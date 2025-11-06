立法會換屆選舉於12月7日舉行投票日。

立法會換屆選舉於12月7日舉行；為期兩周的提名期昨日結束。今年共接獲161份提名表格，較上屆154份多7份；地方選區中，以九龍中競爭最激烈，6人爭兩個議席；功能組別方面，則以社會福利界最激烈，3個人爭1個席位。立法會主席梁君彥表示，欣見全部90個議席均有競爭，部分選區更較上屆激烈，各人須憑政綱、理念及服務熱誠爭取支持。圖︰鍾式明

2025年立法會換屆選舉的提名期10月24日展開，至昨午5時結束。三大界別、全數90席均有競爭，10個地方選區、28個功能界別及選舉委員會界別的選舉主任在提名期內共接獲161份提名表格。現屆議員有逾30人放棄競逐連任。當中51人報名地區直選競逐10個地方選區、共20個席位，較四年前得35人參選增加四成五，除九龍中6人爭兩席外，其餘均是5人爭兩席。

廣告 廣告

另有60人報名參選功能界別，比上屆少8人，大部分功能界別是2人爭奪1席，以社福界競爭最激烈3人爭1席，勞工界5人則爭3席。而有40席的選舉委員會界別有50人報名，較上屆少一人。所有參選人的資格有待選舉主任及資格審查委員會確認。

梁君彥指欣見全部90個議席均有競爭。

立法會主席梁君彥表示，今屆選舉有逾160名有志之士報名，均為愛國愛港人士，來自不同界別、背景多元，女性比例突破22%，較上屆18%更高；料新一屆議會將注入新力量，帶來新氣象。他欣見全部90個議席均有競爭，部分選區更較上屆激烈；強調所有參選人「同一起跑線」，無人獲特別祝福或穩勝名單，須憑政綱、理念及服務熱誠爭取支持。

梁君彥指出，立法會選舉是香港憲制發展大事，呼籲社會不要因議會回復理性、不再有內耗而忽視選舉及立法會職能。但他相信今屆投票率必較上屆理想，因政府、立法會、政黨及商界均積極呼籲市民行使投票權。他亦仍不忘再呼籲選民於12月7日踴躍投票，認為投票率愈高，立法會愈有「底氣」及力量，推動良政善治，並協助香港把握機遇，深入對接國家「十五五」規劃，發揮「一國兩制」優勢。

對於逾30名現任議員不競逐連任，梁君彥感謝議員的付出，又形容「長江後浪推前浪」屬定律，並指現屆立法會開始時僅29人連任，其餘均為「新丁」，但表現同樣出色，相信下屆議會會更好，並有足夠具經驗議員帶領。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會提名期結束-90席均有競爭-收161表較上屆多7份/615982?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral