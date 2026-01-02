立法會宣誓︱李家超指有人提出問題借機「軟對抗」 實質動機或是借意唱衰、搞分化︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超昨日（1日）出席第八屆立法會議員宣誓儀式，在致辭中提及議員在議政過程中須具備「系統觀念」，分析和處理問題時，不能只停留於表面，舉例「某人表面上看似提出問題，實質動機是否借意唱衰、是否搞分化、是否軟對抗等，」強調必須判斷有關言行是真正關心問題，抑或借題挑撥矛盾、搞破壞。

指不同議會普遍有愈走愈趨民粹

他指出，議政時需要提高戰略思維、創新思維和底線思維，慎防單一角度、以偏概全的思考方式，忽略相關風險及可能引發的連鎖反應。李家超引述有評論分析不同議會的運作生態，指出不同議會普遍有愈走愈趨民粹、視野狹窄及忽略整體利益的情況，形容這些現象均值得香港社會共同警惕。

李家超表示，今年是國家十五五規劃開局之年，亦是特區政府深化改革、拼經濟及惠民生的一年。他期望議員成為政府的治港及改革夥伴，主動融入國家發展大局，更好統籌發展與安全，並在火災後的支援與重建工作上推行系統性改革，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。