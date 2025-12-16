立法會七一暴動案 王宗堯等7人上訴(梁柏晞報道)

【Now新聞台】立法會七一暴動案，藝人王宗堯等7人分別就定罪及刑期提出上訴，法庭會在6個月內頒下書面判詞。

正在服刑的7名上訴人由囚車押送到高等法院。7人在原審時判囚4年7個月至6年10個月，其中王宗堯及另一個被告就定罪和刑期上訴，其餘被告只就刑期上訴。

王宗堯一方指，他接近午夜很遲才到立法會，案中行為雖然是不智及鹵莽，但他當日到案發現場是為了拿充電器給記者，證據不足以證明他當時的心態是鼓勵暴動。

法官彭偉昌質疑可以在立法會外給充電器，毋須進入立法會大樓；控方亦指，王宗堯明知在當日下午起已有人聚集衝擊立法會，但仍前往暴動中心，明顯已算是參與暴動。

前港大學生會會長孫曉嵐一方指，雖然立法會有象徵意義，但甚少有暴動罪會以7年監禁作量刑起點。法官楊家雄指，他從未見過立法會被衝擊。

孫曉嵐一方又指，原審判刑時參與程度低和嚴重之間，量刑起點差距只有六個月，建議將參與程度低被告的量刑起點定於四至五年。

法官彭偉昌質疑，該次的暴動程度是有史以來最嚴重，公然挑戰政府，判監七年亦不為過。法官楊家雄表示，有被告堅持即使坐牢都要留守，每一個階段都可以很嚴重。

控方回應指，就暴動罪量刑時不止要看被告的個別作為，亦須審視整場暴動的影響、規模和人數等，又引述案例指衝擊立法會構成加刑因素，認為即使參與程度低的被告量刑起點達六年半都並非過重。

法官楊家雄問，因應暴動的罪行性質，被告是否需就暴動中他們無直接參與的部分負上刑責，控方同意。

法庭一日內完成聽取所有陳詞，押後6個月內頒布書面裁決。

#要聞