專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
立法會告別圖輯｜現屆最後一次大會 議員開懷合照 有人低頭密斟 狄志遠收集簽名留念｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，過去兩周接連有議員宣布不會競選連任，累計已有 22 人，包括今日公布的選委界議員江玉歡，以及多名資深議員，下屆立法會將出現「大換血」。不少現屆議員把握今日機會，與其他人合照交談，不少人狀甚開懷。另有人神情凝重，與身邊的人低頭密斟。已宣布不會參選下屆的新思維狄志遠，今日在場派發工作報告，並邀請議員和記者簽名留念。
立法會換屆選舉提名期將於 10 月 24 日展開。民建聯昨（21 日）公布參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。工聯會會長吳秋北表示，將於明日（23日）公布參選名單。早前接連被追問個人及其黨參選意向的新民黨主席葉劉淑儀則表示，快將宣布黨內參選名單及她本人的意向。選委界議員謝偉俊亦未公布意向。
其他人也在看
立法會選舉2025︱江玉歡宣佈棄選：「下山」最佳時機 籌備「開台」每日講時事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，告別議案環節因選舉提名期臨近取消。選舉委員會界別議員江玉歡今在議事廳外見記者，宣佈不爭取連任下屆立法會議員。本身是律師的她表示，會將工作重心放回自己的律師事務所，形容現在是「下山」的最佳時機。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
江玉歡專訪｜敢言形象正因無掣肘 棄選續關心社會
「人人期望可達到，我的快樂比天高」。選委界立法會議員江玉歡鍾情於叮噹(多啦A夢)，她指叮噹總是面帶笑容，「似我，夠積極」。不過，江玉歡經歷一屆任期便告棄選，她指作為議員始終要顧及形象及選民立場，「呢樣唔講得，嗰樣唔講得」，強調退任後會繼續關心社會。 記者 陳芷晴 江玉歡4年前晉身新選舉制度下的議會，所屬的選am730 ・ 12 小時前
立法會主席梁君彥卸任前總結 通過23條交「亮麗」成績表：不再受拉布流會阻礙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】即將結束 21 年立法會議員生涯的立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作，他形容今屆議會交出亮麗成績表，並以「建言有為、實幹有成」形容今屆議員的工作成果。梁君彥表示今屆有不少審議難度高的議案成功通過，例如連續審議 7 日後獲通過的《基本法》第 23 條法案，形容議會工作已經不受「拉布」、「流會」等因素阻礙。他更以同性伴侶登記條例草案遭否決為例子，否認今屆立法會議員為「橡皮圖章」，強調充分考慮社會大眾的意見。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉︱累計 22 名議員宣布棄選 惜別宴復辦 葉劉事忙將缺席︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。Yahoo新聞 ・ 1 天前
NBA揭幕戰 雷霆雙加時1分險拔「箭」
【Now Sports】新一季NBA揭幕戰周二在衛冕軍奧克拉荷馬雷霆主場上演，在賽前舉行冠軍指環頒授儀式的慶典氣氛下，還送上緊張萬分的比賽過程，最終要打雙加時，才以125:124險勝有杜蘭特倒戈的客隊侯斯頓火箭。火箭今季簽下杜蘭特（Kevin Durant），戰力提升，但他今場倒戈舊東家雷霆，未知是否被噓聲影響表現，三分全炒，並發生了4次失誤，以及在雙加時最後23秒6犯離場，而且就是因為他這個犯規，助對面的基哲斯亞歷山大兩罰全中，成了火箭以1分之差飲恨的輸波罪人。now.com 體育 ・ 12 小時前
約基利斯起孖 阿迪達：最大的笑容
【Now Sports】約基利斯終止個人入球荒，阿仙奴領隊阿迪達表示這名瑞典射手展露了最大的笑容。阿仙奴周二憑下半場攻入全部入球，以4:0大勝馬德里體育會，贏波重要，射手約基利斯（Viktor Gyokeres）梅開二度終止9場入球荒同樣重要，阿迪達賽後說：「我感到高興，他完全值得這樣。他為球隊所帶來的效率甚為出眾。」「我們重視他為球隊所做的很多事情，今天他臉上所展示的笑容是最大的，隊友都替他感到高興，但願這是美好走勢的開始。」阿迪達續說。至於約基利斯謂：「兩個入球都出色，我一直嘗試努力，為球隊作出不同貢獻，入球早晚會來臨。我們想贏比賽，路途遙遠，大家會逐場比賽應付，即使這話聽來沉悶。」now.com 體育 ・ 14 小時前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 10 小時前
過勞死亡受關注 勞福局：工作間非因意外死亡 10 年累計 1439 宗 因工致死可索償｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港不時出現懷疑因工作過勞而猝死的悲劇，勞工及福利局今（22 日）回應立法會議員質詢指，過去十年，勞工處每年接獲涉及僱員「在工作期間非因意外或職業病死亡」的個案介乎98宗至182宗，其中因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案佔絕大多數。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報
一疊疊Pokémon卡，竟成為海關眼中的「獵物」。新加坡一名25歲男子今年10月在樟宜機場入境時，因未申報價值超過30,000新加坡元（約18萬港元）的Pokémon卡被當場截獲。移民與關卡局（Immigration & Checkpoints Authority/ICA）隨後在社交平台發文，用上經典台詞「Gotta catch them all!（全部收服）」形容這次行動，瞬間引爆網絡熱話。這宗看似輕鬆幽默的個案，其實亦提醒各位去當地旅遊的大家，帶任何高價收藏品，請務必了解當地的申報門檻，以免自己的「Pokémon」最終也被海關「收服」。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。am730 ・ 6 小時前
英超 ｜阿仙奴四傷兵有好轉 11月排隊輪流復出
暫時在英超位居榜首的阿仙奴，繼續在英超歐聯雙線發展，幾乎每周兩賽。幸好前鋒復出方面迎來好消息，「耶蘇」加比爾捷西斯與夏維斯均有望提前傷癒歸隊。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
冰島首次發現蚊子蹤跡
（法新社雷克雅維克21日電） 冰島長久以來被視為全球少數沒有蚊子的國家之一，但研究人員艾爾弗雷德森（Matthias Alfredsson）昨天告訴法新社，冰島近日首度發現蚊子蹤跡。冰島自然科學研究所（Natural Science Institute of Iceland）昆蟲學家艾爾弗雷德森表示，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以北約30公里處發現3隻環帶絨蚊（Culiseta annulata），包括2隻雌蚊和1隻雄蚊。法新社 ・ 13 小時前
【無形之手】有錢人支出撐住美國經濟?
