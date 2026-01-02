立法會主席選舉提名期結束 陳振英、李慧琼角逐

【Now新聞台】立法會主席選舉提名期下午五時結束，金融界議員陳振英及民建聯李慧琼角逐新一屆立法會主席。

新一屆立法會議員順利宣誓就任，不過開展工作前，需要選出大主席。

兩任立法會議員的G19成員陳振英，曾經擔任財委會主席，同時是港區全國人大代表，獲經民聯吳永嘉提名，並有梁美芬、工聯會黃國、新民黨陳家珮、G19成員簡慧敏以及C15+楊永杰等九名議員附議競逐。

而做過四屆立法會的民建聯李慧琼是今屆最資深議員，曾擔任內會主席，她獲自由黨主席邵家輝提名，除了黨友陳恒鑌，C15+林筱魯、吳錦華、新社聯譚鎮國，以及管浩鳴等人附議。

廣告 廣告

李慧琼早前曾被問到，身兼全國人大常委會否影響擔任立法會主席工作。

2025年12月28日，立法會議員(九龍中)李慧琼：「我看不到人大跟香港立法會的角色上有實質的衝突，因為國家的利益跟香港的利益也是一致的。至於時間方面，人大常委每兩個月到北京開會，一年實質可能人大常委跟立法會有時間重疊，可能是四次，比起全年幾十次會議來看，不是很高的比例。」

立法會將於下周四上午舉行為時不超過兩小時的特別論壇，預料擔任議員較長時間的陳克勤會主持論壇，屆時兩名候選人可以發言最多五分鐘，陳述競選綱領和回答在席議員的提問。

根據《內務守則》，發言及提問內容必須精簡切題，以及不能使用冒犯性及侮辱性言詞等等。

論壇結束後，小休10分鐘，隨即由議員不記名投票選出新主席。

#要聞