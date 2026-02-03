市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
立春
今日2月4日🌸係立春節氣啦！🌱 立春係二十四節氣中嘅第一個節氣，代表著冬天嘅結束、春天嘅開始！💚雖然天氣仲有少少凍，但係大自然已經開始甦醒，✨春暖花開嘅日子唔遠喇！
😍今個農曆新年🐎馬年，我哋 Squly & Friends 準備咗套🐴馬年大吉🎉新春😍主題賀年 WhatsApp Sticker 俾您！
快啲 download 佢同親朋好友🤩一齊過返個溫馨嘅農曆新年喇😘！
➡️傳送門🚪: https://bit.ly/sqwascnyhorse
Hermès手袋Faubourg Express，金方扣子低調奢華，擺脫傳統愛馬仕形象的East-West Bag
Hermès Faubourg Express手袋，自2024年秋冬成為熱討系列後，就成為手袋迷對於愛馬仕會鎖定的目標，一上架就令一眾粉絲非常興奮。
馬斯克收購馬斯克：xAI 併入 SpaceX，劍指「太空 AI 資料中心」慳電新玩法？
SpaceX 宣布收購「同門」企業 xAI，老闆馬斯克主張地面資料中心耗電太高，未來最低成本 AI 算力或改由太空提供，並已向 FCC 申請部署最多 100 萬枚衛星作「軌道資料中心」。
鄺玲玲美出新高度！以剛柔並濟的率性造型亮相Calvin Klein最新廣告
鄺玲玲正式成為Calvin Klein 2026春季內衣系列的亞洲區代言人！品牌今日推出全新宣傳活動，由知名攝影師任海華掌鏡，聯手影像製作人AJ DUAN共同打造，捕捉到玲玲那份毫不做作的自信與魅力。她以剛柔並濟的姿態詮釋經典的感官極簡風格，完美平衡力量與柔軟，散發出現代女性的自在率性。
粉嶺ONE INNOVALEC座中層開放式以$310萬易手 (另有本日最新成交)
粉嶺ONE INNOVALEC座中層開放式以$310萬易手 中原地產 - 麥偉成經理表示，整體樓市氣氛向好，粉嶺上水區2月至今暫錄約9宗二手成交，其中粉嶺ONE INNOVALE佔2宗，最新錄得C座中層15室，單位實用面積222平方呎，開放式間隔，開價約$320萬，日前以$310萬易手，實用面積平均呎價$13,964。 麥偉成指，新買家為上車客，見單位價錢吸引，即購入單位自住。據了解，原業主則於2022年以$332萬購入上址，持貨約4年，現轉手賬面蝕$22萬離場，單位期內貶值6.6%。 延伸閱讀: One Innovale 粉嶺 上水 火炭星凱．堤岸1座高層開放式戶$420萬沽 期內貶值約17% 中原地產 - 姚枝榮經理表示，市況向好，買家入市決定加快，火炭星凱．堤岸最新錄1座高層C室，單位實用面積228平方呎，開放式間隔，議價後以$420萬沽，實用平均呎價約$18,421。 姚枝榮指，新買家為投資者，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位投資收租，單位市值月租約$17,000，買家料可享約4.9厘租金回報。據了解，原業主於2024年以約$506萬購入單位，持貨2年，是次易手賬面
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...