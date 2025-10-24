立法會換屆選舉提名期首日接獲23份提名表格

【Now新聞台】立法會選舉提名期展開，多個地區直選在提名期首日的早上已經有人報名參選，當中大部分都是爭取連任的人士。提名期展開，民建聯主席陳克勤急不及待在沙田區造勢，報名競逐連任新界東北議席，預料對手包括工聯會的古偉冰。立法會新界東北選區參選人陳克勤：「選舉不容易，每一次的選戰對民建聯都是一項挑戰，但我們跟香港人一樣，我們不怕挑戰。」副主席陳學鋒就報名參選港島西，預料至少要跟自由黨楊哲安，以及由勞工界轉跑道的工聯會郭偉强對決。工聯會會長吳秋北就爭取在港島東連任，估計會跟民建聯植潔鈴、李清霞以及自由黨阮建中競爭。立法會香港島東選區參選人吳秋北：「每一次選舉都是重新的開始，不要以為自己資歷最深，就可以有特別的優勢，不是的。我是願意接受檢驗及洗禮，我亦會重視每一個對手。」他的黨友鄧家彪及陳穎欣就分別爭取在九龍東及新界西南選區連任，陳穎欣更獲建制派班長廖長江加持。同樣想爭取連任的有A4聯盟的兩位，梁文廣想繼續搶佔九龍西，楊永杰就希望繼續服務九龍中。立法會九龍中選區參選人楊永杰：「我對選情是有信心的，但大家都知道，今次選舉是非常激烈。今次我覺得是真正的選舉，是高質量民主選舉，所以我雖然有信心，但

now.com 新聞 ・ 5 小時前