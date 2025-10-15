運輸及物流局長陳美寶

立法會三讀通過網約車服務的修訂條例草案，引入法律框架規管網約車服務；條例要求網約車服務平台、車輛及司機，必須領取牌照或許可證；任何人經營無牌網約車平台，最高可判監禁12個月及罰款100萬元。

運輸及物流局長陳美寶昨表示，政府之後的工作不會鬆懈，包括就社會關注的規管細節，例如網約車數量及分配機制等。她重申，決定發牌數目時，要顧及實際情況，會考慮市民招車體驗、平台營運需要、公共交通系統生態、道路承載力等因素。政府亦會考慮邀請有興趣營運的平台提交意向書，令政府掌握更多資料，工作更加細化。

她又說，政府目標明年初新一屆立法會組成後，將方案盡快提交立法會審議，希望明年中完成審議之後，盡快作出發牌，並在明年第四季已領牌的網約車平台可以開始營運。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會三讀通過網約車草案-陳美寶-目標明年第四季營運/608995?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral