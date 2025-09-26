立會通過調高間皮瘤醫療費上限 議員憂工友要貼錢

【on.cc東網專訊】立法會今日(26日)通過根據《僱員補償條例》動議的擬議決議案；根據《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》動議的擬議決議案。根據明年起實施的醫療服務新收費，當局建議將門診治療最高限額分別上升至每天500港元；同一接受住院及門診治療限額上升至為每天700港元；住院治療限額則維持每天300港元。有議員指公營醫療藥費計價單位，將由16星期改為4星期，因此未來若工友領取相同數量的藥物或要「自己貼錢」。

2項議案旨在因應公營醫療服務實施新收費，上調相關條例下可索還的醫療費最高每天限額。勞工及福利局局長孫玉菡表示，根據《僱員補償條例》受傷僱員或定明職業病患者，如因工傷或定明職業病接受醫治，可索還支付的醫療費，但不可超過條例指明的最高每日限額。

孫指按既定機制《僱員補償條例》及《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》下的醫療費最高限額與公營醫療收費掛鈎，目前住院治療及門診治療最高限額分別定為每天300港元；同一接受住院及門診治療限額則為每天370港元。他說根據明年起實施的醫療服務新收費，當局建議將門診治療最高限額分別上升至每天500港元；同一接受住院及門診治療限額上升至為每天700港元；住院治療限額則維持每天300港元。

議員林振昇擔心小部分高風險行業，例如建造業、高空工作、65歲或以上僱員受傷及醫療支出機會較多，或導致保險費用略為上升，導致有僱主鋌而走險，不為僱員購買勞工保險或要求他們轉為自僱。

林指公營醫療藥費計價單位，將由16星期改為4星期，因此未來若工友領取相同數量的藥物或要「自己貼錢」。另外，同一接受住院及門診治療，以及物理治療，亦有可能超出補償金額。勞工界議員郭偉强則期望當局一併考慮私營收費，讓僱員有更多選擇機會。

