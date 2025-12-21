宏福苑五級火｜情緒支援熱線
立法會換屆選舉順利完成 曾國衞：正分類選舉無效票 暫不評估原因(劉倩桐報道)
【Now新聞台】立法會換屆選舉順利完成，政制及內地事務局局長曾國衞表示滿意選舉安排和結果，又指正分類選舉無效票，暫不評估原因。
宏福苑五級火當局一度暫停一切立法會選舉宣傳。政制及內地事務局局長曾國衞表示，大火對選舉的影響不能一概而論，對於選舉整體安排和結果感到滿意。
不過地區直選有超過四萬張無效票，佔總投票率3.1%，他指選管會正進行點算分類，暫不評估原因。
曾國衞：「一個區選兩個候選人，能夠當選兩個候選人，變相有兩個議席情況下，部分市民雖然我們不再提點他，但有人以為剔兩格，剔了兩格情況下就會變了無效票；又有些人在格以外(填劃)，我們法定規定要在格以內進行填劃，有些人又可能不為意填了出去格外，所以凡此種種目前這刻而言，未完成統計成分析前，未必很適合評論究竟甚麼情況導致這麼多無效票。」
他又認為，選舉反映香港特色民主制度發揮作用。
曾國衞：「不會為民主而民主，我們可以用不同的方法進行民主，但最終是要為市民帶來好處，這才是好的民主，這才是優質的民主。我們在香港而言，我們的而且確在選擇的安排上包括考慮要符合一國兩制的方針，又要符合香港的實際情況，亦要符合香港的發展需要，所以我們今次的民主制度是按此而設定。」
他又提到，現行選舉設計經深思熟慮，讓不同政治光譜和專業人士可參與其中，認為可繼續推行現時制度。
#要聞
其他人也在看
川普不排除對委內瑞拉發動戰爭 巴西憂人道災難
（法新社巴西伊瓜蘇20日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」法新社 ・ 7 小時前
甯漢豪：可探討經政府或獨立法定機構進行維修工程招標
大埔宏福苑大維修工程引起公眾對大廈管理、圍標等關注。發展局局長甯漢豪指,聽到有壞份子滲入樓宇做業主等,認為要重錘徹底改變整個制度。她指,坊間有意見指日後業主毋須選擇,交由政府或獨立法定機構進行維修工程招標,社會可以探討。infocast ・ 17 小時前
美委關係緊張 川普：不排除開戰可能
（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天矢言將對委國的石油財富實施封鎖。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。法新社 ・ 22 小時前
詳解美國破紀錄對台軍售：價值111億美元的非對稱式防禦藍圖
Getty Images 隸屬美國國防部的國防安全合作署（DSCA），於美東時間12月17日公布最新對台軍售細節，共價值約111億美元的對台軍售方案即將啟動。這是美國有史以來對台灣的最大單筆武器交易，更被部分分析視為華盛頓在台海局勢日益緊繃下的「大動作回應」，引發中國激烈反彈。 此次美國國務院核准售台的項目，包括「海馬斯（HIMARS）遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲（自行火炮）」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「標槍反坦克飛彈續購」、「TOW飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈修復套件檢修」等8案。 這八案軍售金額共計111.BBC News 中文 ・ 1 天前
美國11月CPI好得讓人驚喜？華爾街警告恐是國王的新衣
美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%、核心通膨更降至 2021 年初以來最低水準，雙雙低於市場預期，這份報告看起來非常令人鼓舞，但華爾街警告，現在就為此過於樂觀還為時過早。 這份通膨報告週四發布後，立即在金融市場引起反響，連白宮國家經濟委員會主任哈賽特都鉅亨網 ・ 1 天前
一文看清台灣在野黨提案「彈劾賴清德」的來龍去脈
這被視為繼「大罷免」後朝野僵局的最新一波攻防戰，也進一步加劇政治對立。此彈劾案的導火線是《財劃法》爭議，由在野黨主導的立法院早前三讀通過了該法案，但行政院長卓榮泰拒絕按憲法規定副署，使法案施行程序被中止。BBC News 中文 ・ 1 天前
