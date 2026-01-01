立法會宣誓︱李家超攜拐杖現身監誓 需扶茶几支撐 特首辦證實患坐骨神經痛︱Yahoo

茶几放置了一支扶手拐杖（圖左下方）

【Yahoo新聞報道】第八屆立法會議員今日（1 日宣）誓就職，行政長官李家超擔任監誓人。儀式期間，李家超身旁放有一張茶几及一支拐杖，他不時以左手按着茶几支撐身體。特首辦回覆傳媒查詢時表示，李家超患有坐骨神經痛。

宣誓儀式於早上 11 時在立法會會議廳舉行，歷時超過 1 小時，合共 90 名議員依次站立宣誓。李家超進出會議廳時，行動未見異樣，但在整個監誓過程中，多次以手按着身旁茶几。儀式結束後，李家超步出會議廳時並未使用拐杖。

坐骨神經痛一般因神經根受壓或受刺激引起，常見原因包括椎間盤突出，症狀可由腰臀部延伸至腿部，出現刺痛、麻木或劇痛情況，輕微者可於數周內改善，嚴重情況則需就醫。