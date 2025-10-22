不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
立法會主席梁君彥卸任前總結 通過23條交「亮麗」成績表：不再受拉布流會阻礙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】即將結束 21 年立法會議員生涯的立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作，他形容今屆議會交出亮麗成績表，並以「建言有為、實幹有成」形容今屆議員的工作成果。梁君彥表示今屆有不少審議難度高的議案成功通過，例如連續審議 7 日後獲通過的《基本法》第 23 條法案，形容議會工作已經不受「拉布」、「流會」等因素阻礙。他更以同性伴侶登記條例草案遭否決為例子，否認今屆立法會議員為「橡皮圖章」，強調充分考慮社會大眾的意見。
見證由亂到治、由治及興
梁君彥早前宣布不競逐連任下屆立法會，結束長達九年的立法會主席任期。他出任立法會議員已有 21 年，形容見證了香港由亂到治、由治及興，與一眾議員並肩作戰、行政當局攜手同心、與廣大的市民風雨同舟，因此感到非常光榮。
今屆議會共審理 125 項政府提交的議案，124 項獲得通過，惟《同性伴侶關係登記條例草案》二讀被否決。梁君彥指今屆立法會交出一份亮麗的成績表，並展示 2025 年立法會工作簡報封面，以「建言有為、實幹有成」作結。他提及多項獲得通過的議案審議難度高，包括《基本法》第 23 條立法、簡樸房取締劣質房等：「老大難的問題，（之前）碰都不敢碰， 我們已經解決了不少。」
23條審議七日極速通過 梁：議員提逾2000問題
被問到大部分議案在短時間獲通過，社會是否未有足夠時間和空間表達意見，梁君彥解釋議會現時已不存在「拉布」、「流會」、「問沒有用的問題」等情況。他舉例，《基本法》第 23 條法案雖在七日內連續審議約 50 個小時即獲通過，但議員共提出了逾 2000 條問題、涉及 181 項條文、共 91 項修訂，認為議員已經照顧法案所有細節：「有時候可以醞釀， 但有些時候我是要解決市民的問題，例如簡樸房 ... 我不會像以前那樣聽三年的意見。」
梁君彥亦提及《同性伴侶關係登記條例草案》審議過程內有收集許多公眾意見，議員亦有充分考慮，同時顧及傳統價值觀和社會整體的利益，最後投票的否決結果已代表主流意見，否認有外媒記者提問今屆立法會議員是否「橡皮圖章」的講法。
第八屆立法會選舉提名期將近，多名現任立法會議員選不不競逐連任，當中不乏議會中知名度較高的議員，梁君彥則強調議員做實事比知名度更重要，鼓勵愛國愛港、有志服務社會的人才提名參選：「一齣戲有九十個主角，你做觀眾都認不到這麼多主角，但我們立法會議員不是做戲，我們是做實事，我們都不需要一路去到外面說我是主角」。
梁君彥：議會已扭轉過去內耗困局 重回理性務實正軌(羅泳思報道)
【Now新聞台】立法會主席梁君彥回顧本屆立法會工作，形容今屆議會扭轉過去多年內耗的困局，重回理性務實正軌。 今屆立法會會期周五完結，主席梁君彥稱四年會期舉行了135次會議，共1246小時，通過130項政府議案，較上屆多超過六成，當中包括23條立法、規管網約車和簡樸房等「老大難」的問題。立法會主席梁君彥：「你說審議過程好像很快，因為我們沒有拉布、沒有為問而問。23條立法審議7天，從早審到晚，約50小時，議員問了近2000條問題，給了很多好意見，令191條條文修改91條，修正多過一半，這些都是政府聽到議員的意見。」梁君彥形容今屆議會扭轉過去多年內耗的困局，重回理性務實的正軌。梁君彥：「我做了21年議員，也看到行政立法的關係高低跌盪，我經常用低處未算低、劍拔弩張，這些是我做內會主席時的形容。真的想不到現在的關係是好的，亦都大家齊手為香港市民做事。」被問到有逾20名議員不競逐連任，梁君彥認為是議會的正常生態，毋須大造文章，鼓勵有意之士踴躍參選，又稱下屆將實施立法會議員守則。梁君彥：「我經常跟議員說，立法會會議廳是金魚缸，我們是裡面的金魚，外面看得你大條些、清楚些，大家工作要很小心，做議員都是示now.com 新聞 ・ 3 小時前
