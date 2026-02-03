粉嶺ONE INNOVALEC座中層開放式以$310萬易手 中原地產 - 麥偉成經理表示，整體樓市氣氛向好，粉嶺上水區2月至今暫錄約9宗二手成交，其中粉嶺ONE INNOVALE佔2宗，最新錄得C座中層15室，單位實用面積222平方呎，開放式間隔，開價約$320萬，日前以$310萬易手，實用面積平均呎價$13,964。 麥偉成指，新買家為上車客，見單位價錢吸引，即購入單位自住。據了解，原業主則於2022年以$332萬購入上址，持貨約4年，現轉手賬面蝕$22萬離場，單位期內貶值6.6%。 延伸閱讀: One Innovale 粉嶺 上水 火炭星凱．堤岸1座高層開放式戶$420萬沽 期內貶值約17% 中原地產 - 姚枝榮經理表示，市況向好，買家入市決定加快，火炭星凱．堤岸最新錄1座高層C室，單位實用面積228平方呎，開放式間隔，議價後以$420萬沽，實用平均呎價約$18,421。 姚枝榮指，新買家為投資者，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位投資收租，單位市值月租約$17,000，買家料可享約4.9厘租金回報。據了解，原業主於2024年以約$506萬購入單位，持貨2年，是次易手賬面

