立法會惜別午宴據報取消｜港退休金制度全球排 15｜王祖藍哽咽擔心自己活唔過 46 歲｜10 月 16 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 16 日星期四，預測本港地區今日大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：立會惜別餐聚取消 累計 15 名議員宣布棄選
地產及建造界議員龍漢標，以及身兼港區人大代表的選委界議員林順潮，昨日（15 日）已經宣布不競逐連任，累計棄選的議員人數增至 15 人。《星島日報》昨引述消息指，10 月 24 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。報道引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映希望聚焦處理選舉事宜，通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。
now 新聞：通緝犯台北車站當眾性侵醉酒女子 據報受害人為香港遊客 台鐵將聯同警方加強巡邏
台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵，十多分鐘都無人上前制止，直至警方接獲外國遊客報案。據報，受害人是香港遊客。
Yahoo 新聞：消委會測試 30 款狗玩具 一皮製玩具超標或致人狗皮膚過敏 7 成未標示清洗方法︱Yahoo
犬隻天性喜歡用嘴啃咬物件，不少狗主人會購置狗玩具供愛狗啃玩樂、消耗精力。消委會測試 30 款狗玩具，當中 1 款樣本檢測出過量三價鉻遷移量，未能達到歐洲安全標準，亦有 1 款樣本檢驗出致癌物六價鉻。有三成樣本檢驗出小量鉛、七成檢驗出鋅，但仍符合標準，另外有七成狗玩具樣本沒有標示清洗方法。
Yahoo 健康：流感︱西醫工會籲選購快測產品留意「檢測極限」 低病毒量亦能測出 避免假陰性誤判︱Yahoo
本港踏入流感高峰期，近日一名 13 歲女童感染流感後出現併發症離逝，引起社會關注。西醫工會提醒市民，選購「多合一」快速檢測產品時，應特別留意產品說明上標示的「檢測極限」，這項指標反映快測對低病毒量樣本的靈敏度，可協助在感染初期仍能測出陽性結果，減少「假陰性」誤判的風險。
【今日重點財經新聞】
美世（Mercer）與CFA協會聯合發布《美世CFA協會全球退休金指數2025》，香港評分從2024年的63.9，上升至2025年的70.6，排名全球第15位，獲評「B」級。報告建議，要提高本港退休金體系的整體指數，方法包括增加老年人的勞動參與率，並逐步提高退休金領取年齡。
渣打銀行與貿發局聯合發布「渣打大灣區營商景氣指數」，第三季「現狀」指數由第二季的53.1升至54.7，創4年新高；「預期」指數則由52升至55.7，創兩年新高。貿發局研究總監范婉兒表示，指數上升主要受益於持續的提前付運和強勁的金融活動，而外貿出口窗口期至11月中旬，可覆蓋整個年底節日旺季的需求。但由於部分出口或提前至今年付運，而且進口商已有一定庫存，加上高基數，料明年第二季出口按年或大幅下跌。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。
Yahoo 娛樂圈：Yahoo 娛樂圈Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。當年攬住水泡表情多多嘅Geon Roung而家已經17歲，一副小鮮肉模樣！
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 2 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 22 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 17 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
【彭博】— 美國財政部長貝森特和美國貿易代表格裡爾周三在華盛頓就經濟政策舉行記者會，兩人主動談及和中國最近的貿易爭端升級並就此回答提問。Bloomberg ・ 3 小時前
劉俊謙蔡思韵結婚 未必會做大埔豪宅業主
劉俊謙與蔡思韵公布在日本結婚，無數「劉太」失落之餘，大埔區的物業代理或會感興奮。皆因劉俊謙曾透露鍾情大埔區，結婚後如在區內置業，大埔物業就再增添名人光環。不過從劉生劉太的喜好及工作版圖，他們又未必會選擇榮升大埔豪宅業主。Yahoo 地產 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
魏浚笙Jeffrey自揭有ADHD影響綜藝節目表現 「有時我都好𤷪𤺧自己」
魏浚笙Jeffrey因參與ViuTV綜藝節目《調教你男友》及《膠戰》而為人認識，近年更成為歌影視紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國經濟差到點？眾籌開飯趨普遍
GoFundMe總裁Tim Cadogan在Yahoo財經節目中表示，在眾籌平台近期其中一個熱門用途是購買超市雜貨：「已出現了幾個，雖然十分傷感，而且我們見到這個情況愈來愈普遍。」Yahoo財經 ・ 1 天前