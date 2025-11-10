立會選舉將辦39場論壇 優惠鼓勵投票不違法

立法會換屆選舉

距離立法會換屆選舉投票日不足一個月，161名參選人均通過候選人資格審查委員會的審查，全部提名獲當局裁定有效。對於有功能界別參選人的資格受社會質疑，當局拒絕評論個別個案，重申有嚴謹地按照法例審查每一位候選人。政府即日起會舉辦39場選舉論壇，環節包括自我介紹、答問環節和特定議題辯論。

立法會換屆選舉下月7日投票，合共有161人參選，其候選人資格除要經過選舉主任查核外，亦須通過由政務司長陳國基領導的候選人資格審查委員會審核。資審委昨開會核實全數參選人均符合擁護《基本法》、效忠香港特區的要求和條件，裁定所有人提名有效。

陳國基拒評個別候選人

旅遊界候選人江旻憓與該界別的聯繫備受關注，她日前回覆選舉主任查詢時，列舉任職香港賽馬會期間曾參與「賽馬旅遊」項目。陳國基被問到選舉主任有否就回函向馬會核實時，表示不評論個別個案，當局會按具體情況評核，強調全數參選人均已通過審核。他指，資審委很嚴謹地按照法例審查每一位候選人，香港的選舉制度公平公正，每名選民「都係純粹百分之一百係佢個人意願去投邊一位」，不懷疑選舉制度認受性。旅遊界候選人還有觀塘區議員馬軼超。

選舉事務處上周五就候選人編號抽籤，部分人在資格審查結果昨公布前，已利用其獲編號碼作宣傳，選舉事務處更一度提醒在編號刊憲後才使用方為穩妥。陳國基指預先抽籤希望盡早方便候選人做選舉工程，這與資格審查沒有必然的先後次序，重申有提醒在正式公布前「最好唔好用呢個冧巴住」。他續說，僱主提供投票便利是好事，而法例有明確規定提供優惠或便利措施時，不得要求選民投選某一候選人，「你冇提議到就冇問題嘅……唔係你投某一個先可以放假。」

政務司長陳國基 政制及內地事務局長曾國衞

選舉論壇設特定議題辯論

政制及內地事務局即日起至月底會舉辦39場「愛國者同心治港」選舉論壇，邀請各選區和界別候選人和市民、選民出席，環節包括自我介紹、助選團動員、問答和特定議題辯論等環節。有指當局原擬上周六開始舉辦論壇，政制及內地事務局長曾國衞不同意時間有延誤或失誤，指當局一直在籌備論壇，過程要考慮候選人時間、場地安排等，因此一直未有正式落實安排，此前亦無正式邀請候選人或選民出席。

選舉論壇將在港台電視31、香港電台第一台、港台網站等直播，特區政府呼籲候選人「須秉持優質的選舉文化，打造符合實際、公平有序和政治包容的優質民主」，透過比專長、政綱、理念、承擔和貢獻等方式爭取選民支持。

