立會選舉李家超、葉劉等資料遭「起底」放上網｜信達生物染藍恒指成分股增至 89 隻｜墨西哥佳麗奪環球小姐后冠｜11 月 21 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 21 日（星期五）。受乾燥東北季候風影響，今晚到明日香港大致天晴，明早市區最低約 18 度，新界再低 2 至 3 度，日間乾燥，最高約 24 度，相對濕度仍偏低，紫外線指數預測約為 6，屬「高」水平。未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差較大，星期日及星期一日間溫暖，下週中期早晚會略為清涼，出門記得早晚加件外套。
【今日重點新聞】
立法會選舉2025｜李家超、葉劉、李梓敬等遭「起底」 選民資料被放上網 私隱署：已立即執法｜Yahoo
【Yahoo 新聞】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日投票，臨近投票日，警方及廉署近日持續拘捕涉嫌在網上煽惑他人不投票或投白票的人士。報道指，即使如此，仍有人在社交平台 Threads 呼籲他人不投票，更按選民登記格式公開多名政界及公眾人物的選民資料，包括全名、登記住址、立法會地方選區及選委會界別分組等。
受影響人士包括行政長官李家超、多名現屆立法會議員葉劉淑儀、李梓敬、李慧琼、梁美芬、何君堯及管浩鳴等，亦涉及《港區國安法》指定法官蘇惠德、前區議員及警員。至今日下午 4 時，已有約 20 人資料被公開，當中還包括行政會議成員湯家驊、無綫電視新聞及資訊部助理總經理袁志偉及資深傳媒人屈穎妍等。
立法會選舉︱元朗站外大量宣傳橫額遭破壞 僅剩尼龍繩風中飄盪 途人見狀感驚訝︱Yahoo
【Yahoo 新聞】為配合今屆立法會選舉，政府預留的選舉宣傳開支達 1.77 億元，較上屆約 1 億元宣傳費增加逾 7 成。近日在全港 18 區張貼大量宣傳品，呼籲市民於 12 月 7 日投票。不過，《Yahoo 新聞》記者今日傍晚在港鐵元朗站 G 出口的天橋發現，大批投票日宣傳橫額遭破壞。
報道指，原本掛滿立法會投票日橫額的天橋「谷票陣」幾乎被清空，只見沿路白色尼龍繩仍綁在欄杆上，多條橫額留有被撕破痕跡，大量橫額被毀超過九成面積，估計至少有 30 張橫額「被消失」，僅餘兩張保持完整。部分尼龍繩跌至欄杆位置，其餘只剩殘缺布條在風中飄揚，依稀可見破爛的「共創未來」字樣。
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo 新聞】前日（ 11 月 19 日）晚上，紅磡海傍發生女子墮海事件，一名外籍男子見狀毫不猶豫跳入海中施救，成功將遇溺女子救回岸邊。《Yahoo 新聞》接獲讀者報料，並取得現場片段。
從影片所見，該名外籍男子手持救生圈游向在海中掙扎呼救的女子，將救生圈交予對方後，再牽着她游回岸邊樓梯位置，其間岸上市民亦協助拉人上岸。報料人指，女子當時在海中多番嘗試抓住他人拋下的救生圈但未成功，該名男士見情況危急，立即跳海拯救。其後救護車抵達，將女子送院治理。
據《Yahoo 新聞》了解，這位英勇男子是屈臣氏集團比荷盧業務行政總裁 Ed van de Weerd，最近由荷蘭來港參與會議。事發當晚氣溫僅約 13 至 16 度，他在下榻酒店附近經過紅磡海傍時發現有人墮海，隨即跳入冰冷海水中救人，被形容為「臨時過江龍英雄」。
【今日重點財經新聞】
恒指成分股季檢結果：信達生物染藍 海底撈、新東方被剔出國指 · Yahoo財經
【Yahoo 財經】恒生指數公司於今日收市後公布季度檢討結果。恒指成分股方面，信達生物（ 1801.HK ）獲納入恒指，沒有股份被剔出，令恒指成分股數目由 88 隻增至 89 隻。
國企指數（國指）則加入中國宏橋（ 1378.HK ）、信達生物（ 1801.HK ）及百勝中國（ 9987.HK ），並剔除新奧能源（ 2688.HK ）、海底撈（ 6862.HK ）及新東方－ S（ 9901.HK ）。科指方面，新成分股為零跑汽車（ 9863.HK ），被剔出的是 ASMPT（ 0522.HK ）。所有變動將於 12 月 8 日起生效。
日本首相高市早苗公佈大規模財政刺激措施 總規模達到 21.3 萬億日圓