美國對敘利亞發動空襲 兌現特朗普復仇承諾
【彭博】— 美國對敘利亞發動空襲，國防部長皮特·海格塞思周五表示，此舉兌現了總統特朗普為兩名遇害美軍士兵復仇的承諾。Bloomberg ・ 1 天前
美國司法部公佈大量愛潑斯坦案文件 涉克林頓等名人
【彭博】— 美國司法部公佈了對臭名昭著的性犯罪者愛潑斯坦調查的相關文件，這項行動已經波及美國總統特朗普在內的政商名流。Bloomberg ・ 1 天前
藍白兩黨啟動彈劾賴清德程序
國民黨和民眾黨(藍白兩黨)今天啟動對台灣領導人賴清德彈劾案程序。領導人官邸發言人郭雅慧表示，這足以證明在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。台灣的立法機關早前通過修訂《財政收支劃分法》，但行政機關拒絕按程序簽署公布實行。民眾黨批評賴清德將台灣帶向獨裁之路，要求他到立法機關解釋。據台灣法律，立法院對領導人提彈劾案，須經全體立法委員二分一提議、三分二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。而在今年1月通過修正的憲法訴訟法後，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額三分二以上同意外，同意人數不得低於9人。由於賴清德兩度提名大法官均在立法院遭到否決，目前憲法法庭大法官人數只有8人。 (ST)#賴清德 (ST)infocast ・ 1 天前
美國布朗大學槍擊案疑犯自殺身亡 另涉殺害麻省理工教授 警指兩人為舊同學｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國羅德島長春藤名校布朗大學（Brown University）上周六（13日）發生槍擊案，造成至少兩名學生死亡、9人受傷。當地警方周四（18 日）表示，持續追緝多日後，在新罕布什爾州城市 Salem 一個倉庫發現48歲的葡萄牙籍疑犯Claudio Valente 已死亡，相信疑犯是自殺。疑犯 2000 年時曾在布朗大學就讀三個學期研究生課程，麻薩諸塞州檢察官表示，Valente同時涉嫌 12 月 15 日時在當地殺害一名麻省理工學院教授，正調查兩宗案件的關聯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
推動終結俄烏戰爭 川普：烏克蘭應加快談判腳步
（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天敦促烏克蘭「儘快」推動協議，以結束俄羅斯的侵略行動。川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室對媒體表示：「他們快要有些結果了，但我希望烏克蘭可以動作快一點、能儘速行動，因為俄羅斯就在那裡。」法新社 ・ 1 天前
川普提名杜諾文接掌美軍南方司令部
（法新社華盛頓19日電） 根據今天發布的聲明，美國總統川普已提名杜諾文（Francis L Donovan）出任美軍南方司令部司令。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在聲明中表示，川普已任命杜諾文上將（General Francis L. Donovan）擔任美軍南方司令部（US Southern Command）司令。法新社 ・ 18 小時前
具明顯進攻性特徵 解放軍報批美對台軍售案用心險惡
【on.cc東網專訊】美國國防部安全合作局周四（18日）宣布，批准對台灣總額逾111億美元（約866億港元）的軍售案，金額創下新高。《解放軍報》周六（20日）刊發文章，指軍售武器具有明顯進攻性特徵，突出強化「非對稱作戰」，險惡用心昭然若揭。on.cc 東網 ・ 1 天前
柯克遺孀表態 支持范斯角逐白宮大位
（法新社鳳凰城19日電） 已故美國保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）的遺孀艾瑞卡．艾瑞卡．法新社 ・ 22 小時前
外交部︰所謂「助台應對威脅」 勢必推高中美衝突對抗風險
