎花生、沙糖、芝麻，經過油炸之後，一隻油角已經超過100卡路里，兩隻約等同一碗白飯的熱量（200-240卡路里）。從中醫角度，酥脆油角都是屬於較燥熱的一類，不適合進食太多。」
山渣湯水消食化積 一個穴位助減肥
不想食滯，她建議大家可以食適量山楂，它味酸，性甘，微溫。歸脾、胃、肝經。有消食化積，行氣散瘀之功。 以下是馮醫師推介的山楂粟米鬚湯水：
山楂粟米鬚湯水
此湯水有健脾胃，利尿消腫作用。
材料：山楂8克，粟米鬚50克
步驟：將山楂洗淨打碎，與洗淨的粟米鬚同放入沙鍋，加適量水份煎湯。
另外擔心食太多而增加體重的減肥人士可以留意，中醫認為肥胖病多為膏脂、痰濁為主，常兼有水濕，亦有兼血瘀、氣滯者。臨床可以化濕、祛痰、利水、通腑、消導、疏肝利膽、補氣健脾法治療。而足三里穴位有助健脾祛濕，足三里位於胃經的穴位，位於外膝眼下四橫指、脛骨邊緣。它有強健脾胃、祛濕的作用。如果體胖屬於脾虛濕困的一型，這個穴位有健脾除濕的作用以達致減重效果。
