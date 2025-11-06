雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
立法會提名期結束 90席均有競爭 收161表較上屆多7份
立法會換屆選舉於12月7日舉行；為期兩周的提名期昨日結束。今年共接獲161份提名表格，較上屆154份多7份；地方選區中，以九龍中競爭最激烈，6人爭兩個議席；功能組別方面，則以社會福利界最激烈，3個人爭1個席位。立法會主席梁君彥表示，欣見全部90個議席均有競爭，部分選區更較上屆激烈，各人須憑政綱、理念及服務熱誠爭取支持。圖︰鍾式明
2025年立法會換屆選舉的提名期10月24日展開，至昨午5時結束。三大界別、全數90席均有競爭，10個地方選區、28個功能界別及選舉委員會界別的選舉主任在提名期內共接獲161份提名表格。現屆議員有逾30人放棄競逐連任。當中51人報名地區直選競逐10個地方選區、共20個席位，較四年前得35人參選增加四成五，除九龍中6人爭兩席外，其餘均是5人爭兩席。
另有60人報名參選功能界別，比上屆少8人，大部分功能界別是2人爭奪1席，以社福界競爭最激烈3人爭1席，勞工界5人則爭3席。而有40席的選舉委員會界別有50人報名，較上屆少一人。所有參選人的資格有待選舉主任及資格審查委員會確認。
立法會主席梁君彥表示，今屆選舉有逾160名有志之士報名，均為愛國愛港人士，來自不同界別、背景多元，女性比例突破22%，較上屆18%更高；料新一屆議會將注入新力量，帶來新氣象。他欣見全部90個議席均有競爭，部分選區更較上屆激烈；強調所有參選人「同一起跑線」，無人獲特別祝福或穩勝名單，須憑政綱、理念及服務熱誠爭取支持。
梁君彥指出，立法會選舉是香港憲制發展大事，呼籲社會不要因議會回復理性、不再有內耗而忽視選舉及立法會職能。但他相信今屆投票率必較上屆理想，因政府、立法會、政黨及商界均積極呼籲市民行使投票權。他亦仍不忘再呼籲選民於12月7日踴躍投票，認為投票率愈高，立法會愈有「底氣」及力量，推動良政善治，並協助香港把握機遇，深入對接國家「十五五」規劃，發揮「一國兩制」優勢。
對於逾30名現任議員不競逐連任，梁君彥感謝議員的付出，又形容「長江後浪推前浪」屬定律，並指現屆立法會開始時僅29人連任，其餘均為「新丁」，但表現同樣出色，相信下屆議會會更好，並有足夠具經驗議員帶領。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會提名期結束-90席均有競爭-收161表較上屆多7份/615982?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英今日（6 日）在社交平台發文回應，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，「學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
美斯反駁C朗：沒有甚麼比捧世盃意義非凡
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度近日聲稱不需要世界盃來證明自己的價值，那邊廂，美斯則在一個論壇上，稱作為一個職業球員，沒有甚麼錦標比世界盃更令人嚮往。最近與皮雅斯摩根的訪談，基斯坦奴朗拿度不同意他需要贏得世界盃，才能與美斯（Lionel Messi）相提並論之說，認為靠一項只有6至7場的比賽，來證明自己有多偉大並不公平，同時也不認同美斯比他更優秀的看法。不過，美斯周三出席在佛羅里達州舉行的美國商業論壇時，就談到2022年捧走世界盃所給予他的喜悅：「很難用言語來表達這個冠軍對我個人、家庭、我的隊友以及整個國家意味著甚麼。整個國家都在慶祝，我們渴望這麼多年後，再次贏得冠軍，對我來說，意義非凡。」這名未決定明夏會否6戰世盃的阿根廷球星續謂：「首先，對於一名球員來說，贏得世界盃是至高無上的成就，就像任何職業人士達到巔峰一樣。世盃之後，就沒有甚麼比這更令人嚮往的了。你不能再奢求更多，而且，在此之前，我已經非常幸運地獲得了所有榮譽。」美斯最後在論壇上帶來這樣的比喻：「當我經歷過2014年在決賽落敗的痛楚，當終於贏得這座獎盃時，就像我說的，我不是在做比較，但總括來說，感受和我孩子出生時一樣。」now.com 體育 ・ 16 小時前
居屋蝕讓｜馬鞍山錦豐苑未補地價485萬沽 業主持貨7年蝕115萬
「買樓買location」還是「買樓買timing」？2018年又是否模頂之年？馬鞍山居屋業主就在這年以未補地...BossMind ・ 17 小時前
《港樓》元朗和生圍項目申建3,562伙 料城規會將開綠燈
曾由中國恒大持有，現被橡樹資本接管的元朗和生圍住宅發展項目，早前向城規會調整項目發展，預計改為分層住宅連洋房發展，共提供3,562個單位。規劃署原則上不反對申請，料明日(7日)城規會審理時可獲通過。 上述和生圍項目位處元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積223.25萬平方呎，申請人以總地積比率1.3倍發展，計劃興建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的分層住宅，全部另設一層地庫。另外，非住用樓面佔約40,903平方呎，當中包括100個安老院床位，總樓面約290.5萬平方呎，預計2031年全部落成。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 23 小時前
特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo
《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新地奪屯門第16區一期 投資60億 相隔10年再中標鐵路盤 將建中小型單位
土地市場競投氣氛轉佳，港鐵（0066.HK）屯門第16區物業發展項目第一期（第16區第一期），截標僅一天便極速開標，由近兩年密密增加土地儲備的新地（0016.HK）擊敗5個對手投得，成為該集團約10年以來再次摘下鐵路項目地盤。新地預計該用地興建中小型單位為主，總投資額約60億元。信報財經新聞 ・ 9 小時前
海關緝毒 2 名關員被疑犯斬傷｜美國 10 月裁員數激增 175%｜裕美現身法院接林作不滿被拍下醜態｜11 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 6 日，星期四。明日本港大致多雲，有一兩陣雨，氣溫約 24 至 26 度，吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。最高紫外線指數約 3，屬中等。展望週末天色好轉，星期日及星期一大致天晴、日間炎熱；下週中期受東北季候風及熱帶氣旋影響，沿岸風勢頗大，天氣稍涼。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清
12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超話題 ｜16場比賽變陣85次 車路士瘋狂輪換被狠批
車路士在今屆16場比賽中，合共作出85次陣容變動，為英超之最。但頻繁變陣令馬列斯加被外界批評，甚至被外界戲稱為「新藍軍補鞋匠」。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 16 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 23 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
第 23 屆 CASH 金帆音樂獎｜方大同憑《才二十三》勇奪五項大獎 為歷屆首位囊括最多獎項音樂人
香港作曲家及作詞家協會（CASH）昨晚假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行「2025 CASH 周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前