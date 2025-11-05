立法會換屆選舉提名期周四結束 分析：各界推動投票有助選舉氣氛

【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期周四結束，全國港澳研究會副會長譚耀宗稱社會各界以不同的方法鼓勵投票，有助推高投票率；前全國政協常委林淑儀則認為，這次立法會選舉有年輕人亦有資深人士報名參選，相信有助新一屆議會運作。

全國港澳研究會副會長譚耀宗：「政府方面大力推動公務員，希望他們出來投票。另外亦有商界朋友、企業、公司、集團等採取各種辦法，包括可給予假期讓員工方便投票，亦有些提供車費或坐車的便利等，這些我認為是有用亦有幫助。在這些情況下，整個氣氛都不錯的話，選舉投票率希望會較上次的高。」

前全國政協常委林淑儀：「我想像將來的議會，可能是老、中、青都有，不是年紀，是資深的、有議會經驗的，可能中間都有一定傳承，新的議員又有新的想法，其實對議會都是健康，將來我相信議會應該都是運作得很有水平。」

