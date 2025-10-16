立法會取消惜別午宴｜陳克勤：不太影響行政立法關係 田北辰：難以判斷是否每人歡迎

【Now新聞台】立法會取消原定明日舉行的惜別午宴，民建聯指尊重議員決定。實政圓桌就表示沒有太大所謂，難以評論其他政黨情況。

民建聯主席陳克勤：「如果同事們想將時間放在議會工作上，將茶聚或午宴取消，我覺得都是合理的做法，我都尊重大家的看法。如果茶聚取消，我覺得對行政立法關係沒有大的影響。」

實政圓桌召集人田北辰：「這次其實都很多人已宣布退任，這是歷史上少見的情況，我很難判斷每一個人是否很歡迎聚餐，我真的不知道。我只不過覺得，作為立法會議員，對特首來說，這事(取消午宴)似乎不是太好。」

