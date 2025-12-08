立法會地方選區達31.9% 港澳辦︰體現對新選舉制度認同支持

立法會選舉2025 港澳辦

今屆立法會選舉全港地方選區累計31.9%。國務院港澳辦和中聯辦等均祝賀立法會選舉成功舉行。

港澳辦表示，第八屆立法會選舉具有里程碑意義，投票率大幅超越上屆，充分體現香港社會對新選舉制度的積極認同與熱烈支持。發言人指出，大埔火災雖造成嚴重創傷，但特區政府迅速動員救災，市民化悲痛為力量，進一步激發投票意願，彰顯獅子山精神及「愛國者治港」原則下新制度的優越性。港澳辦相信，新一屆議員將全力支持行政長官依法施政，推動香港融入國家發展大局。

中聯辦認為，立法會選舉圓滿舉行，彰顯了「一國兩制」制度優勢，展現了香港在災後撫慰傷痛、克難前行的不屈精神，並期望新一屆立法會肩負責任，為強國建設和民族復興作出更大貢獻。

駐港國安公署則批評海外勢力及反中亂港分子妄圖「以災阻選」，散布謠言煽動不投票，甚至干擾選舉，但企圖終告失敗。發言人強調，任何破壞選舉的行徑注定徒勞，無法阻擋香港高品質民主發展步伐，香港必將由治及興，邁向繁榮穩定。