【彭博】日本首相高市早苗內閣通過疫情以來最大規模的額外支出方案，試圖回應選民對物價上升的不滿。日本內閣府表示，是次經濟方案總規模達 21.3 萬億日圓（約折合逾 1.1 兆港元），當中包括約 17.7 萬億日圓（約 9,000 億港元）的「一般賬戶」支出，預料會透過追加預算籌集，規模較前任首相一年前推出的方案大約高出 27%。整體計劃涵蓋物價補貼及重點投資支援等措施。
報道指出，最大一部分資金用於物價補貼，總額約 11.7 萬億日圓（約 5,800 億港元），包括在截至明年 3 月的 3 個月內，向每戶家庭發放約 7,000 日圓（約 350 元）的燃氣及電力補貼，涉資約 5,000 億日圓（約 250 億港元）。另外，政府會撥出約 4,000 億日圓（約 200 億港元），向每名兒童發放 20,000 日圓（約 1,000 元）現金補助，並預留約 2 萬億日圓（約 1,000 億港元）支持各地區。
Cathie Wood旗下ARK自 8 月以來首次買入Nvidia(NVDA.US)股票
【AASTOCKS】有「女股神」之稱的 Cathie Wood 旗下基金 ARK Investment，在美國晶片巨頭 Nvidia 公布季績後重新增持該股。報道引述數據指，其旗艦基金 ARK Innovation ETF（ ARKK.US ）於週四（ 11 月 20 日）買入共 93,374 股 Nvidia（ NVDA.US ），這是自 8 月 4 日以來，ARK 旗下任何基金首次增持 Nvidia。
截至 9 月 30 日，ARK Investment 合共持有超過 110 萬股 Nvidia。受市場對聯儲局 12 月或未必減息的憂慮影響，Nvidia 股價在公布季績後表現反覆，盤初一度升逾 5%，最終倒跌約 3.2%，收報 180.64 美元（約 1,400 元）。ARKK 當晚亦下跌約 3.55%。是次加倉被解讀為 Cathie Wood 對 Nvidia 長期前景仍有信心，但短期股價波動仍然明顯。
【今日重點娛樂新聞】
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
【Yahoo 娛樂圈】現年 74 歲、「肥貓」鄭則仕（ Kent 哥）近年作品減少，轉而活躍於網上平台拍片。早前他在影片中身形明顯消瘦，鬍鬚全白，狀態顯得滄桑，引起網民對其健康狀況關注，更一度再傳「死訊」。
Kent 哥最近再拍片，開門見山表示要「力求真相」，逐一回應坊間傳聞。他強調有關死訊純屬謠言，並提到過往被指投資電影公司失敗，欠下千萬債務而要舉家搬入貧民窟。他承認曾因生意失敗而需變賣家當還債，但否認一家人曾住在所謂「貧民窟」，呼籲網民「用腦子來分析」。
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
【Yahoo 娛樂圈】2025 年環球小姐大賽（ Miss Universe 2025 ）今日在泰國圓滿結束， 25 歲墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（ Fátima Bosch ）從 120 名佳麗中突圍而出，戴上后冠成為本屆冠軍。她獲封后的背後故事，比電影情節更曲折。
報道指，波許自小面對閱讀障礙、注意力不足及過度活躍等問題，其後在米蘭及墨西哥城修讀時裝設計，專攻永續時尚，同時兼任模特兒，關注女性權益並經常到兒童癌症中心做義工。她參選環球小姐，希望把自身價值觀帶到國際舞台。
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
【Yahoo 娛樂圈】霍英東家族再添喜事，霍震霆幼子霍啟仁（ Jeremy ）早前與拍拖 5 年的泰國女友 Namfon 在玉龍雪山舉行婚禮，父母霍震霆與前港姐朱玲玲，以及多名家人均到場見證。外界視為「奶奶」的朱玲玲與「老爺」霍震霆同框，成為城中熱話。
同時，素有「鑽石王老五」之稱的二子霍啟山，亦被指疑似有新戀情。有網上流傳的婚禮現場影片及照片顯示，霍啟山與在電影《封神第一部》飾演「蘇妲己」而走紅的俄蒙混血女星娜然（ Narána Erdynéyeva ）一同出席婚宴，兩人雖然刻意站在後排、不太望鏡頭，但仍被網民發現「同框」，有人更形容娜然在畫面中「深情望着」霍啟山。
