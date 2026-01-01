立會議員新守則生效 違者可停職扣薪

【on.cc東網專訊】新一屆立法會議員今日（1 日）宣誓就任，而早前通過新制定的《立法會議員守則》亦生效，議員須遵守一系列行為操守及工作表現要求，違者最高可被停職及扣薪。

根據新守則，議員須遵守9項基本準則，包括維護憲制秩序、國家安全及立法會聲譽，亦不得故意貶損行政長官或政府管治威信。議員若因公務離港逾兩日，須事前通知立法會秘書處，如無合理原因缺席而導致流會，需繳交罰款，並須定期提交工作報告。守則亦要求，議員需基於事實和證據議政論政。

在新機制下，議員不當行為將按嚴重程度處分，輕則書面警告，重則停職並扣薪。與此同時，原有的議員利益監察委員會將改名為「立法會監察委員會」，其職能將擴大至處理實名不當行為投訴。立法會亦已修訂《立法會（權力及特權）條例》，令有關財政懲處適用至違反守則而遭停職的情況。

