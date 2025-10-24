專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
立法會換屆選舉提名期首日接獲23份提名表格
【Now新聞台】選舉事務處指，今日接獲23份立法會選舉提名表格。
選舉事務處指，地方選區共收到15份提名表格，而功能界別及選委會界別分別均收到4份提名表格，總共23份。
立法會選舉｜提名期首日 參選人陸續報名
【Now新聞台】立法會選舉提名期展開，多個地區直選在提名期首日的早上已經有人報名參選，當中大部分都是爭取連任的人士。提名期展開，民建聯主席陳克勤急不及待在沙田區造勢，報名競逐連任新界東北議席，預料對手包括工聯會的古偉冰。立法會新界東北選區參選人陳克勤：「選舉不容易，每一次的選戰對民建聯都是一項挑戰，但我們跟香港人一樣，我們不怕挑戰。」副主席陳學鋒就報名參選港島西，預料至少要跟自由黨楊哲安，以及由勞工界轉跑道的工聯會郭偉强對決。工聯會會長吳秋北就爭取在港島東連任，估計會跟民建聯植潔鈴、李清霞以及自由黨阮建中競爭。立法會香港島東選區參選人吳秋北：「每一次選舉都是重新的開始，不要以為自己資歷最深，就可以有特別的優勢，不是的。我是願意接受檢驗及洗禮，我亦會重視每一個對手。」他的黨友鄧家彪及陳穎欣就分別爭取在九龍東及新界西南選區連任，陳穎欣更獲建制派班長廖長江加持。同樣想爭取連任的有A4聯盟的兩位，梁文廣想繼續搶佔九龍西，楊永杰就希望繼續服務九龍中。立法會九龍中選區參選人楊永杰：「我對選情是有信心的，但大家都知道，今次選舉是非常激烈。今次我覺得是真正的選舉，是高質量民主選舉，所以我雖然有信心，但now.com 新聞 ・ 5 小時前
全文轉載｜港澳平：選舉不容干擾破壞
【Now新聞台】港澳辦發表署名「港澳平」文章，強調選舉不容干擾破壞，指反中亂港勢力從未停止對選舉干擾破壞，必須警惕捲土重來。全文轉載如下：選舉不容干擾破壞港澳平10月24日，香港特區第八屆立法會選舉提名期開始，選舉工作正式啟動。這次選舉的成功舉行對於加速推動香港由治及興，更好推進符合香港實際高品質民主意義重大、影響深遠。香港社會熱情關注選舉，團結一致共謀未來。特區政府依法推動選舉準備工作，廣泛進行選舉宣傳動員，鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當人士積極參選。第七屆立法會部分議員為推動愛國愛港力量新老交替、薪火相傳，放棄競逐連任，展現高風亮節。來自不同界別、產業、地區、政團的有志人才積極備選、規劃政綱。媒體預測選舉將「區區有競爭，界界有得選」。社會各界高度認同新選制，充分肯定第七屆立法會的表現，期待第八屆立法會選舉進一步彰顯高品質民主氣象。廣大選民熱切期待選出具才幹、致力於服務市民的優秀人才進入立法會，推動香港實現良政善治。反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，必須警惕捲土重來。反中亂港勢力「逢選必鬧」。在完善選舉制度之前，他們勾結外部勢力，造謠抹黑、滋事生非，散佈誤導民調，策劃所謂「雷動計劃now.com 新聞 ・ 12 小時前
立法會選舉｜港澳辦發署名文章強調選舉不容干擾破壞
【Now新聞台】港澳辦發表署名文章，強調選舉不容干擾破壞，指反中亂港勢力從未停止對選舉干擾破壞，必須警惕捲土重來。 署名港澳平文章指，近期出現的破壞選舉的奇談怪論，如編造中央干預選舉的偽命題、散播所謂祝福名單、詆毀第七屆立法會議員的表現、揚言抵制選舉等，目的是為否定新選制、挑戰中央全面管治權、攻擊特區政府管治權威、破壞香港由治及興良好局面，妄想把香港再次拖入政治亂局，指廣大選民要擦亮眼睛，辨識禍心。而特區執法和司法機關對於任何勢力以任何方式干擾破壞選舉的言論和行為絕不會坐視不理，強調一切企圖干擾破壞選舉的圖謀必定不能得逞，新一屆立法會選舉將以最真實、最管用、最有效的民主實踐，進一步築牢香港良政善治根基，不斷開闢符合香港實際高質量民主的嶄新局面。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
立法會選舉2025｜政府舉行選舉啟動禮 李家超：需選出有能力有擔當議員
第八屆立法會選舉將在12月7日舉行，提名期明日展開至下月6日截止，特區政府和選舉管理委員會在政府總部舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮，由行政長官李家超及選管會主席陸啟康主禮。am730 ・ 1 天前