有外媒報道，美方批准大規模對台軍售，是為「助台保持足夠防衛能力」，售台武器同台灣面臨的「威脅」相適應。中國外交部發言人敦嘉昆在例行記者會回應提問指，台海和平穩定的真正威脅，是賴清德當局「台獨」分裂活動和外部勢力介入，所謂「助台應對威脅」，只會助長「台獨」囂張氣焰，讓台灣老百姓坐在火藥桶上，把台海推向危險境地，也勢必推高中美衝突對抗的風險。敦嘉昆指，美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿，堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議，強調「台獨」與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果。 (ST)#中國外交部 #對台軍售 (ST)infocast ・ 1 天前
2026人口普查｜明年一月起一成住戶填長問卷 可上網填交 剔除宏福苑居民普查
【Now新聞台】政府統計處明年起會採用新方式進行人口普查，每五年抽選全港一成住戶填報長問卷，亦會以各部門的行政數據取代部分問卷題目，預計可節省大量人手，總開支約5.5億元。明年一月起，見到這班身穿灰色背心制服、手持平板電腦的統計員，就代表你是全港約一成被抽中進行人口普查的住戶。人口普查將以新形式進行，隨機抽出約30萬住戶填報長問卷，其餘9成住戶毋須填報任何問卷，亦會利用各部門的行政數據，包括房屋、社會福利，以至用水量等，簡化問卷內容；題目亦會新增籍貫資料，以及識別經不同入境計劃來港的人才及輸入勞工。處方表示，由於人口比十年前增加了超過一成，加上通脹，導致人口普查開支上升3%，達到約5.5億元，而新方式有助節省不少人手以及資源。統計處助理處長(社會統計)吳品慧：「人口普查以往要聘請很大量的臨時外勤工作人員，在過往兩屆，我們聘請了超過7千人，但因為今次我們用了新模式全年進行，我們只需要聘請大約200個非公務員合約訪問員去進行人口普查。」大埔宏福苑上月底大火，處方表示，將會剔除宏福苑居民作為人口普查的對象。統計處處長余振強：「就著宏福苑一個這麼特別的個案，有關的樣本是不會進行資料搜集工作，大家可以放心，我們會通過其他資訊嘗試估算有關數字。事實上我們有其他行政數據，例如水務署的用水量等，這對整體人口普查的結果應該無大影響。」本月底起，獲選的住戶會分批獲發紫色信封的通知信，住戶可以在一個月內自行填報網上問卷，或者致電熱線作電話訪問，統計員會到訪未回覆的住戶進行面談訪問。統計處又強調，不要要求住戶敏感個人資料，包括身份證號碼、銀行戶口、信用卡資料。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
日官員稱日本應擁核武 外交部斥日方加速再軍事化野心膨脹
有報道稱日方有官員稱日本應擁有核武器。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會回應指，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。郭嘉昆指，今年是抗戰勝利80周年，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找借口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
宏都拉斯總統大選陷膠著 美拒發選舉官員簽證
（法新社宏都拉斯德古西加巴19日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在聲明中批評宏都拉斯政府官員「妨礙2025年選舉計票」，宣布對其中兩人實施簽證限制。宏都拉斯全國選舉委員會昨天開始對11月大選約15%計票單進行拖延已久的人工重新計票，極有可能改變選舉初步結果。法新社 ・ 23 小時前
台韓關係「政冷經熱」：從台灣抗議韓國入境卡，到試探「晶片牌」的爭議
韓國電子入境卡系統近日將台灣標示為「中國（台灣）」，引發台灣政府強烈抗議。部分分析認為此舉與區域局勢相關，意在促使韓國在中日緊張加劇之際「選邊站隊」，而在雙邊貿易快速成長之下，台灣政府手握著「晶片牌」可做政治槓桿。BBC News 中文 ・ 1 天前
日媒：日中經濟協會會長晤中國大使 尋求下月訪京開綠燈
中日關係持續緊張之際，日本傳媒報道，支援日本企業的日中經濟協會會長進藤孝生昨日在東京，會晤中國駐日大使吳江浩，尋求對方為日本經濟代表團下月訪問北京「開綠燈」。中方暫時未有證實消息。 (ST)#中日 (ST)infocast ・ 1 天前