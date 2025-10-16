立法會惜別午宴據報取消｜港退休金制度全球排 15｜王祖藍哽咽擔心自己活唔過 46 歲｜10 月 16 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 16 日星期四，預測本港地區今日大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：立會惜別餐聚取消 累計 15 名議員宣布棄選

地產及建造界議員龍漢標，以及身兼港區人大代表的選委界議員林順潮，昨日（15 日）已經宣布不競逐連任，累計棄選的議員人數增至 15 人。《星島日報》昨引述消息指，10 月 24 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。報道引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映希望聚焦處理選舉事宜，通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。

now 新聞：通緝犯台北車站當眾性侵醉酒女子 據報受害人為香港遊客 台鐵將聯同警方加強巡邏

台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵，十多分鐘都無人上前制止，直至警方接獲外國遊客報案。據報，受害人是香港遊客。

Yahoo 新聞：消委會測試 30 款狗玩具 一皮製玩具超標或致人狗皮膚過敏 7 成未標示清洗方法︱Yahoo

犬隻天性喜歡用嘴啃咬物件，不少狗主人會購置狗玩具供愛狗啃玩樂、消耗精力。消委會測試 30 款狗玩具，當中 1 款樣本檢測出過量三價鉻遷移量，未能達到歐洲安全標準，亦有 1 款樣本檢驗出致癌物六價鉻。有三成樣本檢驗出小量鉛、七成檢驗出鋅，但仍符合標準，另外有七成狗玩具樣本沒有標示清洗方法。

Yahoo 健康：流感︱西醫工會籲選購快測產品留意「檢測極限」 低病毒量亦能測出 避免假陰性誤判︱Yahoo

本港踏入流感高峰期，近日一名 13 歲女童感染流感後出現併發症離逝，引起社會關注。西醫工會提醒市民，選購「多合一」快速檢測產品時，應特別留意產品說明上標示的「檢測極限」，這項指標反映快測對低病毒量樣本的靈敏度，可協助在感染初期仍能測出陽性結果，減少「假陰性」誤判的風險。

【今日重點財經新聞】

信報：港退休金制度全球排15 報告倡提高長者勞動參與率

美世（Mercer）與CFA協會聯合發布《美世CFA協會全球退休金指數2025》，香港評分從2024年的63.9，上升至2025年的70.6，排名全球第15位，獲評「B」級。報告建議，要提高本港退休金體系的整體指數，方法包括增加老年人的勞動參與率，並逐步提高退休金領取年齡。

信報：部分貨商提前付運 明年次季出口料跌

渣打銀行與貿發局聯合發布「渣打大灣區營商景氣指數」，第三季「現狀」指數由第二季的53.1升至54.7，創4年新高；「預期」指數則由52升至55.7，創兩年新高。貿發局研究總監范婉兒表示，指數上升主要受益於持續的提前付運和強勁的金融活動，而外貿出口窗口期至11月中旬，可覆蓋整個年底節日旺季的需求。但由於部分出口或提前至今年付運，而且進口商已有一定庫存，加上高基數，料明年第二季出口按年或大幅下跌。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過

王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。

Yahoo 娛樂圈：Yahoo 娛樂圈Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！

唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。當年攬住水泡表情多多嘅Geon Roung而家已經17歲，一副小鮮肉模樣！