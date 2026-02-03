「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
為什麼「立春儲錢」能招財？
立春代表萬物復甦，是「生長」能量最強的時刻。2026 馬年五行屬火，火具有擴張與向上流動的特性。透過將錢存入銀行或進行資金轉帳，不僅象徵著「錢滾錢」，更能利用「流動」的意象來催旺馬年的動能財，讓你財源廣進。
2026 立春「招財吉時」儲錢大法
想要在馬年大發利市，選對時間儲錢至關重要。根據 2026 立春當日的干支與吉神，建議把握以下黃金時段進行開運操作：
2026 立春招財吉時：巳、午、未、申時（09:00 – 17:00）
開運動作建議：
王老師教路，可以準備新鈔票，在「9:00-17:00」這個立春存款吉時，親自前往銀行櫃台或ATM存款，寓意「錢財只進不出」，儲完錢去曬曬太陽、捐點小錢，象徵「有捨有得」財神認可。
未能到銀行的話，亦可使用電子支付轉帳一筆帶有「8」或「168」等吉祥數字的金額至自己的儲蓄戶口，象徵「一年之始，財庫滿盈」。
利是錢流動法：啟動馬年「錢母」
除了儲錢，許多人會將過年期間收到的「利是錢」作為開運媒介。建議在立春當天取出一部分利是錢存入常用的銀行帳戶作為「錢母」。由於 2026 馬年喜火、喜土，若能選用紅色或啡的錢包來盛裝這些開運金，更能加乘守財能量。
立春禁忌別做「這 6 件事」
忌借錢：否則整年好運被借出去了。
忌搬家：新舊能量交接，搬屋易亂氣場，影響全年安定。
忌吵架爭執：破壞好運，宜以和為貴保全年平和。
忌理髮剪髮：頭髮如草木萌芽，剪斷新生能量不利發展。
忌整天躺平：陽氣上升，應活動筋骨促氣血循環。
犯太歲生肖躲春：「馬、鼠、兔、牛」這4生肖宜「躲太歲」，盡早上床入睡休息避衝突。
在 2026 年的一年之始，讓錢「動」起來吧！只要把握立春的開運磁場，保持愉悅的心情並付諸行動，好運定會如馬奔騰，隨之而來。