一些傳媒引用的數字，來歷不明，但由於數字震撼，於是一傳十，十傳百。最近一個例子是「美國收入最高的一成人撐起一半支出」（Top 10% of earners make up half of U.S. retail spending）。傳媒報道方向，大概就是美國經濟危危乎，只靠少數人努力花錢，而美國低下階層的生活，也沒有經濟數字所顯示的那樣好。從《紐約時報》到《華爾街日報》，以及網上大小新傳媒都曾引用這些數字，並指出數字來自一間著名顧問公司的研究。信報財經新聞 ・ 8 小時前
鄭則仕多年來頻傳死訊 真實狀況曝光激罕拍片回應 網民驚：不是4年前去世了？
被稱為「肥貓」、現年74歲的藝人鄭則仕（Kent哥），歷年來以健壯身型見稱，更先後憑電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》榮獲兩屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 12 小時前
溜馬提前「綁實」尼史密夫
【Now Sports】印第安納溜馬在開季前與前鋒艾朗尼史密夫續約，給予這名上季帶領球隊進入總決賽的功臣，一份他所能獲得的最高薪酬合約。ESPN報道，溜馬在續約截止日前，與艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）達成兩年4040萬美元的新約，是原本合約的兩倍，還附帶交易保證金。26歲的尼史密夫上季才和溜馬簽約3年，年薪約1100萬美元，本來還有兩年合約在身，但球隊提前留人顯出誠意。他上季在23場季後賽全以正選身份披甲，而且在防守方面貢獻良多，專責看管對手核心球員，例如對密爾沃基公鹿時就「鎖死」顏迪杜宮普；同時在東岸決賽對紐約人的首戰，他最後一節射入6球三分，幫助溜馬反勝，打下這個系列賽的強心針。資料顯示，他在上季季後賽三分命中率高達49.2%，是NBA史上在季後賽出手100次三分球的球員當中，命中率最高。此外，他在整個球季的投籃命中率達51%、三分命中率達43%及罰球命中率達91%，皆創下生涯新高。now.com 體育 ・ 1 天前
恒地申強拍西半山舊樓棕櫚閣 估值6.53億元 成功重建可升值五成
隨著政府放寬強拍門檻，舊樓重建步伐加快。土地審裁處昨日錄得今年第五宗強拍申請，追平2023年全年紀錄。最新一宗涉及恒地（00012）持逾七成業權的西半山羅便臣道 棕櫚閣，現有舊樓估值約6.53億元。值得留意的是，今年恒地已提出3宗強拍申請，均集中於港島半山豪宅地段。相關新聞：西半山天御天價賣出特色戶 成交價逾3.5億 創同區近期高位年過70舊樓強拍門檻已降至65% 發展商出價「彈弓手」可被駁回申請棕櫚閣位於羅便臣道55號，鄰近恒地與新世界（00017）合作發展的豪宅新盤 天御，步程僅約6分鐘。該物業樓高13層，於1965年落成，樓齡已達60年，設有兩條公共樓梯及兩部升降機，屬典型舊式住宅。恒地透過其旗下鉅景發展有限公司等3家公司提出強拍申請，現已持有該物業71.43%業權，尚餘6個單位及6個車位未完成收購。測量師估算，棕櫚閣現有舊樓價值約6.53億元，若成功重建，估值可達約9.63億元。若完成強拍，該地皮有望進一步提升恒地在半山豪宅市場的優勢。今年的強拍申請中，港島區佔4宗，九龍區僅1宗，反映港島地段的重建需求較高。恒地年內的3宗申請均位於港島半山，包括羅便臣道88至96號一列舊樓，以28Hse.com ・ 14 小時前