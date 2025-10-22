立法會告別圖輯｜現屆最後一次大會 議員開懷合照 有人低頭密斟 狄志遠收集簽名留念｜Yahoo

焦點

立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會。
【Yahoo 新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，過去兩周接連有議員宣布不會競選連任，累計已有 22 人，包括今日公布的選委界議員江玉歡，以及多名資深議員，下屆立法會將出現「大換血」。不少現屆議員把握今日機會，與其他人合照交談，不少人狀甚開懷。另有人神情凝重，與身邊的人低頭密斟。已宣布不會參選下屆的新思維狄志遠，今日在場派發工作報告，並邀請議員和記者簽名留念。

立法會換屆選舉提名期將於 10 月 24 日展開。民建聯昨（21 日）公布參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。工聯會會長吳秋北表示，將於明日（23日）公布參選名單。早前接連被追問個人及其黨參選意向的新民黨主席葉劉淑儀則表示，快將宣布黨內參選名單及她本人的意向。選委界議員謝偉俊亦未公布意向。

立法會選舉︱江玉歡只做一屆不競逐連任 累計 22 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo

現屆立法會迎來尾聲，不少議員趁最後一次大會，合照留念。
選委界陳曼琪與新民黨的容海恩和陳家珮，三人愉快聊天。
傳聞下屆繼續參選的新民黨李梓敬，為其黨主席葉劉淑儀（紅衣者）拍照。
新民黨主席葉劉淑儀在會上發言。
早前宣布不再參選的飲食界議員張宇人，神色凝重。
江玉歡（左）今日（22日）宣布不再參選，她在會上與楊永杰自拍留念。
江玉歡宣布不爭取連任下屆立法會議員。她強調未曾因「敢言」而有壓力。
新界北直選議員劉國勳（右一）不會角逐下屆立法會。
謝偉俊暫未公布參選意向。
田北辰（左）與張欣宇（右）在會上交頭接耳。二人均棄選下屆立法會。
選委界議員陳凱欣（左）與梁美芬（右）搭膊頭交談。
陳曼琪（左二）、葉劉淑儀（右二）與其他議員有說有笑。
狄志遠（右）邀請梁美芬（中）及陳凱欣（左）在其工作報告上簽名。
民建聯議員林琳（中）在狄志遠的工作報告上簽名。
周文港（左）早前宣布不再競逐連任。
林琳、周文港（左一及二）等一眾議員自拍留念。
