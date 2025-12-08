立會地區直選廢票率3.12%比上屆高 新界東北蟬聯最多廢票區

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉昨日(7日)投票，選舉委員會界別、功能界別及地區直選界別合共選出90名議員，今日(8日)已有全部結果，當中地方選區投票率31.9%，累積投票人數1,317,682人，當中有效票為1,276,535，故推算廢票有42,213張，廢票率達3.12%，較上屆的2.04%，高出1.08個百分點。
當中新界東北蟬聯投廢票最多的地區，總投票數134,268當中，有4,634張廢票，廢票率達3.45%，是各區最高；其次是香港島東，達3.42%；第三是新界西南，達3.32%。廢票率最低為九龍東，為2.79%。
